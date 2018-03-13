«Почта России» планирует начать борьбу с воровством на своих предприятиях...

Организация постарается пресечь кражи посылок, которыми промышляют некоторые сотрудники.

Программа борьбы с воровством на предприятиях «Почты России» уже принята, осталось ее внедрить – об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Николай Подгузов. Он выразил уверенность в том, что свои плоды программа принесет уже в этом году и количество краж посылок существенно снизится. Углубляться в детали Подгузов не стал, лишь отметил, что первоочередная для организации задача — каждое такое преступление не оставлять безнаказанным.

Работников отделений «Почты России» не раз ловили на воровстве. Чаще всего объектом кражи становятся мобильные устройства – смарфтоны, ноутбуки и другая электроника. Например, целую свалку вскрытых коробок из Китая и Сингапура за одним из московских почтовых отделений вчера обнаружил местный житель. Он опубликовал в интернете трек-номера нескольких пакетов, и один из пользователей опознал свою посылку, которая так и не дошла до адресата.

В прошлом году в Подмосковном лесу были обнаружены сотни вскрытых коробок из-под посылок, оставшихся невостребованными.