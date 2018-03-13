МХТ имени Чехова полностью берет на себя организационную и финансовую сторону похорон худрука театра Олега Табакова

МХТ имени Чехова полностью берет на себя организационную и финансовую сторону похорон худрука театра, Народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщает пресс-служба МХТ.

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15-го марта. В тот же день он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Временно исполняющим обязанности директора театра станет первый заместитель худрука Юрий Кравец. Об этом Интерфаксу сообщил зам.министра культуры Александр Журавский.