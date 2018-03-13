Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело в отношении руководства и сотрудников СИЗО «Матросская Тишина»

Следователи не нашли там VIP-камер, о которых говорили правозащитники.

Какой-либо роскоши или коррупционной составляющей не выявлено. Все строительные материалы были в рамках гуманитарной помощи, говорится в постановлении СК. В ходе проверка были тщательно изучены различные документы, в том числе договоры с благотвортелями. Они, а также сотрудники ФСИН и подследственные опрошены. В частности, следователи побеседовали с осужденным за мошенничество Дионисием Золотовым, которого называли человеком, оплатившим ремонт. Выяснилось, что он никогда не передвигался по территории СИЗО без конвоя и тем более не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов.

Не подтвердилась и информация о получении сотрудниками ФСИН денег за нахождение в отремонтированных камерах. По словам адвоката Золотова, тот уже обратился к администрации изолятора с просьбой возобновить ремонт.

Напомним, поводом для проверок стала публикация в «Московском комсомольце» о наличии в СИЗО «Матросская тишина» элитных камер с элементами роскоши и бытовой техникой, за нахождение в которых руководство пенетенциарного заведения получает от заключенных огромные деньги.

Ранее в результате прокурорской проверки, своего поста лишился замначальника СИЗО по оперативной работе, трое сотрудников оперативного отдела были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.