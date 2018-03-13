Посол Великобритании вызван в российский МИД

Это произошло на фоне обвинений Лондона в причастности Москвы к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Между тем в самом МИДе отрицают претензии Великобритании.

Россия должна получить доступ к веществу, которым был отравлен Скрипаль, а также к материалам дела, сообщил «Интерфаксу» глава МИД Сергей Лавров. По его словам, российские эксперты пока что не допущены к расследованию, а значит, Москва не будет отвечать на обвинения Великобритании. Сами требования Лондона Лавров назвал «ультиматумом» и «чушью» и отметил, что «эпоха колониализма давно ушла в прошлое».

О возможной причастности России к отравлению Сергея Скрипаля накануне заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Она сказала, что бывший полковник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое, по ее словам, могло быть изготовлено только в России. Оно относится к серии «Новичок», разработки которого, как пишет «Коммерсантъ», велись еще в советское время. Мэй добавила, что если до вечера Россия не предоставит правдоподобные объяснения, Лондон будет рассматривать отравление Скрипаля как незаконное применение военной силы против Великобритании.

Позицию Лондона поддержали США и Евросоюз.