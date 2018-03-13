Депутат Верховной Рады Надежда Савченко покинула Украину и возможно находится в России
Об этом украинскому изданию LB.ua заявил зам.главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Накануне стало известно, что СБУ вызвало Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов. Пресс-секретарь Савченко утверждает, что политик находится с рабочим визитом в ПАСЕ, и никаких повесток она не получала. В то же время Тетерук утверждает, что Савченко нет в составе делегации Украины в ПАСЕ.
Напомним, в 2016 году Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Через 2 месяца её помиловали, и она вернулась на Украину.
Комментарии21
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olegleon 13 марта 2018 | 12:35
ложь всё это. Савченко в Британии в одном небольшом городке прячется, т.к. неделю назад её могли видеть с букетом цветов и в противогазе
savushkinskiy_troll 13 марта 2018 | 12:36
olegleon: от хохлов даже отмороженная савченко сбежала
varangian2011 13 марта 2018 | 12:43
savushkinskiy_troll: У хохлов такие руки, что сбежали даже брюки
даже брюки, даже брюки, убежали от хохлов... ))
nelibermot16 13 марта 2018 | 12:56
Вона уже опровергла это, запостив фотку из Страсбурга. Но это Йехо, детка, здесь не новости узнают, здесь троллят ))
poluputing 13 марта 2018 | 12:56
savushkinskiy_troll: завербованная Медведчуком Савченко может и сбежала, а когда вы кума наконец заберёте. Эта дрянь вам ещё пригодиться
rukrok 13 марта 2018 | 13:05
poluputing: ...Не Медведчуком, конечно. Этот чёрт посредничал от Путина-Шмутина, скорее. Вовик её завербовап. А чьими руками, не столь важно.
(...если честно, никогда этот людоед никого бы не освободил просто так. Тем более украинку, военную.
...А, если это так, печально.Значит, как в Черногории, Вова переворот хотел. Их руками......
jack1059 13 марта 2018 | 13:12
savushkinskiy_troll: Украина была бы рада сама от себя сбежать
pit_heap 13 марта 2018 | 12:41
olegleon: Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиненная в бегстве в Россию, опубликовала фотографии из Страсбурга.
«Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия», – говорится в сообщении Савченко в Facebook.Она также написала, что темой ее встреч с депутатами Европарламента станет освобождение пленных в Донбассе.
kara 13 марта 2018 | 12:37
дорогое Эхо! а зачем мне знать где находиться гражданин другой страны? вы не забывайте чье вы сми
estamp 13 марта 2018 | 12:42
kara: Эээ... ну как же... этож культовая фигцра для всех российских либеоалхомячков. Не смотрите, что они сейчас глазки отводят и делают вид, что не знают. Попользовали девушку и кинули.
olegleon 13 марта 2018 | 12:56
kara: СМИ, поддерживающее Майдан и нынешнюю украинскую власть.
ha12raz 13 марта 2018 | 12:40
Напомним также, что Рубан приехал из Лугандона на автомобиле, набитом взрывчаткой и оружием.
При задержании он с милой улыбкой пояснил, что не знает, что в ящиках /
captain_ 13 марта 2018 | 12:41
Савченко - засланный казачок КГБ-ской Лубянки.
Сбежала по стопам "легетимного"...
skolzki 13 марта 2018 | 12:47
captain_: Каклятина , как там аспиранты НАТО на полигоне за 370 миллионов уже построили в Николаеве дома для целой бригады ? ,бугагага))) Кстати в курсе , что этот парень который снял на видео этот бардак сегодня уже погиб в пожаре якобы ? ))))))))))))))))))) сдох и туды ему дорога , контрактник мать его )))))))))))))
nikto_nikak 13 марта 2018 | 12:43
Завербованная дебилка....)))) А я сначала поверил в её типа жаннадаркизм...Отличная работа спецслужб!))))
rolar 13 марта 2018 | 12:48
Видно в наших тюрьмах лучше чем в "свободной" Украине.
alend 13 марта 2018 | 12:48
поехала в расею срок досиживать))))
demokratru 13 марта 2018 | 12:57
она уже записалась в журналисты Эха Москвы?
vladimir1917 13 марта 2018 | 13:01
ну вот, а сидела бы у нас до сих пор Хероиней была бы
max3446 13 марта 2018 | 13:02
В Николаевской области на полигоне Широкий лан в ночь на вторник случился пожар. В результате происшествия один военнослужащий погиб и семеро пострадали, сообщила пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кристина Вдовиченко, пишет Интерфакс-Украина.
"На 235-м общевойсковом полигоне, в результате нарушения правил безопасности при использовании печки в ночное время произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени", - сказала она.
Банды кровавой киевской хунты продолжают утилизировать сами себя
manfred 13 марта 2018 | 13:06
Так похерить рейтинг который она имела сразу после освобождения, это надо уметь! Это не просто. Но Надя очень упряма и целеустремленна. По упоротости ей нет равных.