Бывшего начальника МУРа Виктора Трутнев арестовали за посредничество в передаче взятки
Как пишет газета «Коммерсантъ», арест связан с делом о вымогательстве у руководства НИИ имени Снегирёва, который занимается изготовлением взрывателей. По делу также проходят 4 сотрудника УФСБ по Балашихе.
По версии следствия, они требовали от директора Института взятку, угрожая завести дело о мошенничестве при оформлении работников НИИ. Директор обратился в Управление собственной безопасности и под контролем оперативников передал вымогателям 3 миллиона рублей. Задержанные сотрудники ФСБ признали вину и заявили, что Трутнев был посредником.
Комментарии4
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fikus74 13 марта 2018 | 12:36
Ну что, будем травить фсбешников "новичком" - они же предатели
nikitin43 13 марта 2018 | 12:42
мусора на подкорме у воров и террористов , хорош вован из россии помойку бандитскую делать иди и удавись шваль питерская.
kinnlade 13 марта 2018 | 12:46
nikitin43: Ох и смельчак же ты ваня, хватит трындеть, пойди и сделай что нибудь
nikto_nikak 13 марта 2018 | 12:45
Вот МУР весь...До копейки...А почему бы и нет, если вся верхушка ворье?)))