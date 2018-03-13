Динзе: Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии в России, готов подать прошение о помиловании
Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии в России, готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Сенцова Дмитрий Динзе
Динзе рассказал, что Сенцов содержится в общем бараке, где находятся 3-40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.
Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму. Российский суд признал его виновным в подготовке терактов и создании террористического сообщества и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.
Президент Путин назвал ситуацию с Сенцовым «чувствительной», но подчеркнул, что подобные вопросы должен решать суд. В защиту Сенцова выступили многие известные деятели культуры, в том числе американские актеры Джонни Депп и Мэрил Стрип
Комментарии12
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traviliberalovgazamiudushlivami 13 марта 2018 | 15:06
То есть раскаяться решил и признать вину, а что целочку строил.
serjo1977 13 марта 2018 | 15:53
traviliberalovgazamiudushlivami: Т.е. ты не стесняешься получать деньги за НАСТОЛЬКО тупые комментарии, а то смотри - уволят...
nanaryfive 13 марта 2018 | 15:08
А шо так? Не хиборг шоле.
varangian2011 13 марта 2018 | 15:13
Личная свобода оказалась дороже ридной нэньки Украйны. Ай-яй-яй....
stakanoff 13 марта 2018 | 15:14
Все идет к тому, что будем менять Сенцова на... Надю Савченко! )))
kuznetsov5lavik 13 марта 2018 | 15:18
stakanoff: Теперь хероя Украины точно не дадут как Надюхе.
jetsam 13 марта 2018 | 15:33
Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии в России, готов подать прошение о помиловании
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* российский фсбшник путен, отбывающий пожизненный президентский срок, готов послать сенцова в пешее эротическое путешествие...
dimavosko 13 марта 2018 | 15:34
Правильное решение.
Альтернатива - сгинуть в российской тюрьме. Кому это нужно?
Поганцы, которые сейчас смеются и издеваются над этим решением Сенцова, как правило, при первой же опасности тут же какают в штаны и отказываются от всех своих убеждений и принципов.
Но сейчас они улюлюкают, герои, блин.
nanaryfive 13 марта 2018 | 15:41
dimavosko: Как анекдот про хохла есть, который в штаны собственные насрал на Красной Площади маскалям на зло )))
danyila 13 марта 2018 | 15:41
Пошла подготовка к ЧМ по футболу. А то что-то со Скрипалем переборщили. Так могут и на х.. послать
koleg197 13 марта 2018 | 15:46
да пускай не выдумывает
demokratru 13 марта 2018 | 15:53
пусть тварь отсидит лет десять, а потом вякает о прощении!