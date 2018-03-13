Воробьев: С 1 сентября 2018 года в школах Московской области введут уроки сортировки мусора

С 1 сентября 2018 года в школах Московской области введут уроки сортировки мусора, — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, людям надо разъяснять, что такое чистый, то есть, пригодный к переработке мусор, и чем он отличается от грязного, который будет отправляться на мусоросжигательные заводы.