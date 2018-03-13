МИД: Москва не будет отвечать на запросы Великобритании, не получив образец материала, которым был отравлен Скрипаль

Москва не будет отвечать на запросы Великобритании по поводу возможной причастности к отравлениям бывшего агента спецслужб Сергея Скрипаля, пока не получит образец токсичного материала, — заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва официально требовала от Лондона предоставить доступ ко всем материалам дела, но «получила невнятный ответ».

По данным британской стороны, Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, которое было разработано в Советском Союзе. В Москве утверждают, что Россия не только прекратила производство этого газа, но и уничтожила его запасы.

Россия может принять симметричные меры в отношении британских СМИ, если Лондон введет ограничения в отношении телеканала RТ, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями британской стороны по делу Скрипаля.