Депутат Верховной Рады Надежда Савченко покинула Украину и возможно находится в России

Об этом украинскому изданию LB.ua заявил зам.главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Накануне стало известно, что СБУ вызвало Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов. Пресс-секретарь Савченко утверждает, что политик находится с рабочим визитом в ПАСЕ, и никаких повесток она не получала. В то же время Тетерук утверждает, что Савченко нет в составе делегации Украины в ПАСЕ.

Напомним, в 2016 году Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Через 2 месяца её помиловали, и она вернулась на Украину.