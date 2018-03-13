Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело в отношении руководства и сотрудников СИЗО «Матросская Тишина»
Следователи не нашли там VIP-камер, о которых говорили правозащитники.
Какой-либо роскоши или коррупционной составляющей не выявлено. Все строительные материалы были в рамках гуманитарной помощи, говорится в постановлении СК. В ходе проверка были тщательно изучены различные документы, в том числе договоры с благотвортелями. Они, а также сотрудники ФСИН и подследственные опрошены. В частности, следователи побеседовали с осужденным за мошенничество Дионисием Золотовым, которого называли человеком, оплатившим ремонт. Выяснилось, что он никогда не передвигался по территории СИЗО без конвоя и тем более не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов.
Не подтвердилась и информация о получении сотрудниками ФСИН денег за нахождение в отремонтированных камерах. По словам адвоката Золотова, тот уже обратился к администрации изолятора с просьбой возобновить ремонт.
Напомним, поводом для проверок стала публикация в «Московском комсомольце» о наличии в СИЗО «Матросская тишина» элитных камер с элементами роскоши и бытовой техникой, за нахождение в которых руководство пенетенциарного заведения получает от заключенных огромные деньги.
Ранее в результате прокурорской проверки, своего поста лишился замначальника СИЗО по оперативной работе, трое сотрудников оперативного отдела были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vor_mbh_yo_xaxa 13 марта 2018 | 12:11
Всё логично.
Нет камер, нет коррупции.
Чего тут возбуждать, кроме "правозащитников" ??
ostapbey 13 марта 2018 | 13:04
Уж кто-кто..А Следственный Комитет знает понятия..
В смысле что ВХОД -РУБЛЬ..
А чтоб выйти, то уже ДВА!!
Даже..
ginbin_ 13 марта 2018 | 12:14
Ага, кристально честные люди с чистыми руками и горящем сердцем. Прям обидно за вертухаев, так их подозревать.
tks 13 марта 2018 | 12:14
Магистральные и универсальные суперверсии СК РФ:
1. ИХТАМНЕТ
2. НЕТИХТАМ
3. ТАМИХНЕТ
fun2mass 13 марта 2018 | 12:16
Ворон ворону...
sparky 13 марта 2018 | 12:16
своего поста лишился замначальника СИЗО по оперативной работе, трое сотрудников оперативного отдела были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
==========================================================================================================
А СК ничего криминального не нашел. Совсем ничего. Ни капельки. И за что тогда "обидели" сотрудников СИЗО? Может их премировать нужно было?
mavreh 13 марта 2018 | 12:25
Это типа мусорам поручили расследовать мусоров??!
Да не смешите! Да чтоб российский мент деньги взял с подсудимого - да где это видано?!!
ha12raz 13 марта 2018 | 12:28
Читаешь и ржешь, ей богу......им рассказывают о вип камерах, они их смотрят и в упор не видят.
zor 13 марта 2018 | 13:06
ha12raz: tks: Это не ВИПкамеры
Это тюрьма будующего.Сейчас эксперементируют на заключенных.
Некоторые сознательные заключенные добровольно,за свой счет вызвались подвергнуться опытам с непредсказуемымы последствиями.
Для чистоты эксперимента ,другая большая группа заключенных остается в прежних условиях содержания,что бы было с чем сравнивать результаты
Если эксперимент удастся,т.е подопытные выйдут с кристально чистой совестью на свободу,но почин будет распространен и вдругие тюрьмы, пока на платной основе,но уже к 2050 году ФСИН обязуется снизить стоимость содержания в экпериментальных камерах на 20,а то и на 25 процентов!
Завидую сидельцам 2050 года.
dr_nemos 13 марта 2018 | 12:31
Не выявлено потому, что и не искали.
nikto_nikak 13 марта 2018 | 12:47
Оно и понятно! Половина из них уж там сидит...Другие ожидают....))) Зачем самому себе режим содержания ломать.)))
molchun 13 марта 2018 | 12:50
Снятие с работы и выговора и ничего не выявлено? Нестыковочка однако.
svetalana 13 марта 2018 | 13:03
"в результате прокурорской проверки, своего поста лишился замначальника СИЗО по оперативной работе, трое сотрудников оперативного отдела были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности."
Но СК ВИП-камер не нашел, взяточничества не обнаружил. За что замначальника со товарищи погорели?