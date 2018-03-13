Полиция нагрянула в штабы Алексея Навального сразу в нескольких российских регионах

Силовики пытаются сорвать масштабное наблюдение, которое соратники политика намерены устроить в ходе президентских выборов.

Работа штабов Алексея Навального блокирована в Саратове, Кемерово и Петрозаводске, сообщают в соцсетях активисты. В Кемерово сотрудники штаба отказались пускать полицейских и закрылись в помещении. Силовики в свою очередь не пускают к сторонникам оппозиционного политика адвоката. В Саратове полицейские и сотрудники центра по борьбе с экстремизмом нагрянули в штаб, когда там проходил инструктаж для наблюдателей на выборах. Под предлогом жалоб на незаконную агитацию, сообщил координатор штаба Михаил Мурыгин Интерфаксу. Силовики стали проверять вещи активистов. Адвоката в штаб тоже не пустили.

В соцсетях соратники политика пишут, что работа на многие часы парализована. Но несмотря на это уверяют в твиттере, что саратовский штаб организует самое масштабное наблюдение за выборами в истории региона и страны. В Петрозаводске полицейские устроили в штабе Навального обыск, изъяли несколько сотен брошюр о наблюдении за выборами и ноутбуки координатора и волонтёра.

В Уфе координатора штаба Лилию Чанышеву задержали и обвинили в незаконной агетации. В Челябинске волонтёров штаба Навального задержали за раздачу прохожим листовок в поддержку акции «забастовка избирателей», рассказал ОВД-инфо один из волонтёров. Давление на соратников Навального оказывают по всей стране. Молодых людей задерживают и зачастую арестовывают. Навальный, который из-за уголовного дела Кировлеса на выборы не допустили, ранее призвал бойкотировать выборы президента, агитировать против них, а также наблюдать за явкой и подсчётом голосов.

ЦИК на прошлой неделе не аккредитовал четыре с половиной тысячи наблюдателей от созданного Навальным СМИ Левиафан. Его как сообщил сам политик, лишили регистрации по решению суда. В Москве столичные власти не согласовали акцию Забастовка избирателей в день выборов в это воскресенье.