В Марселе взят под стражу футбольный болельщик из России, подозреваемый по делу о беспорядках на ЧЕ 2016

В Марселе взят под стражу футбольный болельщик из России, подозреваемый по делу о беспорядках на Чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции, — сообщает ВВС. Задержанный предстанет перед судом за участие в столкновениях российских и английских болельщиков, в результате которых пострадали 35 человек.

Французская полиция задержала несколько десятков россиян, 20 были депортированы из страны, троих приговорили к тюремным срокам.