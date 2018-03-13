Прокуратура Московской области, спустя семь месяцев, снова проводит проверку мусорного полигона Ядрово, из-за которого жители Волоколамска жалуются на неприятный запах и проблемы со здоровьем.

Предыдущая проверка проводилась в сентябре прошлого года. По ее итогам были выявлены многочисленные нарушения, — отмечает Интерфакс.