Лавров назвал «ультиматумом» заявление премьер-министра Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «ультиматумом» заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мей о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Лавров подчеркнул, что Россия должна получить доступ к веществу, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ, чтобы российские эксперты могли проанализировать его в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.

Ранее официальный Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипаля. Москва должна до вечера вторника представить правдоподобные объяснения, иначе ее действия будут рассматриваться как незаконное применение военной силы против Великобритании.

Позицию Лондона поддержали США и Евросоюз.