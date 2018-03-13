Депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в побеге в Россию
В свою очередь представители парламентария утверждают, что она выехала на сессию ПАСЕ В Страсбург.
Надежда Савченко может находиться только на территории России – об этом сказал замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Он сказал, что депутат не может быть в Страсбурге, так как глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, отметил, что Савченко на заседании не присутствовала. Однако сама нардеп это опровергла, выложив в фейсбуке фотографии из зала Европейского парламента.
Как бы то ни было, на допрос в СБУ Савченко пока так и не попала. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Савченко вызвали на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Он обвиняется в подготовке терактов и убийств лиц из руководящей верхушки страны, включая президента Петра Порошенко. Одним из фигурантов дела проходит помощник Савченко Олег Мезенцев.
В Верховной раде отъезд Савченко назвали «побегом» и попыткой оттянуть встречу с правоохранительными органами.
Между тем, адвокат Надежды Савченко Илья Новиков считает, что Савченко в Россию не собирается.
Савченко была вызвана на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. Как сообщается, в этот же день Савченко покинула территорию Украины
Комментарии10
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odobryam_s 13 марта 2018 | 14:15
Бу-га-га! А помнится на сайте просто хомячий вой стоял, когда она голодающей прикидывалась!
dew_point 13 марта 2018 | 14:17
А я помню как за неё всем миром проси. Ну допросились, чо.
Хороше работают в россии спецслужбы. Такого казачка заслали в самое сердце.
nanaryfive 13 марта 2018 | 14:17
Ох помню тут прокладки с укр. троллями выли месяцами когда она в застенках "мордора" отъедалась. Сейчас хоть бы слово в защиту - ахент кремля.
a8olduin 13 марта 2018 | 14:23
nanaryfive: Надюха отработанный спам. Они теперь про отравление в мелкобритании воют аж исходятся :)
julia_hooker 13 марта 2018 | 14:22
Эхо как обычно не владеет информацией или врёт - третьего не дано. Всем СМИ известно, что Надюха рассекает на ПАСЕ и дало несколько интервью.
anji70 13 марта 2018 | 14:23
Портянки резвятся. Она уже фото своё выложила из ПАСЕ.
odobryam_s 13 марта 2018 | 14:24
anji70: Что? И в кадр поместилась?
vaka257 13 марта 2018 | 14:26
Бывший руководитель ФСБ и действующий депутат Госдумы Николай Ковалев не исключил причастность Украины к отравлению шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.
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Ну наконец -то...А то все заждались...
abuvgrobu 13 марта 2018 | 14:28
Ха, да на Мосфильме и не такие декорации могут сделать. Арматы из фанеры сделали, мост Крымский вон как правдоподобно из папье маше слепили, а тут всего лишь зал заседаний Европарламента..
sg73 13 марта 2018 | 14:30
Еще совсем недавно:
"За несокрушимость воли, гражданского мужества, жертвенное служение украинскому народу присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда Героя Украины", Савченко Надежде Викторовне"
Видимо даже в засаленные и пропитые надькины мозги пришла простая мысль, а не хотят ли ее за компанию сделать Хероем посмертно? Какой бы Визг подняли укропитеки!!! БЕги, Надя, беги. А у агрессора сейчас в тюрьме макароны дают. А вна Украине яд!