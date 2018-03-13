«Почта России» планирует начать борьбу с воровством на своих предприятиях
Организация постарается пресечь кражи посылок, которыми промышляют некоторые сотрудники.
Программа борьбы с воровством на предприятиях «Почты России» уже принята, осталось ее внедрить – об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Николай Подгузов. Он выразил уверенность в том, что свои плоды программа принесет уже в этом году и количество краж посылок существенно снизится. Углубляться в детали Подгузов не стал, лишь отметил, что первоочередная для организации задача — каждое такое преступление не оставлять безнаказанным.
Работников отделений «Почты России» не раз ловили на воровстве. Чаще всего объектом кражи становятся мобильные устройства – смарфтоны, ноутбуки и другая электроника. Например, целую свалку вскрытых коробок из Китая и Сингапура за одним из московских почтовых отделений вчера обнаружил местный житель. Он опубликовал в интернете трек-номера нескольких пакетов, и один из пользователей опознал свою посылку, которая так и не дошла до адресата.
В прошлом году в Подмосковном лесу были обнаружены сотни вскрытых коробок из-под посылок, оставшихся невостребованными.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kara 13 марта 2018 | 15:37
как начать?! а за что брат Навального сидит!
patrik03 13 марта 2018 | 15:42
«Почта России» планирует начать борьбу с воровством на своих предприятиях...
Это дикость. Воровство почты почтовыми работниками - это ещё хуже, чем вербовка Серёги Скрипаля британскими спецслужбами.
pmasel 13 марта 2018 | 15:59
Первый пошел! Ихтамнет первым сломался у "Почты России". Видимо был из первой партии, еще времен СССР.
evgolius7 13 марта 2018 | 15:45
Н:ифига себе....планирую начать!
Вы только подумайте...ПЛАНИРУЮТ!!!
А пока планируют воровство пусть продолжается....
В 1997 г. Путин защитил диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений».
Понятно же, что чувак имел огромный бесценный опыт по стратегическому планированию воспроизводства минерально-сырьевой базы в Ленинградской области.
При совке плановая экономика
При Путине клановая экономика.
ochevidno_i_neveroyatno 13 марта 2018 | 15:51
evgolius7: тоже зацепила эта фраза "планируют начать"
...т.е. сейчас разрабатывают план)))
platonnekafrin 13 марта 2018 | 16:02
ochevidno_i_neveroyatno: Есть голова, в ней план - "начать", "покончить" нету плана.
avp235 13 марта 2018 | 16:01
evgolius7:
По словам Клиффорда Гэдди, ученого из Брукингского института, 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были либо скопированы «слово в слово» или переписаны с минимальными изменениями из статьи Strategic Planning and Policy («Стратегическое планирование и политика») профессоров Уильяма Кинга и Девида Клиланда.
olegleon 13 марта 2018 | 15:38
сажать пора, а не "условный" срок давать за такие кражи.
rogerrabbit 13 марта 2018 | 15:40
>> Программа борьбы с воровством на предприятиях «Почты России» уже принята, осталось ее внедрить
говна вопрос
дело за малым
внедрение, само собой, займет время: дело серьезное, так что года два, не меньше
а затем наступит очередь Программы борьбы за быструю доставку
это дело еще сложнее, потянет лет на пять
и всё это время руководитель замечательной «Почты России» будет исправно получать зарплату и премии
вот, что значит отсутствие конкуренции!
farang 13 марта 2018 | 15:50
rogerrabbit:Да здравствует ПОЧТА РОССИИ - самая медленная почта в мире!!!
lager23 13 марта 2018 | 16:04
farang: зачем вы так! Штрафы и требования налоговой приходят экспрессом, DHL позавидует..
plank1957 13 марта 2018 | 15:41
А кто раньше мешал пресечь воровство?
kottigr1 13 марта 2018 | 16:28
plank1957: В засаде ждали...
vlabumur 13 марта 2018 | 15:44
планирует начать
+++++++++++++++++++++++++++++
С 2024 года.?
ghazaryan_s 13 марта 2018 | 15:49
Получается, почта до сих пор поощряла воровство?
gorga2 13 марта 2018 | 15:50
Главное не торопиться!
rampa 13 марта 2018 | 15:52
постарается пресечь. Как трогательно.
kp6ic 13 марта 2018 | 15:54
а что мешало сделать это раньше?
p.s. у самого несколько посылок сгинуло по пути...
kriimsdyk 13 марта 2018 | 15:56
У меня вот лично ни одна посылка не пропала, но я дороже 1000 рублей ничего не заказывал, один раз была посылка на 6000, её доставляла курьерская служба.
vladimir1967 13 марта 2018 | 15:58
Для этого надо платить сотрудникам не 12000 в месяц как сейчас, а 40-50000. Тогда люди будут ценить свою работу и уважать себя.
jetsam 13 марта 2018 | 16:05
vladimir1967: уважать себя можно и бесплатно. не путайте уважение и проституцию.
world_nail 13 марта 2018 | 16:01
План начала:
Замена Почта РФ на United States Postal Service (вместе с сотрудниками)
jetsam 13 марта 2018 | 16:03
wiki # Исто́рия по́чты Росси́и насчитывает более тысячи лет. Русская почта является одной из старейших в Европе.#
фигась. тысяча лет минуло и они решили "НАЧАТЬ борьбу с воровством"! НАЧАТЬ!!!
** боюсь даже прикинуть - в каком тысячелетии и какой галактике они ее закончат...
galina6837 13 марта 2018 | 16:08
Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов заявил, что на законных основаниях получил премию за 2014 год в размере 95,4 миллиона рублей.
За безобразную работу директорам премию дают. Это Россия... Страна загадок и пародоксов
mikescholar 13 марта 2018 | 16:09
Хорошая превентивная мера - посылки с тротилом.
janychar 13 марта 2018 | 16:12
Да ну? неужто ролики, которыми ютуб переполнен, посмотрели? Не знаю, как кто, а я постоянно, когда чего в Китае заказываю, обязательно прошу, чтобы не через Россию: уже две посылки там канули.
gregor 13 марта 2018 | 16:13
«Почта России» планирует начать борьбу с воровством на своих предприятиях
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действительно ... ух ты .., здорово .... пора уже ... действительно ... , с воровством нАчать борьбу ..,уже пора , начнут через 12 лет ..., где-то .., а может и позже ., но уже пора готовится к борьбе .... ,а то воровать нЕчего уже почти ... .
compare 13 марта 2018 | 16:18
задача.прямо скажем,непосильная...бедность и гопническое отношение к чужой собственности,вот так,декларативно,не изжить...придется заменить весь персонал,на китайцев...
ed10075 13 марта 2018 | 16:32
Шикарный заголовок!
Воруют на "Почте России" годы, скандалы с обнаруженными вскрытыми посылками возникают в который раз.
А они "планируют" начать бороться! И как долго они будут "планировать"?
benin_papa__ 13 марта 2018 | 16:39
О как! Планируют начать, мля...
Послушать отечественных почтовых дел олухов, так и покажется ненароком, что тотчас за периметром РФ лежит голая пустыня, в которой только перекати-поле и движется.
Планировщики херовы, скопируйте работу DHL, что ли. Или FE. Или национальную почтовую службу хоть Австралии, хоть Новой Зеландии, например.
Впрочем, "особый путь" есть диагноз...
doxerom 13 марта 2018 | 16:43
Может Вовку внедрить на почту, пусть тряхнет стариной, зря что ли родина его учила. Может наведет порядок за шесть лет с 18 по 24 г.