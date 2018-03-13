Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы

Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы. Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов. По его словам, последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось ещё в 90-х. В то же время сенатор отметил, что изготовление нервнопаралитического газа «Новичок» в подпольных условиях, хотя и опасно, но возможно. Для этого необходима лаборатория, специальное оборудование и соответствующие специалисты. Обычный человек «на коленке» этого не сделает — сказал Морозов.