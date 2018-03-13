Депутат Верховной Рады Надежда Савченко могла сбежать на территорию России

Это утверждают в Раде. Между тем, адвокат Надежды Савченко Илья Новиков считает, что Савченко в Россию не собирается

Савченко была вызвана на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. Как сообщается, в этот же день Савченко покинула территорию Украины