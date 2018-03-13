Верховный суд Германии отклонил иск о гендерном различии в банковских формулярах
Обращение в мужском роде не будет считаться в ФРГ дискриминирующим.
80-летняя Марлиз Кремер почувствовала дискриминацию в обращениях «клиент» и «владелец счета» в формулярах «Сберегательного банка». Истица потребовала изменения на допустимые в немецком языке параллели женского рода.
Судьи, однако постановили, что обращение «клиент» по отношению к женщинам не нарушает права личности и принципа равноправия полов. Дамы не имеют эксклюзивного права на гендерно корректное обращение. Если бы клиентки ощущали общую дискриминацию в других вопросах, это было бы поводом для иска. Мужской род употребляется в собирательном значении уже более двух тысяч лет, а при названии обоих полов трудные тексты были бы еще более нечитабельными.
Известная феминистка, одна вырастившая четверых детей после смерти мужа, апеллировала к конституционной гарантии равноправия полов. Ранее она отказывалась от паспорта, пока ей не разрешили подписываться словом «владелица». Кроме того, она боролась за возможность давать женские имена антициклонам.
Поражение в споре привело бы полторы тысячи банков Германии к необходимости переделывать официальные формуляры. Теперь они смогут сэкономить издержки на эту процедуру. Кремер, однако, собирается отстаивать свое право на женский род в формальных обращениях перед Европейской судебной палатой.
Комментарии9
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captainobvious 13 марта 2018 | 15:13
помнится, в детстве нам подробно объясняли, почему неприлично говорить "докторша", "врачиха", "инженерша", "дворничиха" и т.д., что слова "доктор", "врач", "инженер", "дворник" и т.д. не имеют женского рода... как же они ошибались, наши учителя! сейчас в просвещенной Европе им бы тамошние феминистки прохода не дали, заклевали бы, забили не наманикюреными и небритыми ногами ))
pmasel 13 марта 2018 | 15:30
captainobvious: Все потому, что в совке у нас все были "товарищи" вне зависимости от пола. Зато сей час Г-н доктор, г-жа доктор и далее по списку.
grischa 13 марта 2018 | 15:43
captainobvious: тут надо учитывать языковые различия. В немецком женский род можно приделать практически ко всем существительным. Меркель, например, канцлерша (Kanzlerin). Другое дело, что в формулярах, объявлениях и т.п. задолбаешься писать обе формы (особенно мило это выглядит во множественном числе).
captainobvious 13 марта 2018 | 16:34
grischa: что значит, задолбаешься? придет время, примут закон. и будут писать, как миленькие! меня тут другой вопрос волнует: допустим, введут два образца всех форм, для М и Ж. А что делать другим "гендерам", которых, согласно сильно устаревшим данным, насчитывается уже 53? (сейчас возможно и больше). Помню, депутат от фракции АДГ минут 20 перечислял их всех с трибуны Бундестага ))
вот им как быть? наступать на горло собственной песни, и законять себя в прокрустово ложе двуполой официальной документации? а я так считаю, что сегодня надо уже идти дальше, и каждую форму печатать минимум в 53 вариантах. Вот это будет по-европейски! добро пожаловать в прекрасный новый мир, который они сами же создали, и в котором им теперь жить )))
amrigo 13 марта 2018 | 15:25
Я с ней согласен, это дискриминация, потому что если женщины называют клиентами, тогда и мужчин надо называть клиентками.
putinnavsegda 13 марта 2018 | 15:36
amrigo: Клиентом может быть и юр. лицо. То есть фактически мужчины приравниваются к юр. лицам - дискриминация мужчин,
ts 13 марта 2018 | 15:36
Когда коту делать нечего, он яйца лижет... А кошка?
barmaleer 13 марта 2018 | 15:46
Феминистки уже предложили заменить в немецком гимне "по-братски" на "смело" и "отечество" на "Родина".
demokratru 13 марта 2018 | 16:10
Западные дебилы жгут, гомосятина на марше! Это у них демократией называется...