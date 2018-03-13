Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия уже запрашивала такой доступ, но получила отказ.

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мей обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Юлии. По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России. Москве дали одни сутки на то, чтобы ответить на вопросы по поводу применения этого вещества, в противном случае Лондон пригрозил санкциями.

Позицию Великобритании поддержали США и Евросоюз.



Нервнопаралитическое вещество, которым в Солсбери отравили Сергея Скрипаля, могли произвести на Западе, чтобы устроить провокацию против России, — считает бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, утечка боевых отравляющих веществ с российских объектов исключена – все запасы химического оружия уничтожены. «Я участвовал в этом с первого до последнего дня», — подчеркнул Онищенко. Он добавил, что это подтвердила и международная комиссия.