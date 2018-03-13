Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в рамках выступления в Национальной Хоккейной Лиге
Кэпиталс принимали дома хоккеистов Виннипег Джетс. Овечкин поразил ворота соперника на 5-й и 24-й минутах игры. Став 20-м игроком в истории НХЛ (и единственным из играющих на данный момент), добравшимся до рубежа в 600 шайб. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. Далее следуют Горди Хоу и Яромир Ягр.
Добавим, что для того, чтобы 600 раз поразить ворота соперников, 32-летнему российскому форварду потребовалось всего 990 матчей.
Кроме того, Александр Овечкин возглавил гонку снайперов нынешнего сезона. На счету российского форварда — уже 42 заброшенные шайбы.
Комментарии14
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olegleon 13 марта 2018 | 12:09
да разве можно на Эхе такую информацию писать?
romashka__ 13 марта 2018 | 12:13
Овечкин - путиноид не играет в России. Шизо лжепатриотов.
Давай, Шурка, гони до тысячи!
tvitov66 13 марта 2018 | 12:17
romashka__: ну настоящий ПУтриот - громит пиндосов играя за пиндосов среди пиндосов за пиндоское бабло #такпобедим
vaka257 13 марта 2018 | 12:23
romashka__: Вот именно,забил в НХЛ, а не кхл...
skolzki 13 марта 2018 | 12:35
romashka__: Легионеры в КХЛ: 48 финнов, 43 канадца, 13 китайцев и бельгиец ЭТИ ПУТИНОИДЫ В РОССИИ КРУГОМ ,бугагагага , ДЛЯ ТУПОРЫЛЫХ КХЛ -КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА они все играют в России )))))))))))))))))))))))))))))
gvzdk 13 марта 2018 | 12:15
И посвятил ее Путину,нет? Странно...
gregor 13 марта 2018 | 12:33
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в рамках выступления в Национальной Хоккейной Лиге
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Все забитые шайбы , Александр Овечкин , посвящает Путину Владимиру Владимировичу .
molchun 13 марта 2018 | 12:39
До Бобби Халла и Уэйна Гретски точно не дотянет. Игрок средней руки.
sokol7777 13 марта 2018 | 12:46
molchun:
С дивана,эксперд..
platonnekafrin 13 марта 2018 | 12:41
Нам бы еще туда своего вратаря внедрить - чтоб пропускал им шайбы "за Россию". Думаю, что станет очень популярен среди патриотов. Болельщики его, конечно, отлупасят, хотя, возможно, я ничего не смыслю в хоккее.
ostrov_ok 13 марта 2018 | 12:44
Настоящий член "Путинтим": 600 шайб во вражеской Америке
sterhogolub 13 марта 2018 | 13:07
ostrov_ok: Пут-интим?
greeg1 13 марта 2018 | 13:01
Интересно. А сколько бы ты Сашок шайб забил если бы на воротах стоял путин? Все шестьсот или ни одной?
svetalana 13 марта 2018 | 13:07
Мне плевать, что там Овечкин думает про Путина и политику. Играет он здорово, Мастер, и за это я его уважаю и с удовольствием смотрю на его игру! А диванные политики могли бы и промолчать - за умных бы сошли.