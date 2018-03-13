Z Архив новостей новости
5 38 6 2432
Эксклюзив Эха 14:00, 13 марта 2018

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы

Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов.
О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Газ, которым был отравлен Сергей Скрипаль, мог быть изготовлен где угодно, — заявил эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

А газета «Коммерсантъ» пишет, что разработки этого нервнопаралитического препарата были завершены в конце 80-х годов в Государственном Исследовательском институте органической химии и технологии. Кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. В Институте эти сообщения не комментируют, ссылаясь на секретность.

Обвинение России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, которое выдвинула Британия, уже поддержали в Европе и США.

Эта ситуация сильно усугубит обособленность России в мире. Такое мнение «Эху Москвы» высказала доцент кафедры европейских исследований СпбГУ Татьяна Романова.

Также велика вероятность расширения списка физических и юридических лиц, которых коснутся санкции, — добавила Романова.

Президент Владимир Путин отказался прокомментировать ситуацию с Сергеем Скрипалём. Вопрос об отравлении президенту задал журналист Би-би-си во время поездки в национальный центр зерна.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля.

Россия ждет от британской стороны данных по «делу Скрипаля», после этого обещает ответ на запрос Лондона. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что «Господин Скрипаль и  его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в  России.

Зарубежные СМИ рассуждают о вариантах ответных действий Лондона на возможное применение Россией отравляющего вещества на территории Великобритании.

«Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо оно потеряло контроль над распространением катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки», — цитирует Би-Би-Си британского премьера, выступившую накануне в парламенте. Издание Бизнес инсайдер считает вполне вероятным, что если от Москвы не последует, цитата, «заслуживающего доверия» объяснения, Великобритания отзовет свое официальное представительство на предстоящем чемпионате мира по футболу. Возможные санкции также, вероятно, будут связаны с лишением лицензии на вещание для телеканала Раша Тудей, хотя это не является компетенцией правительства, пишет издание, отмечая, что на такую возможность ранее указывал британский регулятор связи, компания Ofcom. Эксперты издания, учитывая соответствующее заявление министра внутренних дел Великобритании, также не исключают того, что российские сайты, цитата, «распространяющие правительственную пропаганду», могут быть подвергнуты кибератакам, что станет для Великобритании прецедентом, пишет Бизнес инсайдер.

Ранее британские СМИ писали о возможной высылке из Лондона российских дипломатов и сотрудников спецслужб, а также о замораживание счетов некоторых из российских олигархов, обосновавшихся на территории Великобритании.

Комментарии

38

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 13 марта 2018 | 14:04

Это не наши солдаты, "Новичок", кокаин.. ! Нам всё это подбросили !

danko_pidla 13 марта 2018 | 14:06

kottigr1: коклы и стараямрасьданко1 сегодня с ума сойдут от скачек, как будто газу нанюхались. Это известно во всем Мире!

diximania1948 13 марта 2018 | 14:16

danko_pidla: Ага, кокаин посольства России поставляют, а нанюхались хохлы, ватная логика!

andreyko_75 13 марта 2018 | 14:20

Скрипаль - сакральная жертва.
Сто пудов сработала МИ-6.
Такой скандал перед выборами и чемпионатом мира для России не нужен.А вот западу всё это на руку.
Кто следующий?

danko_pidla 13 марта 2018 | 14:22

diximania1948: не, я хотел сказать кокломраси и бабка весёлкина1 из маями, это 2 большие разницы. Ты кто?

pmasel 13 марта 2018 | 14:33

andreyko_75: А что такое Кремль? Недавно Пу заявил, что он вообще не знает что там происходит.

gonduras_on_kolima 13 марта 2018 | 14:33

// Газ, которым был отравлен Сергей Скрипаль, мог быть изготовлен где угодно, — заявил эксперт по химическому оружию Антон Уткин. //
Ага.
И продан кому угодно в каком угодно военторге в каком угодно уголке Британии.

contador 13 марта 2018 | 14:28

kottigr1: Препарат "Новичок" производился в во времена СССР в городе Нукус (Узбекская ССР) Автор изорбретения Мирзаянов Вил Султанович ныне проживает в США.

kottigr1 13 марта 2018 | 14:49

contador: "Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).

Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон.
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился..
А в остальном Вы правы !

nikruchev 13 марта 2018 | 14:51

kottigr1: ихтамнетвывсеврете

russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 14:04

Ага-ага))) Этот "ветеран" прям как Господь Бог всё видит, всё знает)))))))

accyapa 13 марта 2018 | 14:08

"В 1992 году разработчик этого боевого ОВ Мирзаянов бежал в США"

Самый лучший из Армян.
Это Саша Мирзоян!

Вот к Армянам все и претензии. Мирзоян с 1992 года в США, помогает Пиндосам в создании химоружия. И в отличие от России, Пиндосы своё химоружие не уничтожили, по причине нехватки долларов. Вот старой прошманд... Терезке и надо требовать, чтобы Пиндосы в свои лаборатории и на склады боевых ОВ допустили Миссис Марпл, Эркюля Пуаро и Шерлока Холмса.

ivfn 13 марта 2018 | 14:32

accyapa:
с 1965 по 1992 года некий доктор химических наук Вил Мирзаянов работал в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывались "новички", и занимал серьезную должность начальника отдела по противодействию иностранным техническим разведкам. Разумеется, имел допуск по первой форме, в том числе и к совершенно секретным разработкам "Программы "Фолиант", которая и включала создание совершенно секретного отравляющего вещества "Новичок" (вернее "Новички" т.к. это целая концепция и линейка веществ с разными характеристиками). По сути Мирзоянов являлся одним из изобретателей и кураторов отравляющего вещества "Новичок". А в 1996 году Мирзоянов эмигрировал в США, где и по сей день проживает в городе Принстоне в штате Нью-Джерси.

Этот Мирзоянов самый ярый русофоб их всех оппозиционеров.
И самое забавное ,что такого государства РОССИЯ не было в то время. Была страна СССР. А притензии почему то к России.

vezdehod 13 марта 2018 | 14:09

"Ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов изволил заявить...."
Дальше нет смысла читать.

johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 14:05

"вывсеврети!!! ихтамнет!!! авыдокажите!!!"

proxit 13 марта 2018 | 14:09

johnbmw:

Вонючие Пригожинские портянки, а ля Женя Большаков, привычно про вывсёврёте... До чего же вы Пригожинские - подлый народец.

danko_pidla 13 марта 2018 | 14:10

proxit: не женя большаков а головка нагнутая внук данко1 и сын Трололо с заплатой.

johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 14:11

proxit: Завидуйте МОЛЧА!!!! просто Добрый совет ... а то уж больно Дурость ваша видна ... ;-))

danko_pidla 13 марта 2018 | 14:13

johnbmw: женя большаков, прости головка нагнутая, выдави из себя хоть 2 предложения. ... !!!?

antiboh 13 марта 2018 | 14:31

proxit: Вонючие Пригожинские портянки..//
Отшлёпала по клаве портянка..

ivfn 13 марта 2018 | 14:34

proxit:
Род занятий
asdfg
город
Албания, msk

ОХРЕНЕТЬ!!! МДА!!

mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 14:06


В России появился надёжный источник правдивой информации под названием "ветеран спецслужб"?

danko1 13 марта 2018 | 14:06

Уборщица баба Маня подтвердит, что все ОВ она давно вымела.
Только об отравлениии и массовом убийстве людей в Норд-Осте новым ОВ, к которому даже антидот не успели разработать, сообщалось официально.

danko_pidla 13 марта 2018 | 14:08

danko1: стараямрась1 уборщица Манька из маями стирается не на шутку! Внуками займись бездельница пустая! О-в.

diximania1948 13 марта 2018 | 14:21

danko_pidla:Не трогай Маньку из МИДа, она нам кокаин поставляет!!А ещё в России и допинга нет, полония, в Сирии и Донбассе наёмников-убийц, и Крым мы не отнимали, Боинг не от нашего БУКа упал, Ролдугин на виолончели миллиарды напиликал!

vaka257 13 марта 2018 | 14:08

Высоко-профессиональные специалисты подтвердили, что было применено нервно-паралитическое боевое вещество российского производства.(Т.Мэй)
А Путин нагло врёт, что не было никакого расследования.А уж ветерану спецслужбы как не поверить...

kazak 13 марта 2018 | 14:10

Ну не могли они уничтожить все запасы. Наверняка немного отлили в пузырёчек. Так на всякий случай, для хорошего человека.

vvpv 13 марта 2018 | 14:14

Кацапы всей ордой политиков, телевизионщиков и экспертов во главе со своим нац. лидером заврались уже до такой степени, что никто в мире за границей мордора уже не верит ни одному их слову.

jetsam 13 марта 2018 | 14:15

полоний - не наш
рутений - не наш, неизвестный спутник упал около" маяка"
"новичок" - не наш
бук - не наш
письмо януковича (после чтения которго в оон чуркин помер) - не нашли...
.....
не страна. а сплошное "нет" - конституции нет, закона нет, судов нет,......

abuvgrobu 13 марта 2018 | 14:16

Надо не версии строить, а сразу выдвигать обвинения Британии в убийстве Скрипаля с целью дискредитировать Россию. Пусть оправдываются и доказывают свою невиновность.

mystar 13 марта 2018 | 14:21

abuvgrobu: Пусть оправдываются и доказывают свою невиновность.
____________________________________________________________
Между прочим по всем законам обвиняемый не должен доказывать свою невиновность. Обвиняющие должны доказывать его виновность. Так-то. Если Вы "забыли" об этом.

johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 14:51

mystar: знаем ваш копипаст : "вывсеврети!!! ихтамнет!!! авыдокажите!!!" - типичный жаргон блатаря ...

world_nail 13 марта 2018 | 14:23

"Ветеринар спейслужб" - случайно не заведующим кинопередвижкой был в Германии.
А начальнеГ у него был "Тотктосветитярчесолнца"

danyila 13 марта 2018 | 14:30

Ах, вот оно что. А мы-то на вас сначала подумали, дурачки. Вы уж нас извините

pobed1telprav 13 марта 2018 | 14:38

"Это фсё они" - догада(и)лась англичанка

(комментарий скрыт)

commeilfaut 13 марта 2018 | 14:46

Здесь ключевое слово-сенатор. Верю всякому зверю...

wtrn 13 марта 2018 | 14:46

угу...как хим оружие в Сирии....уничтожили (при том давно) все.....

kraem_or 13 марта 2018 | 14:49

Как и химическое оружие в Сирии. Три ха-ха!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 470 6 7309 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 404 6 7168 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1142 6 59762 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 149 6 10307 11:20
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 507 6 37955 12.03
Kрф, передачи, события
Новости

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы По его словам, последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года…

5 82 6 6147
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 349 6 27458 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 106 6 10367 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7110 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Интервью Особое мнение

Ксения Собчак гость: Ксения Собчак кандидат на пост президента РФ

Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет. Если я получу разрешение на въезд через территорию Украины, то я поеду туда…

5 388 6 74092 06.03
#слушать 45:46 8читать ;смотреть $скачать 10.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Новости

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй…

5 66 6 7143
Новости

Лавров назвал «ультиматумом» заявление премьер-министра Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля Лавров подчеркнул, что Россия должна получить доступ к  веществу, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ, чтобы российские эксперты могли проанализировать его в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия…

5 58 6 6353
Блоги

Заметки бабушки Вали В 85 лет жизнь только начинается

На выборы ходили все Кабинки были открытыми и все видели, что ты там стоишь и пишешь. Ни музыки, ни подарков, ни буфета не было…

5 64 6 15127 06.03
Kвыборы, история, воспоминания, мнения
Новости

Российский генштаб заявил о  готовности ответить США в случае ракетного удара по Дамаску «Если возникнет угроза нашим военнослужащим, вооруженные силы Российской федерации примут ответные меры», — заявил начальник Генштаба…

5 62 6 7358
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 217 6 26499 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ
Блоги

Ксения Собчак политик

+ О планах поехать в Крым О планах поехать в Крым Сейчас многие люди ставят мне в вину тот репортаж, который мы тогда сделали из Крыма — в большинстве своем это люди, которые его не читали…

5 89 6 10930 12.03
8читать ;смотреть
Kсобчак, крым, выборы, власть, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Калининградские следователи проверяют информацию о двойном изнасиловании на корпоративе В преступлении подозревают 51-летнего замначальника областного управления Федеральной службы судебных приставов Сергея Симоненко…

5 20 6 11052
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 211 6 182852 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 168 6 33484 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 623 6 184448 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 127 6 146650 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6779061
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3344322

Сегодня в эфире