Прокуратура Московской области, спустя семь месяцев, снова проводит проверку мусорного полигона Ядрово
Прокуратура Московской области, спустя семь месяцев, снова проводит проверку мусорного полигона Ядрово, из-за которого жители Волоколамска жалуются на неприятный запах и проблемы со здоровьем.
Предыдущая проверка проводилась в сентябре прошлого года. По ее итогам были выявлены многочисленные нарушения, — отмечает Интерфакс.
Комментарии3
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alo0000 13 марта 2018 | 13:41
Нюхает?
ed10075 13 марта 2018 | 13:58
Грош цена этим "проверкам".
Прокуратура стала самым бесполезным ведомством в структуре "вертикали".
greeg1 13 марта 2018 | 13:59
Видать главный директор Мосочистки т. путин совсем запарился.