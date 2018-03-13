Посол Великобритании вызван в российский МИД
Это произошло на фоне обвинений Лондона в причастности Москвы к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Между тем в самом МИДе отрицают претензии Великобритании.
Россия должна получить доступ к веществу, которым был отравлен Скрипаль, а также к материалам дела, сообщил «Интерфаксу» глава МИД Сергей Лавров. По его словам, российские эксперты пока что не допущены к расследованию, а значит, Москва не будет отвечать на обвинения Великобритании. Сами требования Лондона Лавров назвал «ультиматумом» и «чушью» и отметил, что «эпоха колониализма давно ушла в прошлое».
О возможной причастности России к отравлению Сергея Скрипаля накануне заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Она сказала, что бывший полковник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое, по ее словам, могло быть изготовлено только в России. Оно относится к серии «Новичок», разработки которого, как пишет «Коммерсантъ», велись еще в советское время. Мэй добавила, что если до вечера Россия не предоставит правдоподобные объяснения, Лондон будет рассматривать отравление Скрипаля как незаконное применение военной силы против Великобритании.
Позицию Лондона поддержали США и Евросоюз.
Комментарии54
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andrang2 13 марта 2018 | 15:34
Когда Хрущев, брызгая слюной, стуча ботинком по трибуне ООН, изрыгал "Я вам покажу кузькину мать!", переводчики перевели его чушь, так что он познакомит всех с матерью Кузьмы и и них возник вопрос - А кто такой Кузьма?
Вот теперь еще один господин применил слово "чушь", теперь надо будет придумывать , что это такое - большая чушка или маленький бред сивой кобылы?
Да и по фене начал ботать указанный господин.
Откуда он взялся, где воспитывался?
fr312 13 марта 2018 | 15:39
andrang2: Откуда он взялся, где воспитывался?======В такой же подворотне.где и пыня,где ум и знания не в чести,и где правят урковские понятия и сила.
zurrog_ 13 марта 2018 | 15:52
Две беды в России - Горные и дороги. Горные дороги, короче.
zik14 13 марта 2018 | 16:03
Позицию Лондона поддержали США и Евросоюз.
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Это кто имеется ввиду? Скакуны-кахлы и душка-отставник телерсон?)))
janychar 13 марта 2018 | 16:20
Повезло. Захарова ему чечётку или ковырялочку слабает, а может и стриптиз.