Верховный суд Германии отклонил иск о гендерном различии в банковских формулярах

Обращение в мужском роде не будет считаться в ФРГ дискриминирующим.

80-летняя Марлиз Кремер почувствовала дискриминацию в обращениях «клиент» и «владелец счета» в формулярах «Сберегательного банка». Истица потребовала изменения на допустимые в немецком языке параллели женского рода.



Судьи, однако постановили, что обращение «клиент» по отношению к женщинам не нарушает права личности и принципа равноправия полов. Дамы не имеют эксклюзивного права на гендерно корректное обращение. Если бы клиентки ощущали общую дискриминацию в других вопросах, это было бы поводом для иска. Мужской род употребляется в собирательном значении уже более двух тысяч лет, а при названии обоих полов трудные тексты были бы еще более нечитабельными.



Известная феминистка, одна вырастившая четверых детей после смерти мужа, апеллировала к конституционной гарантии равноправия полов. Ранее она отказывалась от паспорта, пока ей не разрешили подписываться словом «владелица». Кроме того, она боролась за возможность давать женские имена антициклонам.



Поражение в споре привело бы полторы тысячи банков Германии к необходимости переделывать официальные формуляры. Теперь они смогут сэкономить издержки на эту процедуру. Кремер, однако, собирается отстаивать свое право на женский род в формальных обращениях перед Европейской судебной палатой.