Стали известны новые подробности «кокаинового дела»

В нем оказались замешаны российский керлингист и двое граждан Латвии.

Как сообщает RT, спортсмена Дениса Килбу наняли в качестве водителя Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые должны были встретить чемоданы с наркотиком. Керлингист, ранее участвовавший в чемпионатах России, последние несколько лет не занимается профессиональным спортом. Он организует соревнования и работает тренером, на него также зарегистрированы четыре фирмы. Килбу допросили и оставили пока в статусе свидетеля, сообщает агентство.

Калмыков и Худжамов, напомню, арестованы. Неожиданной подробностью, как сообщает RT, оказалось появление в этой истории двух граждан Латвии. В материалах дела говорится, что они сопровождали Худжамова во время полета в Буэнос-Айрес на частном самолете, на котором должны были вывезти чемоданы с кокаином. Адвокат Худжамова Дмитрий Миненко пояснил, что латыши, чьи имена ему не известны, выполняли роль соглядатаев. При этом, по данным юриста, первоначально планировалось, что самолет из Аргентины полетит в Ригу, а не в Москву. Это, как пишет RT, подтверждает версию, что кокаин направлялся в Европу, а не в Россию. В МИДе прибалтийской республики пока ситуацию не прокомментировали.

Напомню, в конце февраля стало известно, что спецслужбы России и Аргентины в ходе совместной операции предотвратили отправку в Москву почти 400 кг кокаина. 12 чемоданов с наркотиками были обнаружены в одном из помещений российского посольства.

В Москве по делу арестованы трое подозреваемых. Предполагаемым организатором контрабанды кокаина называют бизнесмена Андрея Ковальчука. Он находится под стражей в Германии. Решается вопрос о его экстрадиции.