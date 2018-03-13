Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева не выступит на Чемпионат мира в Милане
Фигуристка пропустит турнир из-за последствий травмы.
Медведева из-за травмы правой стопы была вынуждена пропустить в конце прошлого года Финал Гран-при по фигурному катанию и чемпионат России. Сосредоточившись на подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане. Однако из-за дефицита времени спортсменка не смогла провести полноценную реабилитацию. На Олимпиаде ей пришлось бороться с болевыми ощущениями. А по возвращении из Южной Кореи боли в стопе у 18-летней россиянки усилились.
Евгения Медведева прошла дополнительное обследование. Врачи заявили, что во избежание хирургического вмешательства фигуристке необходимо строго ограничить высокие нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов.
В итоге Медведеву на чемпионате мира заменит Станислава Константинова, которая по результатам чемпионата России является первой запасной. Помимо нее нашу страну в Милане будут представлять Алина Загитова и Мария Сотскова.
Добавим, что ранее из-за травмы от участия в Чемпионате мира отказался Олимпийский чемпион и чемпион мира Юдзуру Ханю из Японии.
Комментарии2
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belovnikita 13 марта 2018 | 14:19
До нее докоснулось х/ло. Теперь конец поскакушкам по льду
guini 13 марта 2018 | 14:52
Чемпионки - однодневки , причём все у одного тренера, которая сама как спортсмен ничего из себя не представляет- Испытание нового допинга на подростках