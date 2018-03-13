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Эксклюзив Эха 13:00, 13 марта 2018

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы

Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов. По его словам, последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось ещё в 90-х.

Британский премьер Тереза Мэй сделала заявление о причастности России к отравлению Сергей Скрипаля исключительно из политических соображений. Такое мнение «Эху» высказал сенатор Совета Федерации Игорь Морозов.

Для России такие люди, как Скрипаль, никогда не представляли интереса, — добавил Игорь Морозов.

Отравляющий газ, воздействию которого подвергся Сергей Скрипаль, мог быть изготовлен где угодно. Об этом рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

Сенатор Константин Косачев ранее прокомментировал предъявленное Британией обвинение в причастности России к отравлению Скрипаля. Он назвал это стремлением Запада навесить на Россию все смертные грехи.

А газета «Коммерсантъ» пишет, что разработки этого нервнопаралитического препарата были завершены в конце 80-х годов в Государственном Исследовательском институте органической химии и технологии. Кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. В Институте эти сообщения не комментируют, ссылаясь на секретность. Между тем, одни из бывших сотрудников Института Виль Мирзоянов, рассказал, что «Новичок» состоит из двух реагентов, по отдельности безвредных для человека. Они смешиваются и приводятся в боевое состояние непосредственно перед применением. Авторы называли это вещество сильнейшим и не имеющих аналогов химическим оружием в мире.

Комментарии

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captain_ 13 марта 2018 | 13:03

Полоний → Мельдоний → Кокаин → Новичок

cattt 13 марта 2018 | 13:05

Чекисты то и чекисты, чтоб загашники оставлять

pit_heap 13 марта 2018 | 13:07

Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери требуют серьезных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Кан заявил, что Китай выражает надежду, что Великобритания «будет оперировать реальными фактами, на основе которых эту проблему удастся обсудить и урегулировать в правильном ключе»

kottigr1 13 марта 2018 | 13:04

Умение разведчика заключается в способности убедительно врать.. Ветеран спецслужб не очень убедителен..

captain_ 13 марта 2018 | 13:09

Оказывается, русские поставляют на Запад не только обычный природный газ, но и нервно-паралитический...

johnbmw Евгений Большаков 13 марта 2018 | 13:04

Уничтожили в России ... а остатки перераспределили по дип. представительствам??? ... ну так - на всякий случай ...

olegleon 13 марта 2018 | 13:04

а вот в Британии "случайно" оказался антидот от вещества, которого якобы у Британии нет.

wrongway1 13 марта 2018 | 13:08

olegleon: и случайно Захарова прям аргументированно ответила "это всё цирк"

olegleon 13 марта 2018 | 13:11

wrongway1: это её работа. "феномен Псаки" никто не отменял. но вот как в Британии случайно оказался антидот от того, чего нет? и случайно лаборатория оказалась рядом с местом отравления, т.е. чтобы успеть применить антидот против того, что якобы несколько дней установить не могли??

rifles 13 марта 2018 | 13:09

olegleon:
Это только путину нас@ать на своих граждан,он может и дома взрывать и попутно с террористами "замочить" мирных граждан.
Это в России-жизнь копейка.
В Англии такого нет,и королева своих подданных не уничтожает.

wrongway1 13 марта 2018 | 13:05

сёдня "екперть" Марков на "Эхо" раскажет---это всё хунта..

serg_e 13 марта 2018 | 13:05

ну вот, наконец-то прояснилось. Заявил бы это Морозов недели две назад - и вообще, красота

ginbin_ 13 марта 2018 | 13:05

Все хотят обидеть кристального нашего пересидента. Защитим самопереназначенца?

wrongway1 13 марта 2018 | 13:11

ginbin_: эго уже обидели, властью на 18 лет и посмертно

kievlanin 13 марта 2018 | 13:09

мы уже поверили!
...

apels 13 марта 2018 | 13:11

Ну цена этого высказывания "ветерана" ничтожна. Он озвучил то, что должно было случиться по договору. Однако образец нашелся :) И кто-то его где-то взял. То, что для российских спецслужб могли изготовить очевидно. Для этого все есть. А вот могли ли изготовить на стороне вопрос спорный. Технология сложна, документация хранится в России.

(комментарий скрыт)

svetalana 13 марта 2018 | 13:13

Врет господин Морозов, врет, как очевидец! Не могут наши спецслужбы без вранья и подлости жить. "Последний" килограмм уничтожен, а сколько "предпоследних" заначили "на бытовые расходы"?

vvpvvp1848 13 марта 2018 | 13:13

Уважаемый ветеран! Вы уверяете нас, что и секретная спецлаборатория на Л'убянке тоже прикрыта??

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