В Анапе появится военный технополис, в котором будут воспитывать элиту российской армии

Своей структурой он будет похож на инновационный центр «Сколково».

В военный технополис, получивший название «Эра», будут привлекать одаренных детей, пишет РБК. В центре создадут школу лагерь, задачей которого станет воспитание в духе патриотизма и подготовка к обучению в ВУЗах по специальностям, связанным с обороной страны. Как и «Сколково», «Эра» будет разделена на несколько кластеров, в которые также планируется привлекать молодых ученых, курсантов и специалистов ОПК.

Из некоторых из них, по данным РБК, будут созданы четыре сводные научные роты – в них могут проводить исследования студенты, которые затем планируют служить в армии. Целями же проекта являются создание новой военной элиты России и разработка продуктов для оборонно-промышленного комплекса. Вестись она, отмечает РБК, будет по принципу полного цикла – «от идеи до образца». Планируется, что военное «Сколково» возглавит брат олигарха Юрия Ковальчука Михаил Ковальчук – он же является президентом Курчатовского института.

Построить военный научный центр «Эра» планируется к 2020 году.