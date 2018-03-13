Депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в побеге в Россию

В свою очередь представители парламентария утверждают, что она выехала на сессию ПАСЕ В Страсбург.

Надежда Савченко может находиться только на территории России – об этом сказал замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Он сказал, что депутат не может быть в Страсбурге, так как глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, отметил, что Савченко на заседании не присутствовала. Однако сама нардеп это опровергла, выложив в фейсбуке фотографии из зала Европейского парламента.

Как бы то ни было, на допрос в СБУ Савченко пока так и не попала. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Савченко вызвали на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Он обвиняется в подготовке терактов и убийств лиц из руководящей верхушки страны, включая президента Петра Порошенко. Одним из фигурантов дела проходит помощник Савченко Олег Мезенцев.

В Верховной раде отъезд Савченко назвали «побегом» и попыткой оттянуть встречу с правоохранительными органами.

Между тем, адвокат Надежды Савченко Илья Новиков считает, что Савченко в Россию не собирается.

Савченко была вызвана на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. Как сообщается, в этот же день Савченко покинула территорию Украины