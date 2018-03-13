Британская полиция исследует посылки с подозрительным веществом, доставленные в парламент
В Скотланд-Ярде корреспонденту ТАСС сообщили, что пострадавших нет. Накануне в это же здание, где находятся офисы депутатов, также доставили две подозрительные посылки, однако находившееся в них вещество было признано безвредным.
Комментарии6
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telaviv001 13 марта 2018 | 14:36
Опять Колин Пауэл пробирку потерял.
gvs 13 марта 2018 | 14:37
На коробке надпись: "Novichok" )))
abuvgrobu 13 марта 2018 | 14:37
Кино про русскую мафию у наглосаксов никогда не теряет актуальности.Если гадюшник зашипел - значит камень угодил-таки в кубло.
sg73 13 марта 2018 | 14:38
Все как под копирку у этих ублюдков. Помните, когда сша устроили у себя терракт в Н-Й 09/11, то они потом тоже рассылали конверты с порошком. Теперь англы тоже подстроили убийство скрипали и не придумали ничего лучше подозрительных посылок.. ДА хер бы с ними, пусть развлекются. Но после той провокации сша зачем то напали на Афганистан и 17 лет его оккупируют.
vaka257 13 марта 2018 | 14:58
Отравление Скрипаля непрактично, бессмысленно и невыгодно для России - говорят "эксперты".
А война с Украиной, замесы в Сирии и угрозы всему миру ядерной войной, видимо, очень практичные, осмысленные и выгодные для России действия?...
vaka257 13 марта 2018 | 15:01
Москва устами Лаврова отвергла призыв Лондона дать объяснения в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Это значит, что уже в среду Британия может объявить о том, какие меры она может принять...