МИД: Москва не будет отвечать на запросы Великобритании, не получив образец материала, которым был отравлен Скрипаль
Москва не будет отвечать на запросы Великобритании по поводу возможной причастности к отравлениям бывшего агента спецслужб Сергея Скрипаля, пока не получит образец токсичного материала, — заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва официально требовала от Лондона предоставить доступ ко всем материалам дела, но «получила невнятный ответ».
По данным британской стороны, Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, которое было разработано в Советском Союзе. В Москве утверждают, что Россия не только прекратила производство этого газа, но и уничтожила его запасы.
Россия может принять симметричные меры в отношении британских СМИ, если Лондон введет ограничения в отношении телеканала RТ, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями британской стороны по делу Скрипаля.
Комментарии73
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт