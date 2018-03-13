Руководитель Главного следственного управления СК по Москве вызван в суд для допроса по делу полковника Максименко
Руководитель Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов вызван в суд для допроса по делу полковника Максименко, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства уточнил, что Дрыманов вызван в суд в качестве свидетеля. Когда состоится допрос, неизвестно.
Ранее гособвинение заявляло о причастности Дрыманова к коррупционной схеме. В качестве взяткополучателя в Мосгорсуде имя Дрыманова называлось дважды, — напоминает РИА.
Комментарии2
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patrik03 13 марта 2018 | 15:40
Руководитель Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов вызван в суд для допроса по делу полковника Максименко, обвиняемого в получении взятки...
Чего? Какие ещё "дрымановы", какие "максименки", на хрен они нужны, вы чего своей туфтой по ушам ездите?
vlabumur 13 марта 2018 | 15:42
«Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья».
Н В Гоголь.