В Анапе появится военный технополис, в котором будут воспитывать элиту российской армии
Своей структурой он будет похож на инновационный центр «Сколково».
В военный технополис, получивший название «Эра», будут привлекать одаренных детей, пишет РБК. В центре создадут школу лагерь, задачей которого станет воспитание в духе патриотизма и подготовка к обучению в ВУЗах по специальностям, связанным с обороной страны. Как и «Сколково», «Эра» будет разделена на несколько кластеров, в которые также планируется привлекать молодых ученых, курсантов и специалистов ОПК.
Из некоторых из них, по данным РБК, будут созданы четыре сводные научные роты – в них могут проводить исследования студенты, которые затем планируют служить в армии. Целями же проекта являются создание новой военной элиты России и разработка продуктов для оборонно-промышленного комплекса. Вестись она, отмечает РБК, будет по принципу полного цикла – «от идеи до образца». Планируется, что военное «Сколково» возглавит брат олигарха Юрия Ковальчука Михаил Ковальчук – он же является президентом Курчатовского института.
Построить военный научный центр «Эра» планируется к 2020 году.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 13:10
Поскольку идея сколковской "российской силиконовой долины" провалилась, решено построить то же самое, но только с военно-патриотической основой?
Чтоб из Анапы грозить всему миру.
kindman_a 13 марта 2018 | 13:12
mikhail_spb_:
До Северного полюса от острова в Северном Ледовитом океане Земля Александры 500 километров. Именно здесь расположена самая северная военная база российских войск.
И именно здесь надо воспитывать военную элиту, а не на пляжах Черного моря.
danko1 13 марта 2018 | 13:13
mikhail_spb_: Страшно представить сколько распилят при строительстве и эксплуатации этого центра.
Но еще страшнее, что будут калечить души детей и воспитывать агрессоров и зомби.
gvs 13 марта 2018 | 13:11
Бедные дети... Надорвутся, таская военные гаджеты собственной разработки )))
tag188 13 марта 2018 | 13:12
В военный технополис, получивший название «Эра», будут привлекать одаренных детей
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Военный технополис -- самое место для одаренных детей.
В истории подобные явления уже были . "Гитлерюгенд" в Германии, ПолПот в Камбодже тоже широко использовал детей в военизированных структурах. Есть у кого перенимать опыт.
vasilevich58 13 марта 2018 | 13:13
"Будут воспитывать элиту российской армии"
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Коррупционеров, садистов, мракобесов и лжецов с оружием?
nikto_nikak 13 марта 2018 | 13:13
Элиту российской армии знаю не по наслышке...Сколько среди них ублюдков и воров!)))) Впрочем в армейском понимании это одно и тоже, но уже не противоречит кодексу офицерской чести, ведь армию возглавляет строитель....))))