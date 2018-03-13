Британия готовится принять меры в отношении России, если Кремль не представит разъяснений о покушении на Скрипаля

Британский парламент готовится принять меры в отношении России, если Кремль не представит убедительных разъяснений относительно покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению премьер-министра Терезы Мэй, за отравлением бывшего разведчика и его дочери, вероятно, стоит Москва.

Жесткие меры, которыми России пригрозил британский парламент, официально еще не объявлены, но местная пресса уже обсуждает все возможные варианты. Например, газета The Times считает, что Лондон может устроить кибератаку на правительственные сайты или сервера так называемой «фабрики троллей». Среди других мер — высылка российских дипломатов или бойкот Чемпионата мира по футболу, а также новые международные санкции. Причем в этом Великобританию готовятся поддержать и другие страны – в частности, США и Новая Зеландия.

О своих действиях Лондон может объявить уже завтра. Москве дан один день на объяснения, касательно покушения на Серегя Скрипаля. Он и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок», разработанным еще в советское время.

Российский МИД назвал «цирковым шоу» выступление британского премьера с обвинениями в адрес Кремля.

Если Великобритания примет меры к России из-за дела Сергея Скрипаля, это нарушит международное право и будет очень невыгодно для нашей страны. Такое мнение телеканалу РБК высказал профессор Болонского университета Станислав Ткаченко.

Выводы о причастности России, сделанные британским правительством, уже поддержали власти Франции и США.