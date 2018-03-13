Российский генштаб заявил о готовности ответить США в случае ракетного удара по Дамаску: «Если возникнет угроза нашим военнослужащим, вооруженные силы Российской федерации примут ответные меры», — заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По его данным, американцы планируют нанести удар по правительственным учреждениям в Дамаске, где находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

По информации российской стороны, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку — именно на этот инцидент и должны будут ответить американцы.