Москва требует доступ к отравляющему веществу,которое было использовано против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля
Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия уже запрашивала такой доступ, но получила отказ.
Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мей обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Юлии. По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России. Москве дали одни сутки на то, чтобы ответить на вопросы по поводу применения этого вещества, в противном случае Лондон пригрозил санкциями.
Позицию Великобритании поддержали США и Евросоюз.
Нервнопаралитическое вещество, которым в Солсбери отравили Сергея Скрипаля, могли произвести на Западе, чтобы устроить провокацию против России, — считает бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, утечка боевых отравляющих веществ с российских объектов исключена – все запасы химического оружия уничтожены. «Я участвовал в этом с первого до последнего дня», — подчеркнул Онищенко. Он добавил, что это подтвердила и международная комиссия.
Комментарии47
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sarbus 13 марта 2018 | 14:55
Ну, Онищенка авторитет известный,борцун со шпротами и вином...
airjeff 13 марта 2018 | 14:55
онищенко сам- ходячая провокация
volvic 13 марта 2018 | 14:57
Зачем вам доступ к ОВ? Вы же уничтожили все ХО
malanoff 13 марта 2018 | 15:00
В Англию " Новичок " отправили а на складах в России только "Старичок" остался лежать.
zolingen 13 марта 2018 | 15:00
Выслать шпиенов, дипломатов, всех русских с семьями, заблокировать счета, пригнорировать чм, может тогда сговорчивей будут.
platonnekafrin 13 марта 2018 | 15:01
Онищенко можно было не озвучивать, поскольку все убийства, произведенные спецслужбами России, имеют официальную версию "дискредитация нашей страны западными злодеями". Впрочем, ни один из них так и не был пойман. А если и ловили злыдней, то только наших соотечественников, причем в погонах с орденами и заслугами.
inga_92 13 марта 2018 | 15:03
Ну, за лобок же уже схватили, че целочкой прикидываться-то?
zor 13 марта 2018 | 15:04
"Москва требует доступ к отравляющему веществу..."
Я бы пошел навстрчу Москве в ее просьбе.Собрал бы всех кремлядей в одном месте и устроил бы им встречу с отравляющим веществом.
(Наподобии той встречи,которую кремляди устроили зрителям Норд - оста)
А если кто из этих тараканов выживет,устроить контрольную встречу с зажигательными танковыми снарядами,наподобии той встречи, которую устроили кремляди детям Беслана.
А если кто и удет-контрольный выстрел в спину,как Немцову на мосту