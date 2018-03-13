Возле Госдумы пройдет пикет против строительства горно-обогатительного комбината в пригороде Челябинска

Пикет против строительства горно-обогатительного комбината в пригороде Челябинска пройдет в среду возле Госдумы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист движения «Стоп ГОК», организатор экологической вахты «Не молчи!» Борис Золотаревский.

Он рассказал, что жители Челябинска «уже 4 года ведут борьбу против строительства томинского ГОКа». «Было проведено десятки митингов, сотни пикетов, но власть на них никак не отреагировала. Только перед выборами позвонил Владимир Путин и сказал нам общие слова, но по сути ничего сделано не было», — отметил Б.Золотаревский.

По его словам, ранее президенту было передано более 160 тысяч подписей за прекращение строительства комбината. «Сейчас мы вновь собрали подписи, но уже не с просьбой, а с требованием вмешаться в ситуацию. Иначе мы будем агитировать голосовать против Путина, либо вообще не ходить на эти выборы», — подчеркнул Б.Золотаревский.

Он добавил, что завтра группа активистов приедет в Москву из Челябинска, чтобы передать эти подписи. Также будет проведен пикет у Госдумы.