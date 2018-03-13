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14:31, 13 марта 2018

Росияне, перебравшиеся в Лондон, встревожены тем,что в британской столице находятся под пристальным наблюдением Кремля

Росияне, перебравшиеся в Лондон, встревожены тем. что даже в британской столице находятся под пристальным наблюдением Кремля, — сообщает газета Нью-Йорк Таймс. Один из ее собеседников, бывший владелец Евросети Евгений Чичваркин рассказал, что заметил слежку за собой вскоре после переезда в Лондон. Причем, следившие «лузгали семечки». Как отмечает Нью-Йорк Таймс, эта привычка характерна для жителей российской глубинки.
О слежке рассказал еще один предприниматель, Владимир Ашурков. Впрочем, и Чичваркин и Ашурков признаются, что в любом случае в Лондоне чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве: в Британии возможны российских спецслужб ограничены, в Москве они могут использовать оружие.

Комментарии

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telaviv001 13 марта 2018 | 14:34

Лузгали семечки - это высший пилотаж. Это явно из спящих.

olegleon 13 марта 2018 | 14:49

telaviv001: вот так вот СБУ и прокалывается ))

mymymy 13 марта 2018 | 15:04

olegleon: А что делать? В ФСБ уже не осталось специалистов, приходится брать рядовых жителей глубинки и отправлять на слежку за Чичваркиным.

nixs 13 марта 2018 | 14:35

"Лузгали семечки" чувствуется почерк братков Вована.

skulllll 13 марта 2018 | 14:38

РоСияне...Неграмотное быдло.
" Лузгали семечки", играли на балалайке и водили за поводок медведя.

gvs 13 марта 2018 | 14:41

skulllll: И пили водку из граненых стаканов )))

spitac 13 марта 2018 | 14:42

На пенсии денег не хватает, а на эти дела есть?

abuvgrobu 13 марта 2018 | 14:43

- Холмс, вы не находите, что в Лондоне постоянно стоит туман ?..
- Элементарно, Ватсон. это ФСБ и ГРУ травят предателей.

komandarm_68 13 марта 2018 | 14:45

Это был генерал Пьётор Гоголь и майор Приблуда ))

cereo 13 марта 2018 | 14:45

походу это были, те выпускники высшей школы КГБ, что на выпускном покатались на "ГЕЛИКАХ", их ведь обещали наказать...............................................

clingerwinger 13 марта 2018 | 14:47

Что же выдавало Штирлица? - папиросы беломор или тащившийся сзади по улице парашют..

svetalana 13 марта 2018 | 14:49

"Причем, следившие «лузгали семечки». Как отмечает Нью-Йорк Таймс, эта привычка характерна для жителей российской глубинки. "

Совсем спецслужбы обескровлены - призывников в шпионы набирают? Или у Чичваркина мания преследования и он "руссо туристо облико морале" за шпионов принял? Они еще в трениках должны были быть, для полноты картины, так сказать.

nanaryfive 13 марта 2018 | 14:51

О слежке рассказал еще один предприниматель, Владимир Ашурков. Впрочем, и Чичваркин и Ашурков признаются, что в любом случае в Лондоне чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве
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Так не пойму я насколько встревожены? Баяца шо путен атравит? Хомяки вот на Йехе тоже баяца.

(комментарий скрыт)

clandestino 13 марта 2018 | 15:00

Где бы ты ни был Родина всегда с тобой, сынок. "У России нет границ." Приехал ты в Англию - это тоже Россия.

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