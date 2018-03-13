Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против руководства СИЗО матросская тишина" и подследственного Дионисия Золотова после проверки сообщений о наличии VIP-камер в следственном изоляторе. «Никаких нарушений в ходе проверки не выявлено», — сообщает Интерфакс.

О VIP-камерах в конце прошлого года рассказала газета Московский комсомолец. В феврале стало известно о смене начальника СИЗО – на место Владимира Клочека, вышедшего на пенсию, был назначен Сергей Поздеев.