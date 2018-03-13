Росияне, перебравшиеся в Лондон, встревожены тем,что в британской столице находятся под пристальным наблюдением Кремля

Росияне, перебравшиеся в Лондон, встревожены тем. что даже в британской столице находятся под пристальным наблюдением Кремля, — сообщает газета Нью-Йорк Таймс. Один из ее собеседников, бывший владелец Евросети Евгений Чичваркин рассказал, что заметил слежку за собой вскоре после переезда в Лондон. Причем, следившие «лузгали семечки». Как отмечает Нью-Йорк Таймс, эта привычка характерна для жителей российской глубинки.

О слежке рассказал еще один предприниматель, Владимир Ашурков. Впрочем, и Чичваркин и Ашурков признаются, что в любом случае в Лондоне чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве: в Британии возможны российских спецслужб ограничены, в Москве они могут использовать оружие.