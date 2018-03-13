Депутат Верховной Рады Надежда Савченко могла сбежать на территорию России
Это утверждают в Раде. Между тем, адвокат Надежды Савченко Илья Новиков считает, что Савченко в Россию не собирается
Савченко была вызвана на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. Как сообщается, в этот же день Савченко покинула территорию Украины
Комментарии8
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kottigr1 13 марта 2018 | 13:06
Если Путин, руками российских спецслужб, смог выкрасть с территории Украины действующего на тот момент Президента Украины Януковича, то что ему помешает по второму разу снова выкрасть Савченко ?
etofeasko 13 марта 2018 | 13:09
kottigr1: да кому она сейчас нужна, балоболка?
olegleon 13 марта 2018 | 13:07
миллион граждан Украины сбежали на заработки в Польшу. депутат Рады Савченко и то сбежала из Украины!
Порошенко, пора и тебе ноги делать.
poluputing 13 марта 2018 | 13:10
olegleon: миллионы рассеянцев ушли в себя с помощью зелёного змия, а надо было в Польшу на работу
rolar 13 марта 2018 | 13:07
А Рада не собирается в психушку????
poluputing 13 марта 2018 | 13:12
rolar: если Раду в психушку, то где место для Думы, затруднительно определить однако
gvs 13 марта 2018 | 13:08
Савченко - "Неуловимый Джо" )))
vaka257 13 марта 2018 | 13:12
Вообще-то, Венедиктов всегда гордится тем,что даёт проверенную информацию из нескольких источников.У ААВ выходной?!...