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14:06, 13 марта 2018

Полиция нагрянула в штабы Алексея Навального сразу в нескольких российских регионах

Силовики пытаются сорвать масштабное наблюдение, которое соратники политика намерены устроить в ходе президентских выборов.

Работа штабов Алексея Навального блокирована в Саратове, Кемерово и Петрозаводске, сообщают в соцсетях активисты. В Кемерово сотрудники штаба отказались пускать полицейских и закрылись в помещении. Силовики в свою очередь не пускают к сторонникам оппозиционного политика адвоката. В Саратове полицейские и сотрудники центра по борьбе с экстремизмом нагрянули в штаб, когда там проходил инструктаж для наблюдателей на выборах. Под предлогом жалоб на незаконную агитацию, сообщил координатор штаба Михаил Мурыгин Интерфаксу. Силовики стали проверять вещи активистов. Адвоката в штаб тоже не пустили.

В соцсетях соратники политика пишут, что работа на многие часы парализована. Но несмотря на это уверяют в твиттере, что саратовский штаб организует самое масштабное наблюдение за выборами в истории региона и страны. В Петрозаводске полицейские устроили в штабе Навального обыск, изъяли несколько сотен брошюр о наблюдении за выборами и ноутбуки координатора и волонтёра.

В Уфе координатора штаба Лилию Чанышеву задержали и обвинили в незаконной агетации. В Челябинске волонтёров штаба Навального задержали за раздачу прохожим листовок в поддержку акции «забастовка избирателей», рассказал ОВД-инфо один из волонтёров. Давление на соратников Навального оказывают по всей стране. Молодых людей задерживают и зачастую арестовывают. Навальный, который из-за уголовного дела Кировлеса на выборы не допустили, ранее призвал бойкотировать выборы президента, агитировать против них, а также наблюдать за явкой и подсчётом голосов.

ЦИК на прошлой неделе не аккредитовал четыре с половиной тысячи наблюдателей от созданного Навальным СМИ Левиафан. Его как сообщил сам политик, лишили регистрации по решению суда. В Москве столичные власти не согласовали акцию Забастовка избирателей в день выборов в это воскресенье.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 14:07

Ну дык, оно и понятно, отслеживать вбросы на выборах и карусели - в России преступление.

johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 14:09

russkie_za_sverjenie: Вы не поняли ... полиция и пришла туда отслеживать вбросы на выборах и карусели ... а ГДЕ ещё????

ag_bai 13 марта 2018 | 14:12

А это значит -- Навальный ПРАВ.
Бойкот.
Мужественным -- НАСТОЯЩИМ! -- гражданам России из штабов Навального по всей стране -- огромное уважение.

yurasska 13 марта 2018 | 14:23

ag_bai: я хотя и не за Навального-НО РЕСПЕКТ И УВАЖУХА РЕБЯТАМ ,ЧТО ХОТЯТ СТРАНУ СДЕЛАТЬ СВОБОДНОЙ- НАСТОЯЩИЕ!!! ИМЕННО РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!А ПУТЕН-ПРОИГРАЕТ!!ОН НЕ ТОЛЬКО ЛУЗЕР-ОН ЕЩЕ И ПРОСТО-ДУРАК!!ДАЖЕ ЕСЛИ И ПОДСЧИТАЮТ"ПРАВЕЛЬНО"-ФСЁ РАВНО ПУТЕН ПРОИГРАЕТ !!СОВОК И ДУРАК НИКОГДА НЕ СМОЖЫТ ПОБЕДИТЬ СВОБОДУ И ИСТИНУ (РЕПРЕССИЯМИ И ВРАНЬЁМ)!!

ivfn 13 марта 2018 | 14:48

yurasska:
НЕхрена мужик ,тебя колбасит.

nikitin43 13 марта 2018 | 14:11

russkie_za_sverjenie: все кто против беззакония - экстремисты , а мусора как рады медали зарабатывают .

antiboh 13 марта 2018 | 14:08

Силовики пытаются сорвать масштабное наблюдение,//
А заодно и ОМП подкинуть.

danko1 13 марта 2018 | 14:09

Как же власть боится, что её массовые фальсификации и приписки вскроются.
Знают, что реальной поддержки у наглого гопника нет, а только административный ресурс.
Мерхзкий спектакль по "выборам" гопника-вора, в котором участия принимать честные и думающие люди не должны.

skulllll 13 марта 2018 | 14:11

danko1: А где твоё любимое:" На Кубани все мои знакомые против Путина..." )))

platonnekafrin 13 марта 2018 | 14:13

Муку всем по карманам сыпят, поскольку кокаин не выдают из-за каких-то аргентинских санкций.

aromatnay 13 марта 2018 | 14:17

Если бы установка была действительно наблюдать, то ради бога. Но, навальнят инструктируют как провоцировать срыв выборов, а это уже совсем другое.

kukrynx 13 марта 2018 | 14:24

aromatnay: шибко головой ударился?

danyila 13 марта 2018 | 14:52

aromatnay: Гениально! Браво! Неужели землянин мог до такого сам додуматься?

ivfn 13 марта 2018 | 14:54

aromatnay:
//ЦИК на прошлой неделе не аккредитовал четыре с половиной тысячи наблюдателей от созданного Навальным СМИ Левиафан.//
"Кровавый режим " ,изверги.
НО
Эта самая Ливиафан зрегистрирована была как печатное издание. в 2015 году. Но так ни одной газеты не вышло. По закону о СМИ ,если в течении года не вышло ни одного номера ,то лицензия отбирается. Лелику это пора знать,как Лучшему юристу России и окрестностей,Ваньке Жданову и Любаньке Соболь юристам с красными дипломами.

diximania1948 13 марта 2018 | 14:23

Враги №1 для Путина :Навальный и продукты из Европы.

julia_hooker 13 марта 2018 | 14:26

А что кто-то от Насрального избирается? Нет! Так по закону если нет кандидата, то и наблюдателей нет, если сами власти не пригласили. Пора эту мразь Насральную раскатать по асфальту вместе с его шестёрками - думаю так и будет после выборов если эта мразь не смоется за бугор.

kukrynx 13 марта 2018 | 14:29

julia_hooker: смойся за плинтус

danyila 13 марта 2018 | 14:37

julia_hooker: Вы гений!

cedegrinn 13 марта 2018 | 14:48

julia_hooker: если эта мразь не смоется за бугор.
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Мрази российской за бугром навалом.
И все в собственных дворцах, виллах...

aleks50 Алексей Клубников 13 марта 2018 | 14:27

И после такого всякие козлы кгбшный фарс ещё будут называть выборами.

cereo 13 марта 2018 | 14:28

Предлагаю вести видеосъёмку с избирательных участков для "истории", и для "хохмы" в каждый штаб разместите по 400 кг муки в мешках!!!!!!!!!!!!!

max3446 13 марта 2018 | 14:30

О каких наблюдателях может идти речь, если ЦИК их не аккредитовал, так как они были заявлены от ликвидированного СМИ?

vlasta64 13 марта 2018 | 14:31

Гапона пора отправить туда, где его место, в тюрьму, снять условный и дать реальный срок.

abuvgrobu 13 марта 2018 | 14:34

Зачем это Навальному? Ответ лежит на поверхности. Ему нужен именно задержания, обыски за незаконную агитацию, которую его клевреты специально проводят для провокаций с винтиловым, после чего он мог бы обвинить Кремль в гонениях на себя и попытаться сохранить лицо. Дальше по накатанной – будет собирать деньги на "бойкот выборов". Ему нужен лишь предлог, чтобы несмышленые миньоны продолжали золотить ручку, не прикрывать же лавочку.

sedoi63 13 марта 2018 | 14:50

Самое страшное для них не мурзилочные кандидаты-спойлеры, утвержденные "карманной" администрацией, а правда! Они прекрасно понимают, что без массовых вбросов на избирательных участках Путину, чьё участие в выборах противоречит Конституции РФ, никогда не стать легитимным.

gregor 13 марта 2018 | 14:53

Не власть , а трусливое скопище ворья,лицемеров и невежества .

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