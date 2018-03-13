Динзе: Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в  колонии в России, готов подать прошение о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии в России, готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Сенцова Дмитрий Динзе

Динзе рассказал, что Сенцов содержится в общем бараке, где находятся 3-40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.

Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму. Российский суд признал его виновным в подготовке терактов и создании террористического сообщества и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

Президент Путин назвал ситуацию с Сенцовым «чувствительной», но подчеркнул, что подобные вопросы должен решать суд. В защиту Сенцова выступили многие известные деятели культуры, в том числе американские актеры Джонни Депп и Мэрил Стрип