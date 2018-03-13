Меркачева: Вип-камер в СИЗО «Матросская тишина» больше нет, и необходимость возбуждать уголовное дело отпала
Об этом в интервью телеканалу РБК рассказала правозащитница Ева Меркачева.
Ранее Ева Меркачева одной из первых сообщила о наличии в СИЗО №1 камер повышенной комфортности.
Комментарии8
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vaka257 13 марта 2018 | 14:39
Ну и правильно...Это же не Навальный и его соратники,которых можно за прошедшие митинги закрывать...А в данной ситуации с камерами всё ясно - зачем знать, что поимел начальник или кто там ещё с этих камер...Это же пустяки - дело то житейское...
viteck 13 марта 2018 | 14:55
vaka257: Какая странная логика... С таким же успехом можно сказать: потерпевший умер, его больше нет
и необходимость возбуждать уголовное дело против его убийцы отпала...☺
russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 14:55
vaka257: Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ МЕХАНИЗМ РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ??? Например, вор украл деньги. Его поймали. Он вернул деньги. Раз вернул - значит нет необходимости в возбуждении уголовки?
sm59 13 марта 2018 | 15:04
russkie_za_sverjenie: Не правильно. Вор не вернул деньги. Он просто пообещал, что больше не будет воровать и спрятал отмычки!!!
svetalana 13 марта 2018 | 14:43
"Меркачева: Вип-камер в СИЗО «Матросская тишина» больше нет, и необходимость возбуждать уголовное дело отпала"
Какая прелесть! И взятки брать перестали, поэтому тоже можно взяточников не наказывать. Это ж кого надо взяточники, они честно делились?
gregor 13 марта 2018 | 14:45
Меркачева: Вип-камер в СИЗО «Матросская тишина» больше нет, и необходимость возбуждать уголовное дело отпала
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А то ,что Вип -камера была .... это не преступление ?
Не страна ,а посмешище какое-то .
glotze7 13 марта 2018 | 14:52
Не-па-пацановски. Правильный ответ был бы - "Ну есть и чо?"
jetsam 13 марта 2018 | 15:00
хороший подход, типа
магницкого больше нет и нефига преследовать убийц...
литвиненко мертв и нефига возбуждать преследование...
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кащенко закрыта и нефига туда совать Меркачеву!