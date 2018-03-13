Стали известны новые подробности «кокаинового дела»
В нем оказались замешаны российский керлингист и двое граждан Латвии.
Как сообщает RT, спортсмена Дениса Килбу наняли в качестве водителя Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые должны были встретить чемоданы с наркотиком. Керлингист, ранее участвовавший в чемпионатах России, последние несколько лет не занимается профессиональным спортом. Он организует соревнования и работает тренером, на него также зарегистрированы четыре фирмы. Килбу допросили и оставили пока в статусе свидетеля, сообщает агентство.
Калмыков и Худжамов, напомню, арестованы. Неожиданной подробностью, как сообщает RT, оказалось появление в этой истории двух граждан Латвии. В материалах дела говорится, что они сопровождали Худжамова во время полета в Буэнос-Айрес на частном самолете, на котором должны были вывезти чемоданы с кокаином. Адвокат Худжамова Дмитрий Миненко пояснил, что латыши, чьи имена ему не известны, выполняли роль соглядатаев. При этом, по данным юриста, первоначально планировалось, что самолет из Аргентины полетит в Ригу, а не в Москву. Это, как пишет RT, подтверждает версию, что кокаин направлялся в Европу, а не в Россию. В МИДе прибалтийской республики пока ситуацию не прокомментировали.
Напомню, в конце февраля стало известно, что спецслужбы России и Аргентины в ходе совместной операции предотвратили отправку в Москву почти 400 кг кокаина. 12 чемоданов с наркотиками были обнаружены в одном из помещений российского посольства.
В Москве по делу арестованы трое подозреваемых. Предполагаемым организатором контрабанды кокаина называют бизнесмена Андрея Ковальчука. Он находится под стражей в Германии. Решается вопрос о его экстрадиции.
Комментарии22
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johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 14:13
Чёрные лебеди всё гуще вокруг ...
pmasel 13 марта 2018 | 14:18
РТ хочет сказать, что наши не только торговали коксом, но и работали на Латвию?
ukov 13 марта 2018 | 15:04
johnbmw:
Чёрные лебеди всё гуще вокруг ...
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Какие лебеди?
Три жадных хохла и два прибалта!
russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 14:13
Лавруху пока не споймали?)))
nikto_nikak 13 марта 2018 | 14:21
russkie_za_sverjenie: Отстреливается от скрипалей...И пока отстреливается - он непоймайка....
sab171 13 марта 2018 | 14:37
russkie_za_sverjenie: его споймаешь, чуть что дип. паспортом тычет, но по манере высказываний- ............. ну я не знаю, не принимал никогда.
danko1 13 марта 2018 | 14:14
Верим, особенно учмитывая, что Госнаркоконтроль возглавлял старый питерский подельник Путина В.Иванов, крупнейший наркобарон, связанный с южноамериканской наркомафией еще в 90-е.
Да и попытки освободить Бута и Ярошенко доказывают, что наркоторговля и торговля оружием у нас идут на гос. уровне.
dedctolet 13 марта 2018 | 14:58
danko1: совершенно верно.Тот самый В.Иванов,подельник окурка,который превратил Наркоконтроль в Наркокартель
mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 14:14
Известно, что росдипработники, рискуя своим здоровьем, спасли Россию от аргентинского кокаина, вынюхав весь порошок и заменив его мукой.
ha12raz 13 марта 2018 | 14:14
Шире дале.....дальше начнется еще смешнее.
Раша тудей еще порадует нас.
punyoshohlai 13 марта 2018 | 14:15
Сколько стоит слетать частным самолетом по маршруту Москва - БуэносАйрес - Москва?
nikto_nikak 13 марта 2018 | 14:19
А тут и до Мутка недалеко...А через него и к Путину?))))
jetsam 13 марта 2018 | 14:22
nikto_nikak: к путену самый короткий путь - через миллиардера-виолончелиста.
nikto_nikak 13 марта 2018 | 14:25
jetsam: Точно! И гланды через .опу удалить накрен....)))
abuvgrobu 13 марта 2018 | 14:22
Журнализды наше всё! За такие заголовки надо в лицо бить. А если бы Килба был слесарем или токарем, то заголовок статьи бы выглядел так: " В кокаиновом деле фигурирует российский слесарь"? Зачем писать чушь. При чём тут кёрлинг? Да будь он хоть космонавт. В места не столь отдаленные он пойдет не как кёрлингист, а как Д. Килба.
marykov 13 марта 2018 | 14:23
Жду, что Лавров даст достойную отповедь клеветникам и заявит , что Россия тут не при чем!)
vaka257 13 марта 2018 | 14:28
Times назвала Путина «аморальным социапатом» и заявила, что «холодная война была гораздо более цивилизованной, а сейчас речь идет о мафии, для которой нет правил»...
world_nail 13 марта 2018 | 14:37
Аргентинская кока через российское диппо на узбекском чартере летит в Латвию, что бы потом попасть в Европу?
Неисповедимы пути твои, наркотик.
agamasat 13 марта 2018 | 14:41
Похоже, что кто-то пытается направить следствие по не верному пути - в обход Кремля!)
severnaj 13 марта 2018 | 14:41
По сообщению RT.....верим, верим.
protiwvsex 13 марта 2018 | 14:48
Такое впечатление, что власти (МИД) подтянули Дарью Донцову.
zhrv 13 марта 2018 | 14:53
Во всем виноваты граждане Латвии - сто пудов!
Просто они попутали, нюхнув, свое посольство, с другим.