Росияне, перебравшиеся в Лондон, встревожены тем,что в британской столице находятся под пристальным наблюдением Кремля
Росияне, перебравшиеся в Лондон, встревожены тем. что даже в британской столице находятся под пристальным наблюдением Кремля, — сообщает газета Нью-Йорк Таймс. Один из ее собеседников, бывший владелец Евросети Евгений Чичваркин рассказал, что заметил слежку за собой вскоре после переезда в Лондон. Причем, следившие «лузгали семечки». Как отмечает Нью-Йорк Таймс, эта привычка характерна для жителей российской глубинки.
О слежке рассказал еще один предприниматель, Владимир Ашурков. Впрочем, и Чичваркин и Ашурков признаются, что в любом случае в Лондоне чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве: в Британии возможны российских спецслужб ограничены, в Москве они могут использовать оружие.
Комментарии14
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telaviv001 13 марта 2018 | 14:34
Лузгали семечки - это высший пилотаж. Это явно из спящих.
olegleon 13 марта 2018 | 14:49
telaviv001: вот так вот СБУ и прокалывается ))
mymymy 13 марта 2018 | 15:04
olegleon: А что делать? В ФСБ уже не осталось специалистов, приходится брать рядовых жителей глубинки и отправлять на слежку за Чичваркиным.
nixs 13 марта 2018 | 14:35
"Лузгали семечки" чувствуется почерк братков Вована.
skulllll 13 марта 2018 | 14:38
РоСияне...Неграмотное быдло.
" Лузгали семечки", играли на балалайке и водили за поводок медведя.
gvs 13 марта 2018 | 14:41
skulllll: И пили водку из граненых стаканов )))
spitac 13 марта 2018 | 14:42
На пенсии денег не хватает, а на эти дела есть?
abuvgrobu 13 марта 2018 | 14:43
- Холмс, вы не находите, что в Лондоне постоянно стоит туман ?..
- Элементарно, Ватсон. это ФСБ и ГРУ травят предателей.
komandarm_68 13 марта 2018 | 14:45
Это был генерал Пьётор Гоголь и майор Приблуда ))
cereo 13 марта 2018 | 14:45
походу это были, те выпускники высшей школы КГБ, что на выпускном покатались на "ГЕЛИКАХ", их ведь обещали наказать...............................................
clingerwinger 13 марта 2018 | 14:47
Что же выдавало Штирлица? - папиросы беломор или тащившийся сзади по улице парашют..
svetalana 13 марта 2018 | 14:49
"Причем, следившие «лузгали семечки». Как отмечает Нью-Йорк Таймс, эта привычка характерна для жителей российской глубинки. "
Совсем спецслужбы обескровлены - призывников в шпионы набирают? Или у Чичваркина мания преследования и он "руссо туристо облико морале" за шпионов принял? Они еще в трениках должны были быть, для полноты картины, так сказать.
nanaryfive 13 марта 2018 | 14:51
О слежке рассказал еще один предприниматель, Владимир Ашурков. Впрочем, и Чичваркин и Ашурков признаются, что в любом случае в Лондоне чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве
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Так не пойму я насколько встревожены? Баяца шо путен атравит? Хомяки вот на Йехе тоже баяца.
clandestino 13 марта 2018 | 15:00
Где бы ты ни был Родина всегда с тобой, сынок. "У России нет границ." Приехал ты в Англию - это тоже Россия.