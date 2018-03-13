Z Архив новостей новости
5 31 6 1632
15:32, 13 марта 2018

«Почта России» планирует начать борьбу с воровством на своих предприятиях

Организация постарается пресечь кражи посылок, которыми промышляют некоторые сотрудники.

Программа борьбы с воровством на предприятиях «Почты России» уже принята, осталось ее внедрить – об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Николай Подгузов. Он выразил уверенность в том, что свои плоды программа принесет уже в этом году и количество краж посылок существенно снизится. Углубляться в детали Подгузов не стал, лишь отметил, что первоочередная для организации задача — каждое такое преступление не оставлять безнаказанным.

Работников отделений «Почты России» не раз ловили на воровстве. Чаще всего объектом кражи становятся мобильные устройства – смарфтоны, ноутбуки и другая электроника. Например, целую свалку вскрытых коробок из Китая и Сингапура за одним из московских почтовых отделений вчера обнаружил местный житель. Он опубликовал в интернете трек-номера нескольких пакетов, и один из пользователей опознал свою посылку, которая так и не дошла до адресата.

В прошлом году в Подмосковном лесу были обнаружены сотни вскрытых коробок из-под посылок, оставшихся невостребованными.

Комментарии

31

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kara 13 марта 2018 | 15:37

как начать?! а за что брат Навального сидит!

patrik03 13 марта 2018 | 15:42

«Почта России» планирует начать борьбу с воровством на своих предприятиях...

Это дикость. Воровство почты почтовыми работниками - это ещё хуже, чем вербовка Серёги Скрипаля британскими спецслужбами.

pmasel 13 марта 2018 | 15:59

Первый пошел! Ихтамнет первым сломался у "Почты России". Видимо был из первой партии, еще времен СССР.

evgolius7 13 марта 2018 | 15:45

Н:ифига себе....планирую начать!
Вы только подумайте...ПЛАНИРУЮТ!!!
А пока планируют воровство пусть продолжается....
В 1997 г. Путин защитил диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений».
Понятно же, что чувак имел огромный бесценный опыт по стратегическому планированию воспроизводства минерально-сырьевой базы в Ленинградской области.
При совке плановая экономика
При Путине клановая экономика.

ochevidno_i_neveroyatno 13 марта 2018 | 15:51

evgolius7: тоже зацепила эта фраза "планируют начать"

...т.е. сейчас разрабатывают план)))

platonnekafrin 13 марта 2018 | 16:02

ochevidno_i_neveroyatno: Есть голова, в ней план - "начать", "покончить" нету плана.

avp235 13 марта 2018 | 16:01

evgolius7:
По словам Клиффорда Гэдди, ученого из Брукингского института, 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были либо скопированы «слово в слово» или переписаны с минимальными изменениями из статьи Strategic Planning and Policy («Стратегическое планирование и политика») профессоров Уильяма Кинга и Девида Клиланда.

olegleon 13 марта 2018 | 15:38

сажать пора, а не "условный" срок давать за такие кражи.

(комментарий скрыт)

rogerrabbit 13 марта 2018 | 15:40

>> Программа борьбы с воровством на предприятиях «Почты России» уже принята, осталось ее внедрить

говна вопрос
дело за малым

внедрение, само собой, займет время: дело серьезное, так что года два, не меньше

а затем наступит очередь Программы борьбы за быструю доставку
это дело еще сложнее, потянет лет на пять

и всё это время руководитель замечательной «Почты России» будет исправно получать зарплату и премии

вот, что значит отсутствие конкуренции!

farang 13 марта 2018 | 15:50

rogerrabbit:Да здравствует ПОЧТА РОССИИ - самая медленная почта в мире!!!

lager23 13 марта 2018 | 16:04

farang: зачем вы так! Штрафы и требования налоговой приходят экспрессом, DHL позавидует..

plank1957 13 марта 2018 | 15:41

А кто раньше мешал пресечь воровство?

kottigr1 13 марта 2018 | 16:28

plank1957: В засаде ждали...

vlabumur 13 марта 2018 | 15:44

планирует начать
+++++++++++++++++++++++++++++
С 2024 года.?

(комментарий скрыт)

ghazaryan_s 13 марта 2018 | 15:49

Получается, почта до сих пор поощряла воровство?

gorga2 13 марта 2018 | 15:50

Главное не торопиться!

rampa 13 марта 2018 | 15:52

постарается пресечь. Как трогательно.

kp6ic 13 марта 2018 | 15:54

а что мешало сделать это раньше?
p.s. у самого несколько посылок сгинуло по пути...

kriimsdyk 13 марта 2018 | 15:56

У меня вот лично ни одна посылка не пропала, но я дороже 1000 рублей ничего не заказывал, один раз была посылка на 6000, её доставляла курьерская служба.

vladimir1967 13 марта 2018 | 15:58

Для этого надо платить сотрудникам не 12000 в месяц как сейчас, а 40-50000. Тогда люди будут ценить свою работу и уважать себя.

jetsam 13 марта 2018 | 16:05

vladimir1967: уважать себя можно и бесплатно. не путайте уважение и проституцию.

world_nail 13 марта 2018 | 16:01

План начала:
Замена Почта РФ на United States Postal Service (вместе с сотрудниками)

jetsam 13 марта 2018 | 16:03

wiki # Исто́рия по́чты Росси́и насчитывает более тысячи лет. Русская почта является одной из старейших в Европе.#

фигась. тысяча лет минуло и они решили "НАЧАТЬ борьбу с воровством"! НАЧАТЬ!!!
** боюсь даже прикинуть - в каком тысячелетии и какой галактике они ее закончат...

galina6837 13 марта 2018 | 16:08

Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов заявил, что на законных основаниях получил премию за 2014 год в размере 95,4 миллиона рублей.
За безобразную работу директорам премию дают. Это Россия... Страна загадок и пародоксов

mikescholar 13 марта 2018 | 16:09

Хорошая превентивная мера - посылки с тротилом.

janychar 13 марта 2018 | 16:12

Да ну? неужто ролики, которыми ютуб переполнен, посмотрели? Не знаю, как кто, а я постоянно, когда чего в Китае заказываю, обязательно прошу, чтобы не через Россию: уже две посылки там канули.

gregor 13 марта 2018 | 16:13

«Почта России» планирует начать борьбу с воровством на своих предприятиях
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действительно ... ух ты .., здорово .... пора уже ... действительно ... , с воровством нАчать борьбу ..,уже пора , начнут через 12 лет ..., где-то .., а может и позже ., но уже пора готовится к борьбе .... ,а то воровать нЕчего уже почти ... .

compare 13 марта 2018 | 16:18

задача.прямо скажем,непосильная...бедность и гопническое отношение к чужой собственности,вот так,декларативно,не изжить...придется заменить весь персонал,на китайцев...

ed10075 13 марта 2018 | 16:32

Шикарный заголовок!
Воруют на "Почте России" годы, скандалы с обнаруженными вскрытыми посылками возникают в который раз.
А они "планируют" начать бороться! И как долго они будут "планировать"?

benin_papa__ 13 марта 2018 | 16:39

О как! Планируют начать, мля...
Послушать отечественных почтовых дел олухов, так и покажется ненароком, что тотчас за периметром РФ лежит голая пустыня, в которой только перекати-поле и движется.
Планировщики херовы, скопируйте работу DHL, что ли. Или FE. Или национальную почтовую службу хоть Австралии, хоть Новой Зеландии, например.
Впрочем, "особый путь" есть диагноз...

(комментарий скрыт)

doxerom 13 марта 2018 | 16:43

Может Вовку внедрить на почту, пусть тряхнет стариной, зря что ли родина его учила. Может наведет порядок за шесть лет с 18 по 24 г.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 469 6 7348 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 404 6 7222 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1149 6 60157 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

+ Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Правительство пришло к заключению, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей…

5 89 6 5931 13:40
8читать ;смотреть
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 196 6 13140 11:20
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 518 6 38390 12.03
Kрф, передачи, события
Новости

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы По его словам, последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года…

5 83 6 6291
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 71 6 5446 10:36
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 350 6 27480 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7114 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 106 6 10467 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Новости

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй…

5 70 6 7265
Интервью Особое мнение

Ксения Собчак гость: Ксения Собчак кандидат на пост президента РФ

Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет. Если я получу разрешение на въезд через территорию Украины, то я поеду туда…

5 388 6 74132 06.03
#слушать 45:46 8читать ;смотреть $скачать 10.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Евгений Снегов интернет-редактор «Эха Москвы»

Динамика посещаемости сайта Echo.Msk.Ru — февраль 2018 Ознакомиться со статистикой…

5 56 6 6500 11.03
Kстатистика, общество, эхо москвы, события
Новости

Лавров назвал «ультиматумом» заявление премьер-министра Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля Лавров подчеркнул, что Россия должна получить доступ к  веществу, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ, чтобы российские эксперты могли проанализировать его в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия…

5 62 6 7320
Блоги

Заметки бабушки Вали В 85 лет жизнь только начинается

На выборы ходили все Кабинки были открытыми и все видели, что ты там стоишь и пишешь. Ни музыки, ни подарков, ни буфета не было…

5 64 6 15146 06.03
Kвыборы, история, воспоминания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в побеге в Россию В свою очередь представители парламентария утверждают, что она выехала на сессию ПАСЕ В Страсбург…

5 12 6 17221
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 211 6 183460 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 168 6 34235 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 624 6 184992 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 128 6 147122 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6779247
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3344511

Сегодня в эфире