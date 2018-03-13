Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в рамках выступления в Национальной Хоккейной Лиге

Кэпиталс принимали дома хоккеистов Виннипег Джетс. Овечкин поразил ворота соперника на 5-й и 24-й минутах игры. Став 20-м игроком в истории НХЛ (и единственным из играющих на данный момент), добравшимся до рубежа в 600 шайб. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. Далее следуют Горди Хоу и Яромир Ягр.

Добавим, что для того, чтобы 600 раз поразить ворота соперников, 32-летнему российскому форварду потребовалось всего 990 матчей.

Кроме того, Александр Овечкин возглавил гонку снайперов нынешнего сезона. На счету российского форварда — уже 42 заброшенные шайбы.