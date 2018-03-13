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Эксклюзив Эха 15:01, 13 марта 2018

Динзе: Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в  колонии в России, готов подать прошение о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в  колонии в России, готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Сенцова Дмитрий Динзе

Динзе рассказал, что Сенцов содержится в общем бараке, где находятся 3-40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.

Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму. Российский суд признал его виновным в подготовке терактов и создании террористического сообщества и приговорил к  20 годам колонии строгого режима.

Президент Путин назвал ситуацию с Сенцовым «чувствительной», но подчеркнул, что подобные вопросы должен решать суд. В защиту Сенцова выступили многие известные деятели культуры, в  том числе американские актеры Джонни Депп и Мэрил Стрип

Комментарии

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traviliberalovgazamiudushlivami 13 марта 2018 | 15:06

То есть раскаяться решил и признать вину, а что целочку строил.

serjo1977 13 марта 2018 | 15:53

traviliberalovgazamiudushlivami: Т.е. ты не стесняешься получать деньги за НАСТОЛЬКО тупые комментарии, а то смотри - уволят...

nanaryfive 13 марта 2018 | 15:08

А шо так? Не хиборг шоле.

varangian2011 13 марта 2018 | 15:13

Личная свобода оказалась дороже ридной нэньки Украйны. Ай-яй-яй....

stakanoff 13 марта 2018 | 15:14

Все идет к тому, что будем менять Сенцова на... Надю Савченко! )))

kuznetsov5lavik 13 марта 2018 | 15:18

stakanoff: Теперь хероя Украины точно не дадут как Надюхе.

jetsam 13 марта 2018 | 15:33

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии в России, готов подать прошение о помиловании
---
* российский фсбшник путен, отбывающий пожизненный президентский срок, готов послать сенцова в пешее эротическое путешествие...

dimavosko 13 марта 2018 | 15:34

Правильное решение.
Альтернатива - сгинуть в российской тюрьме. Кому это нужно?

Поганцы, которые сейчас смеются и издеваются над этим решением Сенцова, как правило, при первой же опасности тут же какают в штаны и отказываются от всех своих убеждений и принципов.
Но сейчас они улюлюкают, герои, блин.

nanaryfive 13 марта 2018 | 15:41

dimavosko: Как анекдот про хохла есть, который в штаны собственные насрал на Красной Площади маскалям на зло )))

danyila 13 марта 2018 | 15:41

Пошла подготовка к ЧМ по футболу. А то что-то со Скрипалем переборщили. Так могут и на х.. послать

koleg197 13 марта 2018 | 15:46

да пускай не выдумывает

demokratru 13 марта 2018 | 15:53

пусть тварь отсидит лет десять, а потом вякает о прощении!

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