Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева не выступит на Чемпионат мира в Милане

Фигуристка пропустит турнир из-за последствий травмы.

Медведева из-за травмы правой стопы была вынуждена пропустить в конце прошлого года Финал Гран-при по фигурному катанию и чемпионат России. Сосредоточившись на подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане. Однако из-за дефицита времени спортсменка не смогла провести полноценную реабилитацию. На Олимпиаде ей пришлось бороться с болевыми ощущениями. А по возвращении из Южной Кореи боли в стопе у 18-летней россиянки усилились.

Евгения Медведева прошла дополнительное обследование. Врачи заявили, что во избежание хирургического вмешательства фигуристке необходимо строго ограничить высокие нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов.

В итоге Медведеву на чемпионате мира заменит Станислава Константинова, которая по результатам чемпионата России является первой запасной. Помимо нее нашу страну в Милане будут представлять Алина Загитова и Мария Сотскова.

Добавим, что ранее из-за травмы от участия в Чемпионате мира отказался Олимпийский чемпион и чемпион мира Юдзуру Ханю из Японии.