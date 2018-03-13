Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы

Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов.

О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Газ, которым был отравлен Сергей Скрипаль, мог быть изготовлен где угодно, — заявил эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

А газета «Коммерсантъ» пишет, что разработки этого нервнопаралитического препарата были завершены в конце 80-х годов в Государственном Исследовательском институте органической химии и технологии. Кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. В Институте эти сообщения не комментируют, ссылаясь на секретность.



Обвинение России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, которое выдвинула Британия, уже поддержали в Европе и США.

Эта ситуация сильно усугубит обособленность России в мире. Такое мнение «Эху Москвы» высказала доцент кафедры европейских исследований СпбГУ Татьяна Романова.

Также велика вероятность расширения списка физических и юридических лиц, которых коснутся санкции, — добавила Романова.

Президент Владимир Путин отказался прокомментировать ситуацию с Сергеем Скрипалём. Вопрос об отравлении президенту задал журналист Би-би-си во время поездки в национальный центр зерна.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля.

Россия ждет от британской стороны данных по «делу Скрипаля», после этого обещает ответ на запрос Лондона. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что «Господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России.

Зарубежные СМИ рассуждают о вариантах ответных действий Лондона на возможное применение Россией отравляющего вещества на территории Великобритании.

«Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо оно потеряло контроль над распространением катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки», — цитирует Би-Би-Си британского премьера, выступившую накануне в парламенте. Издание Бизнес инсайдер считает вполне вероятным, что если от Москвы не последует, цитата, «заслуживающего доверия» объяснения, Великобритания отзовет свое официальное представительство на предстоящем чемпионате мира по футболу. Возможные санкции также, вероятно, будут связаны с лишением лицензии на вещание для телеканала Раша Тудей, хотя это не является компетенцией правительства, пишет издание, отмечая, что на такую возможность ранее указывал британский регулятор связи, компания Ofcom. Эксперты издания, учитывая соответствующее заявление министра внутренних дел Великобритании, также не исключают того, что российские сайты, цитата, «распространяющие правительственную пропаганду», могут быть подвергнуты кибератакам, что станет для Великобритании прецедентом, пишет Бизнес инсайдер.

Ранее британские СМИ писали о возможной высылке из Лондона российских дипломатов и сотрудников спецслужб, а также о замораживание счетов некоторых из российских олигархов, обосновавшихся на территории Великобритании.