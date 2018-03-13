Российский генштаб заявил о готовности ответить США в случае ракетного удара по Дамаску
Российский генштаб заявил о готовности ответить США в случае ракетного удара по Дамаску: «Если возникнет угроза нашим военнослужащим, вооруженные силы Российской федерации примут ответные меры», — заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
По его данным, американцы планируют нанести удар по правительственным учреждениям в Дамаске, где находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.
По информации российской стороны, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку — именно на этот инцидент и должны будут ответить американцы.
Комментарии87
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dr_nemos 13 марта 2018 | 14:08
разбежались... путинские советники смоются заранее и даже не предупредят своих асадовско-хамасовских дружков....как уже бывало.
konstantin7k 13 марта 2018 | 14:14
"генштаб заявил о готовности ответить США в случае ракетного удара по Дамаску", Воронеж же вроде первым в очереди был.., или им — Воронежем и ответит?
chernyij 13 марта 2018 | 14:27
konstantin7k: На "нож в спину" отвечали страшным запретом помидоров. Пора уже запрещать колу.
konstantin7k 13 марта 2018 | 14:41
chernyij: да-да, однако, тут..."многоходовочка" какая-то образовалась, понимаешь: "новости от: 12 марта 2018:Coca-Cola начала продавать в России вермут" Не знаю что и думать)
croaker 13 марта 2018 | 14:21
Штабистам по фигу, они в Москве сидят.
echo2011 13 марта 2018 | 14:24
Возникнет угроза российским "ихтамнетам"...
mikr 13 марта 2018 | 14:24
Проблема в том, что американцы по-любому заявят ответственность России по эскалации конфликта. Поэтому нет смысла ожидать начало атаки со стороны США. Правильней будет нанести превентивный удар. Если вовремя пустить на дно эсминец, не позволив ему выпустить ни одного Томагавка, то это факт станет наилучшим аргументом в подобных спорах. Американцы только такие аргументы и воспринимают.
wojskowy Марек Качоровски 13 марта 2018 | 14:53
mikr: Чем наносить собрался Аника воин? Ну понятно по Турции помидорами, а по США огурцами солёными? Так самим кажется не хватает на закуску. Эсминец под воду пустить это как? Если только предварительно его купить, а иначе он может и атаку отбить. Авианосец США стоящий в Средиземном море способен за 1 час превратить в пустыню территорию от Ростова на Дону до Москвы. Не надоело воевать, может договариваться пора?
dimavosko 13 марта 2018 | 14:27
Поскольку по военной части Россия с Западом состязаться не может (несмотря на мультики), то ответ будет, как всегда, ассиметричный, в духе закона подлецов.
Что-нибудь запретить россиянам. Лишить их чего-нибудь.
Чтобы граждане еще больше сплотились вокруг вождя.
malanoff 13 марта 2018 | 14:31
dimavosko: Налог на сортир еще не ввели , а уже повысят в 2 раза.
diximania1948 13 марта 2018 | 14:28
Так уже ударяли по наёмникам из России и их вывезли в мешках из Сирии, а где удары, или у нас вагнровцев много?
bonhoeffer 13 марта 2018 | 14:28
//По информации российской стороны, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку//
Не иначе как используют давно уже уничтоженные запасы газа "Новичок".
ly4_sveta 13 марта 2018 | 14:29
Ну, да... С третьего раза пора уже отвечать, а то и
по предыдущим американским обстрелам промолчали,
и по гибели наемников-престуников заткнулись.
belmondo 13 марта 2018 | 14:31
Очнитесь, россияне! Страной руководит ОПГ во главе с психопатом-параноиком(((
inga_92 13 марта 2018 | 14:33
На наших ГКРах пора запускать реакторы, щтоб под парами стояли. Вдруг приказ "на запад" поступит?
vladimir1967 13 марта 2018 | 14:37
Ответим поставкой кокаина в Штаты.
wojskowy Марек Качоровски 13 марта 2018 | 14:47
У России нет союзников и воевать она не сможет. Иран? Да он спит и видит, что бы Россия ослабла. Китай? Может быть Вы обратили внимание на заявление зама главы Правительства Китая, где он чётко расставил приоритеты и дал понять, что основной союзник Китая это США, ну а то, что растёт товарооборот России с Китаем это тоже неплохо. И как точно Китайцы выбрали время для этого Заявление - ровно через два дня после обращения Президента к Федеральному Собранию. Кто понимает, тот быстро перевёл это Заявление на русский разговорный: "Дёрнетесь, то мы с США, так что на нас не рассчитывайте, ну в лучшем случае Сибирь США не отдадим, самим нужна".
ex_ex 13 марта 2018 | 14:50
Все понятно. Очередные предвыборные обещания.
andromeds 13 марта 2018 | 14:58
вот на кой черт путин ввязал Россию в эту возню в Сирии, где все гасят всех.... кроме позора, огромных потерь материальных и человеческих наша страна ничего не получит. хотел имидж свой мировой приподнять? он его там закопает и очень скоро - воевать с целым блоком на сегодняшний день Россия не сможет: соотношение сил 1 к 100.