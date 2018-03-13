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13:33, 13 марта 2018

Воробьев: С 1 сентября 2018 года в школах Московской области введут уроки сортировки мусора

С 1 сентября 2018 года в школах Московской области введут уроки сортировки мусора, — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, людям надо разъяснять, что такое чистый, то есть, пригодный к переработке мусор, и  чем он отличается от грязного, который будет отправляться на мусоросжигательные заводы.

Комментарии

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dataan 13 марта 2018 | 13:35

Спохватились. Зacpали планету дальше некуда.

metlag 13 марта 2018 | 13:43

dataan: Правильно. А чему еще обучать российских школьников?
Что их ждет в будущем?
Пусть обучаются мусор сортировать и бутылки сдавать.

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(комментарий скрыт)

monik_7 13 марта 2018 | 14:09

metlag: В советское время в школах пионеры тоже собирали металлолом и макулатуру. Существовали планы по сдаче на каждую школу. В постсоветское время навыки по поиску вторсырья особенно пригодились обнищавшим работникам многочисленных НИИ и прочим работникам умственного труда

kindman_a 13 марта 2018 | 13:44

dataan:

Московская область - не планета, а регион, лахтатупица.

vaka257 13 марта 2018 | 13:53

kindman_a: Андрей Мальгин:
Суровый челябинский детсад:

Одного из детей вырвало в тарелку с супом, и воспитательница начала кормить ребенка этой массой. После этого девочка не могла два месяца питаться в садике: ей становилось плохо при виде еды, и сейчас «у нее продолжаются проблемы с желудком».

alehan000074 13 марта 2018 | 14:01

dataan: насчет планеты - это врядли, а вот 1/6 часть суши засрали крепко. коммуняки постарались и население к тому же приучили:((

vezdehod 13 марта 2018 | 14:21

Воробьев: С 1 сентября 2018 года в школах Московской области введут уроки сортировки мусора
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Пора давно это сделать - очистить от лишнего "мусора" полицейские околотки - зря Бабло получают.

serzh 13 марта 2018 | 13:36

а почему не с сегодняшнего дня?

alexander25101977 13 марта 2018 | 13:38

Глупая путинская птица - воробей. Да. Детишек у нас нечему нынче учить. Ну всё правильно. Пусть мусор сортируют. В этой стране ведь им больше ничего и не светит.

ivfn 13 марта 2018 | 13:44

alexander25101977:
А вы знаете как мусор сортировать? А сами то будете сортировать? Вот вы ЛИЧНО??????
Недостаточно просто выбросить отдельно пластик, отдельно бумагу и прочее. Нужно еще учитывать, что всю тару нужно обязательно мыть, следить за тем, чтобы бумага была действительно бумагой без скрепок, скоб и пленочных покрытий. То есть даже если вы решили выбросить блокнот, то, скорее всего, страницы придется отделять от обложки и скрепляющих элементов.
От грамотной сортировки зависит вся коммерческая выгода этого мероприятия. Потому что если сырье поступает грязное, или смешанное - страдает эффективность, и эта история становится провальной и убыточной.
Ну ИТД и ИТД и ИТД
Даже у экологических активистов расходятся мнения по поводу того, какая модель сбора вторсырья является наиболее эффективной. Кто-то за то, чтобы каждая семья самостоятельно сортировала свои отходы и имела при этом возможность их удобно сдать. А другие активисты считают, что достаточно лишь крупных и хорошо оснащенных пунктов по сбору мусора, в которые будет свозиться несортированный мусор от жилых домов, магазинов и организаций. Там работники будут осуществлять разбор на фракции и отправлять мусор на переработку.
КАКАШКА МИМО!!! Недолет!!!!

bravyimorya4ok 13 марта 2018 | 14:10

ivfn: Вы конечно правы, за исключением одной немаловажной вещи: ОБУЧЕНИЕ всегда должно носить прикладной характер! В том смысле, что уже создана система ( в том числе и административная) по сортировке мусора и детей обучают применительно к ней. Но по факту этого нет. А значит обучение будет просто формальным на непонятно какую длительную перспективу по принципу когда научитесь правильно прыгать в бассейн, тогда и воду в него нальём!

kb2 13 марта 2018 | 14:46

ivfn: Не пишите чушь, что надо выбрасывать бумагу без скрепок, бутылки без наклеек и т.д. Нигде такого нет. Переработчики и заготовители сами прекрасно справляются с очисткой вторсырья от примесей, к тому же это далеко не всегда необходимо. Извлечь из кучи макулатуры ненужные скрепки и т.д. гораздо проще чем извлечь эту макулатуры из огромной кучи всякого прочего г--на на общей свалке! У нас в Самаре уже несколько лет около мусорных площадок стоят ящики для пластиковых бутылок поставленные частными заготовителями за свой счет и ими активно пользуются. Макулатурщики закупают картон у магазинов и рынков за деньги, естественно там никто не утруждается отрыванием скотча и скрепок с коробок. Значит этим предприятиям выгодно получать пластик немытым и т.д. и далее они уже доводят его до нужной кондиции. А ваша писанина - типичное оправдание традиционного россиянского ничегонеделанья и лени. Ко-ко-ко , это ж слооожно.

nadin57 13 марта 2018 | 14:01

alexander25101977: А вы знаете как жители Швейцарии мусор сортируют?
Их тоже долго приучали к этому)))
Вот например бумагу надо складывать в стопочку определенного размера и веса, перевязывать эту стопочку крест- накрест определенной бечевкой, которую вы должны купить и далее отнести сию стопочку в определенное место.... в противном случае штраф в100 с чем-то швейцарских франков...
и не дай вам бог бросить эту упаковку где-нибудь - соседи засекут и сдадут ,
да и камеры кругом))
Видно швейцарцам тоже ничего не светит, что так тщательно мусором занимаются)))

wuwer 13 марта 2018 | 14:24

nadin57: Уроки поведения проводятся на примерах поведения или стремления к нему социума
А тут после уроков сортировки вышел за порог...а у тебя под окном власти новую свалку организовали...деньги не пахнут
Пусть власть вначале с себя начнёт..а потом всех "правильной" жизни учит

fikus74 13 марта 2018 | 13:38

А чё их сортировать - мусор он и есть мусор.

alo0000 13 марта 2018 | 13:38

При отсутстви местного муниципального самоуправления с присущими ему атрибутами, эти западные новины разъяснения-принуждения просто пиар. Миллиардер, как же Вы далеки от народа и его чаяний!

fmsf FMSF 13 марта 2018 | 13:44

Ежедневные лабораторные работы на свалках.
Это замечательно!
Автор идеи, случайно, не себятин?

aleks50 Алексей Клубников 13 марта 2018 | 13:46

Училки станут просвещать школяров как правильно и эффективно рыться в мусорных контейнерах. Воробушек нагнул преподавателей, какой патриот, срочно наградить виолончелью.

terens 13 марта 2018 | 13:47

на съедобный и несъедобный (напишут в иностранных сми)

alena01 13 марта 2018 | 13:52

Да- да... Давно пора...
Разделить общество на касты...
Подмосковные жители- каста мусорщиков - их удел перебирать мусор...

greeg1 13 марта 2018 | 13:53

Бутылки отдельно, шприцы отдельно.

gvs 13 марта 2018 | 13:56

Готовьтесь, детки, бомжевать и по помойкам рыться )))

rena1960 13 марта 2018 | 14:07

Будут сортировать мусор из мегаполиса Москва...?

(комментарий скрыт)

wuwer 13 марта 2018 | 14:13

Совсем охренели эти чинуши
Уроки на помойках вокруг Москвы?
Школьники должны разгребать проколы и гешефты зажравшихся властей?

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