Бывшего начальника МУРа Виктора Трутнев арестовали за посредничество в передаче взятки

Как пишет газета «Коммерсантъ», арест связан с делом о вымогательстве у руководства НИИ имени Снегирёва, который занимается изготовлением взрывателей. По делу также проходят 4 сотрудника УФСБ по Балашихе.

По версии следствия, они требовали от директора Института взятку, угрожая завести дело о мошенничестве при оформлении работников НИИ. Директор обратился в Управление собственной безопасности и под контролем оперативников передал вымогателям 3 миллиона рублей. Задержанные сотрудники ФСБ признали вину и заявили, что Трутнев был посредником.