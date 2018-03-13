Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы
Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов.
О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Газ, которым был отравлен Сергей Скрипаль, мог быть изготовлен где угодно, — заявил эксперт по химическому оружию Антон Уткин.
А газета «Коммерсантъ» пишет, что разработки этого нервнопаралитического препарата были завершены в конце 80-х годов в Государственном Исследовательском институте органической химии и технологии. Кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. В Институте эти сообщения не комментируют, ссылаясь на секретность.
Обвинение России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, которое выдвинула Британия, уже поддержали в Европе и США.
Эта ситуация сильно усугубит обособленность России в мире. Такое мнение «Эху Москвы» высказала доцент кафедры европейских исследований СпбГУ Татьяна Романова.
Также велика вероятность расширения списка физических и юридических лиц, которых коснутся санкции, — добавила Романова.
Президент Владимир Путин отказался прокомментировать ситуацию с Сергеем Скрипалём. Вопрос об отравлении президенту задал журналист Би-би-си во время поездки в национальный центр зерна.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля.
Россия ждет от британской стороны данных по «делу Скрипаля», после этого обещает ответ на запрос Лондона. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что «Господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России.
Зарубежные СМИ рассуждают о вариантах ответных действий Лондона на возможное применение Россией отравляющего вещества на территории Великобритании.
«Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо оно потеряло контроль над распространением катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки», — цитирует Би-Би-Си британского премьера, выступившую накануне в парламенте. Издание Бизнес инсайдер считает вполне вероятным, что если от Москвы не последует, цитата, «заслуживающего доверия» объяснения, Великобритания отзовет свое официальное представительство на предстоящем чемпионате мира по футболу. Возможные санкции также, вероятно, будут связаны с лишением лицензии на вещание для телеканала Раша Тудей, хотя это не является компетенцией правительства, пишет издание, отмечая, что на такую возможность ранее указывал британский регулятор связи, компания Ofcom. Эксперты издания, учитывая соответствующее заявление министра внутренних дел Великобритании, также не исключают того, что российские сайты, цитата, «распространяющие правительственную пропаганду», могут быть подвергнуты кибератакам, что станет для Великобритании прецедентом, пишет Бизнес инсайдер.
Ранее британские СМИ писали о возможной высылке из Лондона российских дипломатов и сотрудников спецслужб, а также о замораживание счетов некоторых из российских олигархов, обосновавшихся на территории Великобритании.
Комментарии38
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kottigr1 13 марта 2018 | 14:04
Это не наши солдаты, "Новичок", кокаин.. ! Нам всё это подбросили !
danko_pidla 13 марта 2018 | 14:06
kottigr1: коклы и стараямрасьданко1 сегодня с ума сойдут от скачек, как будто газу нанюхались. Это известно во всем Мире!
diximania1948 13 марта 2018 | 14:16
danko_pidla: Ага, кокаин посольства России поставляют, а нанюхались хохлы, ватная логика!
andreyko_75 13 марта 2018 | 14:20
Скрипаль - сакральная жертва.
Сто пудов сработала МИ-6.
Такой скандал перед выборами и чемпионатом мира для России не нужен.А вот западу всё это на руку.
Кто следующий?
danko_pidla 13 марта 2018 | 14:22
diximania1948: не, я хотел сказать кокломраси и бабка весёлкина1 из маями, это 2 большие разницы. Ты кто?
pmasel 13 марта 2018 | 14:33
andreyko_75: А что такое Кремль? Недавно Пу заявил, что он вообще не знает что там происходит.
gonduras_on_kolima 13 марта 2018 | 14:33
// Газ, которым был отравлен Сергей Скрипаль, мог быть изготовлен где угодно, — заявил эксперт по химическому оружию Антон Уткин. //
Ага.
И продан кому угодно в каком угодно военторге в каком угодно уголке Британии.
contador 13 марта 2018 | 14:28
kottigr1: Препарат "Новичок" производился в во времена СССР в городе Нукус (Узбекская ССР) Автор изорбретения Мирзаянов Вил Султанович ныне проживает в США.
kottigr1 13 марта 2018 | 14:49
contador: "Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон.
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился..
А в остальном Вы правы !
nikruchev 13 марта 2018 | 14:51
kottigr1: ихтамнетвывсеврете
russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 14:04
Ага-ага))) Этот "ветеран" прям как Господь Бог всё видит, всё знает)))))))
accyapa 13 марта 2018 | 14:08
"В 1992 году разработчик этого боевого ОВ Мирзаянов бежал в США"
Самый лучший из Армян.
Это Саша Мирзоян!
Вот к Армянам все и претензии. Мирзоян с 1992 года в США, помогает Пиндосам в создании химоружия. И в отличие от России, Пиндосы своё химоружие не уничтожили, по причине нехватки долларов. Вот старой прошманд... Терезке и надо требовать, чтобы Пиндосы в свои лаборатории и на склады боевых ОВ допустили Миссис Марпл, Эркюля Пуаро и Шерлока Холмса.
ivfn 13 марта 2018 | 14:32
accyapa:
с 1965 по 1992 года некий доктор химических наук Вил Мирзаянов работал в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывались "новички", и занимал серьезную должность начальника отдела по противодействию иностранным техническим разведкам. Разумеется, имел допуск по первой форме, в том числе и к совершенно секретным разработкам "Программы "Фолиант", которая и включала создание совершенно секретного отравляющего вещества "Новичок" (вернее "Новички" т.к. это целая концепция и линейка веществ с разными характеристиками). По сути Мирзоянов являлся одним из изобретателей и кураторов отравляющего вещества "Новичок". А в 1996 году Мирзоянов эмигрировал в США, где и по сей день проживает в городе Принстоне в штате Нью-Джерси.
Этот Мирзоянов самый ярый русофоб их всех оппозиционеров.
И самое забавное ,что такого государства РОССИЯ не было в то время. Была страна СССР. А притензии почему то к России.
vezdehod 13 марта 2018 | 14:09
"Ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов изволил заявить...."
Дальше нет смысла читать.
johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 14:05
"вывсеврети!!! ихтамнет!!! авыдокажите!!!"
proxit 13 марта 2018 | 14:09
johnbmw:
Вонючие Пригожинские портянки, а ля Женя Большаков, привычно про вывсёврёте... До чего же вы Пригожинские - подлый народец.
danko_pidla 13 марта 2018 | 14:10
proxit: не женя большаков а головка нагнутая внук данко1 и сын Трололо с заплатой.
johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 14:11
proxit: Завидуйте МОЛЧА!!!! просто Добрый совет ... а то уж больно Дурость ваша видна ... ;-))
danko_pidla 13 марта 2018 | 14:13
johnbmw: женя большаков, прости головка нагнутая, выдави из себя хоть 2 предложения. ... !!!?
antiboh 13 марта 2018 | 14:31
proxit: Вонючие Пригожинские портянки..//
Отшлёпала по клаве портянка..
ivfn 13 марта 2018 | 14:34
proxit:
Род занятий
asdfg
город
Албания, msk
ОХРЕНЕТЬ!!! МДА!!
mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 14:06
В России появился надёжный источник правдивой информации под названием "ветеран спецслужб"?
danko1 13 марта 2018 | 14:06
Уборщица баба Маня подтвердит, что все ОВ она давно вымела.
Только об отравлениии и массовом убийстве людей в Норд-Осте новым ОВ, к которому даже антидот не успели разработать, сообщалось официально.
danko_pidla 13 марта 2018 | 14:08
danko1: стараямрась1 уборщица Манька из маями стирается не на шутку! Внуками займись бездельница пустая! О-в.
diximania1948 13 марта 2018 | 14:21
danko_pidla:Не трогай Маньку из МИДа, она нам кокаин поставляет!!А ещё в России и допинга нет, полония, в Сирии и Донбассе наёмников-убийц, и Крым мы не отнимали, Боинг не от нашего БУКа упал, Ролдугин на виолончели миллиарды напиликал!
vaka257 13 марта 2018 | 14:08
Высоко-профессиональные специалисты подтвердили, что было применено нервно-паралитическое боевое вещество российского производства.(Т.Мэй)
А Путин нагло врёт, что не было никакого расследования.А уж ветерану спецслужбы как не поверить...
kazak 13 марта 2018 | 14:10
Ну не могли они уничтожить все запасы. Наверняка немного отлили в пузырёчек. Так на всякий случай, для хорошего человека.
vvpv 13 марта 2018 | 14:14
Кацапы всей ордой политиков, телевизионщиков и экспертов во главе со своим нац. лидером заврались уже до такой степени, что никто в мире за границей мордора уже не верит ни одному их слову.
jetsam 13 марта 2018 | 14:15
полоний - не наш
рутений - не наш, неизвестный спутник упал около" маяка"
"новичок" - не наш
бук - не наш
письмо януковича (после чтения которго в оон чуркин помер) - не нашли...
.....
не страна. а сплошное "нет" - конституции нет, закона нет, судов нет,......
abuvgrobu 13 марта 2018 | 14:16
Надо не версии строить, а сразу выдвигать обвинения Британии в убийстве Скрипаля с целью дискредитировать Россию. Пусть оправдываются и доказывают свою невиновность.
mystar 13 марта 2018 | 14:21
abuvgrobu: Пусть оправдываются и доказывают свою невиновность.
____________________________________________________________
Между прочим по всем законам обвиняемый не должен доказывать свою невиновность. Обвиняющие должны доказывать его виновность. Так-то. Если Вы "забыли" об этом.
johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 14:51
mystar: знаем ваш копипаст : "вывсеврети!!! ихтамнет!!! авыдокажите!!!" - типичный жаргон блатаря ...
world_nail 13 марта 2018 | 14:23
"Ветеринар спейслужб" - случайно не заведующим кинопередвижкой был в Германии.
А начальнеГ у него был "Тотктосветитярчесолнца"
danyila 13 марта 2018 | 14:30
Ах, вот оно что. А мы-то на вас сначала подумали, дурачки. Вы уж нас извините
pobed1telprav 13 марта 2018 | 14:38
"Это фсё они" - догада(и)лась англичанка
commeilfaut 13 марта 2018 | 14:46
Здесь ключевое слово-сенатор. Верю всякому зверю...
wtrn 13 марта 2018 | 14:46
угу...как хим оружие в Сирии....уничтожили (при том давно) все.....
kraem_or 13 марта 2018 | 14:49
Как и химическое оружие в Сирии. Три ха-ха!