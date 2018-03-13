Лавров назвал «ультиматумом» заявление премьер-министра Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «ультиматумом» заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мей о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Лавров подчеркнул, что Россия должна получить доступ к веществу, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ, чтобы российские эксперты могли проанализировать его в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.
Ранее официальный Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипаля. Москва должна до вечера вторника представить правдоподобные объяснения, иначе ее действия будут рассматриваться как незаконное применение военной силы против Великобритании.
Позицию Лондона поддержали США и Евросоюз.
Комментарии61
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kochar 13 марта 2018 | 14:02
"..Россия должна получить доступ к веществу, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ, чтобы российские эксперты могли проанализировать его в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия..."
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Дураков нет, опять подменят и был таков.
Тягомотина на года и тю тю.
pmasel 13 марта 2018 | 14:09
kochar: Зачем? Так сложно ответить на вопрос есть у нас такое вещество или нет? Судя по ответу есть.
arabmot 13 марта 2018 | 14:05
Они там проанализируют)))
blindpew_33 13 марта 2018 | 14:06
То, что это ультиматум - тут нарком прав, действительно ультиматум.
Но резину потянуть не удастся, ответа ждут до завтра - либо мы, либо неизвестные злодеи. Во втором случае уже дальнейшее - совместное расследование, доступ к материалам (если согласятся допустить) и т.д. Но только после ответа на первый вопрос.
dr_nemos 13 марта 2018 | 14:06
с путинистами только и приходится говорить ультиматумами, силой....они только это понимают, как все фашистские режимы.
catlung Евгений Звягин 13 марта 2018 | 14:11
Лавров высказался о деталях, однако вопрос стоит в другой плоскости.....англичане сказали о военной атаке на Англию со стороны России.
Стоило бы быть адекватнее.
banzai58 13 марта 2018 | 14:21
Для таких как Лавров, понятен только язык ультиматумов.
В свое время Гитлер предложил Маннергейму решить в Финляндии еврейский вопрос. Маннергейм отреагировал четко - заявил, что любое нападение на гражданина Финляндии, совершенное на ее территории, означает объявление войны. И Гитлер сразу это уразумел. А Лавров почему-то считает, что граждан Великобритании можно в открытую травить как крыс прямо на ее территории и это так - фигня, разборки спецслужб. Мы же (пока) парламент ваш не взорвали - чего кипишитесь?
pepetz 13 марта 2018 | 14:33
"чтобы российские эксперты могли проанализировать его в соответствии "
Пьяного мальчика из Балашихи помните, Там было три экспертизы. И все сказали,
что шестилетний малыш, вполне мог выпить пол-литра водки.