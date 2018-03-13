Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы

Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов. По его словам, последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось ещё в 90-х.

Британский премьер Тереза Мэй сделала заявление о причастности России к отравлению Сергей Скрипаля исключительно из политических соображений. Такое мнение «Эху» высказал сенатор Совета Федерации Игорь Морозов.

Для России такие люди, как Скрипаль, никогда не представляли интереса, — добавил Игорь Морозов.

Отравляющий газ, воздействию которого подвергся Сергей Скрипаль, мог быть изготовлен где угодно. Об этом рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

Сенатор Константин Косачев ранее прокомментировал предъявленное Британией обвинение в причастности России к отравлению Скрипаля. Он назвал это стремлением Запада навесить на Россию все смертные грехи.

А газета «Коммерсантъ» пишет, что разработки этого нервнопаралитического препарата были завершены в конце 80-х годов в Государственном Исследовательском институте органической химии и технологии. Кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. В Институте эти сообщения не комментируют, ссылаясь на секретность. Между тем, одни из бывших сотрудников Института Виль Мирзоянов, рассказал, что «Новичок» состоит из двух реагентов, по отдельности безвредных для человека. Они смешиваются и приводятся в боевое состояние непосредственно перед применением. Авторы называли это вещество сильнейшим и не имеющих аналогов химическим оружием в мире.