В Марселе взят под стражу футбольный болельщик из России, подозреваемый по делу о беспорядках на ЧЕ 2016
В Марселе взят под стражу футбольный болельщик из России, подозреваемый по делу о беспорядках на Чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции, — сообщает ВВС. Задержанный предстанет перед судом за участие в столкновениях российских и английских болельщиков, в результате которых пострадали 35 человек.
Французская полиция задержала несколько десятков россиян, 20 были депортированы из страны, троих приговорили к тюремным срокам.
Комментарии14
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max3446 13 марта 2018 | 13:40
Сколько британских болельщиков, коих во время драки было большинство. также арестовано и взято под стражу?
vaka257 13 марта 2018 | 13:43
max3446: Портянка может написать протест в спортлото...
metlag 13 марта 2018 | 13:47
max3446: Этот боевик сядет скорее всего пожизненно, т.к. против него есть неоспоримые доказательствыа нанесения им англичанину тяжких телесных повреждений. Англичанин до сих пор в коме.
такк что дураком он ьыл этот русский придурок, когда снова за границу выехал. Будет негров во французскуой
max3446 13 марта 2018 | 13:50
metlag: учитывая что английские болельщики численным большинством напали на русских, неоспоримо то, что наш гражданин оборонялся. А значит ни в чем не виновен.
nikitin43 13 марта 2018 | 14:03
max3446: лаврухе не до него , про кокс башка болит.
diximania1948 13 марта 2018 | 14:31
max3446: Откуда про численное большинство? Обычно русская толпа нападает на меньшинство.
olegleon 13 марта 2018 | 13:51
metlag: забавно, а зачем же тогда два года назад его выпустили из Франции? или британец, находясь в коме, дал против него показания после завершения чемпионата?
и почему британцы его не разыскивали за нанесение вреда здоровью гражданину СК???
metlag 13 марта 2018 | 14:01
olegleon: АК его не выпустили, он сбежал, не всех успели арестовать.
А теперь думал забылось или не знал просто, что его по видео установили.
Егшо же в Германии взяли. Установка на него в Интерполе лежалак.
И в России ему не сообщили при выезде. Сдали, значит.
И ты дурак законов не знаешь, вас дебилоВ в раше гавном отравили вместо законов: ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАССЛЕДУЮТСЯ И ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ПО МЕСТУ СОВЕРШЕНИЯ.
Если французва убьют в Англии, то убийство б3удет расследовать английская полиция и судить убийцу будет английский суд.
max3446 13 марта 2018 | 14:20
metlag: очевидно что это политическое преследование по национальному признаку. Драки болельщиков не запрещены. Спросите англичан, они лучше знают. Арестовали только потому что русский. надеюсь Мемориал уже признал его узником совести, и подал иск в ЕСПЧ с требованием отпустить невинно задержанного.
metlag 13 марта 2018 | 14:28
max3446: Пидорок зеленосопольный, любыек драки запрещены, те5м более с леновредительством.
Английских болельщиков-хулиганов судят и сажают как обычных преступников.
А ты, дебил малолетний, думал, что можешь объявить себя болельщиком и идти убивать безнаказанно. Из какого дерьма твой мозг состоит?
max3446 13 марта 2018 | 14:43
metlag: diximania1948: английских же болельщиков, которые напали на россиян, а это на видео хорошо видно. не арестовывают.
metlag 13 марта 2018 | 14:53
max3446:
На видео отлично видно, что русские хулиганы нападали на англичан и провоцировали драки.
vaka257 13 марта 2018 | 13:40
Всех российских"болельщиков" знают поимённо ,а фотографировать на мероприятиях их менты тоже умеют...Так что отдыхать только в Крыму...
slavio 13 марта 2018 | 14:39
Во Францию из России прилетело несколько сотен подготовленных бойцов, которые жестоко избивали английских любителей футбола с "пузиком"