Руководитель Главного следственного управления СК по Москве вызван в суд для допроса по делу полковника Максименко

Руководитель Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов вызван в суд для допроса по делу полковника Максименко, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что Дрыманов вызван в суд в качестве свидетеля. Когда состоится допрос, неизвестно.

Ранее гособвинение заявляло о причастности Дрыманова к коррупционной схеме. В качестве взяткополучателя в Мосгорсуде имя Дрыманова называлось дважды, — напоминает РИА.