Британия готовится принять меры в отношении России, если Кремль не представит разъяснений о покушении на Скрипаля
Британский парламент готовится принять меры в отношении России, если Кремль не представит убедительных разъяснений относительно покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению премьер-министра Терезы Мэй, за отравлением бывшего разведчика и его дочери, вероятно, стоит Москва.
Жесткие меры, которыми России пригрозил британский парламент, официально еще не объявлены, но местная пресса уже обсуждает все возможные варианты. Например, газета The Times считает, что Лондон может устроить кибератаку на правительственные сайты или сервера так называемой «фабрики троллей». Среди других мер — высылка российских дипломатов или бойкот Чемпионата мира по футболу, а также новые международные санкции. Причем в этом Великобританию готовятся поддержать и другие страны – в частности, США и Новая Зеландия.
О своих действиях Лондон может объявить уже завтра. Москве дан один день на объяснения, касательно покушения на Серегя Скрипаля. Он и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок», разработанным еще в советское время.
Российский МИД назвал «цирковым шоу» выступление британского премьера с обвинениями в адрес Кремля.
Если Великобритания примет меры к России из-за дела Сергея Скрипаля, это нарушит международное право и будет очень невыгодно для нашей страны. Такое мнение телеканалу РБК высказал профессор Болонского университета Станислав Ткаченко.
Выводы о причастности России, сделанные британским правительством, уже поддержали власти Франции и США.
Комментарии77
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
skolzki 13 марта 2018 | 12:04
Мэй , просто разгони МИ 6 и уничтожь США и все перестанут друг друга травить и трясти пробирками ))))))))))))))))
skolzki 13 марта 2018 | 12:07
"Новичок" этот делали в ГосНИИОХТ в Нукусе, Узбекистан. После обретения Узбекистаном независимости в 1991г., правительство США помогало дезактивировать объекты и пр. То есть у США он или его образцы есть..
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Novichok_agent … И В ДОГОНКУ Химик Вил Мирзаянов, первым рассказавший об отравляющем веществе «Новичок», прокомментировал заявление британского премьера Терезы Мэй о том, что против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было использовано именно это средство.
Мирзаянов заявил, что химическая формула вещества была опубликована лишь в его книге. «Вашингтон приложил немало сил для уничтожения моей книги. Не достиг своей цели», - написал ученый на своей странице в Facebook. МОЖЕТ США ПОРА ПРИЗНАТЬСЯ УЖЕ ?))))))))))))
kottigr1 13 марта 2018 | 12:09
skolzki: После обретения Узбекистаном независимости в 1991г., правительство США помогало дезактивировать объекты и пр. То есть у США он или его образцы есть..
--------------------------------------------------------------------
Нет. Не выходит... A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. РФ была придумана ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами..
patrik03 13 марта 2018 | 12:12
По мнению премьер-министра Терезы Мэй, за отравлением бывшего разведчика и его дочери, вероятно, стоит Москва...
Неужели криворотая Тереза Мэй никогда не читала детективы, не смотрела криминальные сериалы, "Следствие вели", "Криминальная Россия" и не знает "Правило Трёх улик", - это когда очевидных улик столько и они "кричат", указывая на виновного, то это голимая подстава?
julia_hooker 13 марта 2018 | 12:20
patrik03: ...она не только криворотая, но и у неё звизда поперёк .... ну как у всех мелкобриташкиных лэди!
ostapbey 13 марта 2018 | 12:28
patrik03: она смотрела за ужимками лилипутного фюрера. И ей было от чего рот кривить..
И сплевывать на него..
Даже))
cattt 13 марта 2018 | 12:30
ostapbey: Во, портянки новые методички получили!
relocated 13 марта 2018 | 12:56
cattt: У них усиление объявили сегодня. Обстановка тревожная потои=му что.
natayak 13 марта 2018 | 12:44
patrik03: О, йес, Патрик. Наши, видать, с утра до ночи криминальным чтивом развлекаются. И потому точно знают - все, что совершается в этом мире есть голимая подстава против миролюбивой России.
antiboh 13 марта 2018 | 12:18
kottigr1: не представит убедительных разъяснений //
Какие ещё разъяснения? сказано же -цирк,ихтамнет.
julia_hooker 13 марта 2018 | 12:18
kottigr1: Ты во всех вопросах спец, т.е. ты полный дебил!!!!)))))
А не послать бы тебя на фуй?
demokratru 13 марта 2018 | 12:32
julia_hooker: завидуешь звизде поперек? Ну, ну...
skolzki 13 марта 2018 | 12:21
kottigr1: Тут недавно прочитал от одного великого ...самое страшное , что люди ищущие правду в гугле и фейсбуке становятся их поклонниками , теперь и гугел и фейсбук могут иметь их во все дыры , потому что новый бог гугел и фейсбук руководит ими )))))))))))))))))))))))
vaka257 13 марта 2018 | 12:25
kottigr1: Тётя Роза:
Не успели отгордиться достижениями наших химиков в допинге, как новый успех! Новое отравляющее вещество! Новые санкции! Новые возможности для развития!
kompricikos 13 марта 2018 | 13:04
kottigr1: да а про Украину забыли? и Казахстан тоже на латиницу переходит, лесные балтийские братья тоже в поле подозрения.
captain_ 13 марта 2018 | 12:19
- Бэримор, что это там за жуткий вой на болотах?
- Это родственники русских чиновников и олигархов, сэр.
- А что ж они так воют?
- Тереза Мэй пообещала отобрать у них визы, сэр.
vaka257 13 марта 2018 | 12:27
skolzki:
КОНЦЕПЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ,прямо как у тебя ,портянка:
Ещё в субботу Клейменов по Первому каналу вещал про "справедливое возмездие... для тех, кто не любит Родину".
Сегодня, после ультиматума Мэй:
- этот яд можно в любой аптеке купить!
- его сын сам в Питере сдох!
- сами отравили, а на нас клевещут!
nadin57 13 марта 2018 | 12:32
vaka257: да концепция у запада изменилась.... НЕ нашли таки вмешательства России в выборы - теперь криворотая эстафету приняла, дело об отравлении завела....
Но и этот пузырь лопнет.
vaka257 13 марта 2018 | 12:35
nadin57: Помните, Путин говорил, что "Запад его не слышит"? Ну вот, похоже Запад его услышал:-США готовы нанести удар по Сирии ,если не прекратятся бои под Дамаском...
echo_shar 13 марта 2018 | 12:47
vaka257:
Очень возможен и ответный удар искандерами по террористам и по их "инструкторам" из штатов...))
ostrov_ok 13 марта 2018 | 13:08
echo_shar: Очень возможен и ответный удар искандерами по террористам и по их "инструкторам" из штатов...))
Сергей Кужугетович, смените фотку на аватарке, а то мы не узнаем Вас
nadin57 13 марта 2018 | 13:02
vaka257: а по-поводу вмешательства в выборы и отравления, что можете сказать?
nadin57 13 марта 2018 | 13:04
vaka257: если бы запад слышал, то ни о каком ударе речи бы и не шло.... А все дело в том, что запад именно не слышит, они слышат только себя.
kottigr1 13 марта 2018 | 12:07
skolzki: На что только не пойдут проклятые англожидобендеровцы, что бы опорочить светлый гений Владимира Владимировича... ! Они ведь не только "Новичек", но и пол-тонны кокаина в МИД подбросят !
julia_hooker 13 марта 2018 | 12:23
kottigr1: Это что ж в твою шопу цельных полтонны кокаина входят? Это ж надо как тебе разработали шопу!
ostrov_ok 13 марта 2018 | 13:11
julia_hooker: Это что ж в твою шопу цельных полтонны кокаина входят? Это ж надо как тебе разработали шоу!
кто про что, а ты все про шопу, мартышка. Больное место?
pit_heap 13 марта 2018 | 12:08
Тем временем на западе тихо умирает тема вмешательства России в выборы Трампа... Запад нашел себе новую забаву -отравление жителей Британии русским газом.Интересно ,что ни в США ,ни в Германии ,ни в о Франции,русским газом предателей не травят,а только в Британии.))
olegleon 13 марта 2018 | 12:11
pit_heap: почему умирает? Конгресс уже установил, что не было никакой связи между Россией и штабом Трампа. так что "уже умерла" тема. но я уверен, что Хиллари и её соратники оживят её.
splin2 13 марта 2018 | 12:47
pit_heap:тихо умирает тема вмешательства//
Не путай член с рукояткой.
Умерла тема сговора Трампа с РФ.А по теме вмешательства РФ уже определили по рогам и копытам 13 чертят Пригожина, а еще не вечер.
captain_ 13 марта 2018 | 12:08
– Бабусь, а как мне до Кремля дойти?
– Ступай по следу плутониевому до земель германских, там по кокаиновой дорожке иди до румын, оттуда поведёт тебя тропа рутениевая до перекрёстка: справа будет запах мельдониевый, а ты поворачивай налево, как серо-водородом запахнет, там Кремль...
echo_shar 13 марта 2018 | 12:10
skolzki:
Разъясняю. Отравление Скрипаля за 10 дней до выборов в России - это эпический фейл МИ6.
Кроме того, "жена" Литвиненко за неделю до отравления Скрипаля на британском ТВ анонсировала возможные отравления на территории Британии.
До этого, за 2 месяца, Швабра-Тереза обещала России некую ответку за мифическое вмешательство РФ в дела Европы.
Еще и ЧМ по футболу скоро.
В общем - эпик фейл МИ6! )))
jetsam 13 марта 2018 | 12:22
echo_shar: неа... это российская унтер-вдова может сама себя высечь... зарубежные демократы слишком уж чистюли для крымнашинских провокаций...
echo_shar 13 марта 2018 | 12:33
jetsam:
Напишите это Кольке по фамилии Пауэлл! )))))
norgemann 13 марта 2018 | 12:28
echo_shar: Не вижу некаких проблем. С кремлядью можно бороться все методами всключая провокации, как говорил Жеглов "вор должен сидеть в тюрьме" и народу не важно как я его туда засажу.
olegleon 13 марта 2018 | 12:05
"Например, газета The Times считает, что Лондон может устроить кибератаку на правительственные сайты "
и нарваться на ответную атаку. вот тогда то британцы вой поднимут "а нам за что?"
vor_mbh_yo_xaxa 13 марта 2018 | 12:06
Мелкобриты - ничтожны.
Но алчны.
ostapbey 13 марта 2018 | 12:11
vor_mbh_yo_xaxa: хаха???
А русский академик Павлов с русским Солженицыным что про РУССКИЙ ум сказали с его организацией??
Даже..
olegleon 13 марта 2018 | 12:13
vor_mbh_yo_xaxa: ничтожна премьер, которая ради поднятия рейтинга и чтобы не лишиться своего кресла на всё готова пойти.
хотя, а что остаётся ей делать, если большинство британцев отрицательно относятся к её деятельности на посту премьера, а тут ещё Борис Джонсон подсиживает её
ostapbey 13 марта 2018 | 12:17
olegleon: то ли дело премьер России гигант мысли отливает в гранит..
И отец русской демократии он же..
Даже!!!
raffal 13 марта 2018 | 12:12
olegleon: и нарваться на ответную атаку
______________________
Болван забыл на каком месте находятся британские университеты (про американские и речи нет) и российские?
У Великобритании, как страны значительно более влиятельной (по всем параметрам!) в мире, чем России, есть намного более эффективные способы воздействия. Убийство Литвиненко сошло с рук убийцам, но сейчас, похоже, что Британию, что говорится, достали.
nadin57 13 марта 2018 | 12:36
raffal: //Убийство Литвиненко сошло с рук убийцам...//
Называйте вещи своими словами - НЕ нашли доказательств и спустили на тормозах...
raffal 13 марта 2018 | 12:59
nadin57:
Нет, не так, в принципе не так!. Тогдашний премьер-министр Соединённого Королевства Тони Блэр посчитал, что не стоит портить отношения с Россией из-за какого-то Литвиненко. Россия не поняла этот жест доброй воли.
И что касается "не нашли доказательств":
В деле убийства Литвиненко были неопровержимые доказательства, что непосредственным убийцей был нынешний российский политический деятель и предприниматель, депутат Государственной думы Российской Федерации от ЛДПР А.К.Луговой, награждённый Президентом России В.В.Путиным орденом "За заслуги перед Отечеством"
......
Россия не признает НИКАКИЕ доказательства. Даже самые неопровержимые. В народе про это говорят: "от горячего говна откажется". В общем, в этом веке Россия окончательно погрязла в уголовной игре в "несознанку". Это породило уже массу стёбов-мемов типа "авыдакажити", "всёвыврёти" и "настамнет"
Репутация России втоптана в грязь. Радоваться этому могут только т.н. "патриоты", т.е. настоящие русофобы.
echo_shar 13 марта 2018 | 12:13
olegleon:
Предлагаю вашему вниманию разъяснение МИДа РФ:
"МИ6 - вы дебилы, бл...ть!" )))))
olegleon 13 марта 2018 | 12:25
echo_shar: проблема в том, что внутренней безопасностью занимается MI5 и это они "проспали".
а MI6 то как раз хорошо в своё время сработала, завербовав Скрипаля.
ostapbey 13 марта 2018 | 12:58
echo_shar: не выйдет таким способом Лаврову в МИ-6 устроиться..
Чтоб устроиться на должность Деймс Бонда, раззъяснения от Лаврова, должны быть отличные, другие. Более приближенные к Англии. А не к России.
Англия, как и Украина, - не Россия.
Даже..
chapter_2 13 марта 2018 | 12:06
Следы преступления ведут к производителю яда. Бандитов, причастных к отравлению С.Скрипаля и его дочери Юлии, могли использовать в "тёмную".
skolzki 13 марта 2018 | 12:18
chapter_2: Всё намного проще и все в Англии это знают. Бывший фсбшник Литвиненко с бывшим главросситйским оппой Березовским решили в Англии начать крышивать российских бизнесменов как беглых , так и не беглых обьясняя это тем , что надо средства на борьбу с рыжимом кговагым при чем начало было успешным , но затем апетиты стали возрастать , что стало напрягать вторых и первой жертвой стал Литвиненко , а за тем и Абрамыч . Скрипаль решил что тема ахриненная при чем естественно за Скрипалем стоят некие третьи силы , размахивая ксивами фсб и ми 6, начались на бизнесменов опять наезды при чем естественно с пугалками типа досье Абрамыча , которые все искали у него в руках ,но наши российские бизнесмены хоть и беглые ,но родом из 90 х не теми были бы ,они и 90 е пережили и Абрамыча , теперь нет Скрипаля, А использовать грязные отравляющие средства , которые оставляют кругом следы , а могут эти следы третьими лицами поднести к консульству России или к дяде Степе и обьявить его убийцами могли ток хитрецы типа наших бывших бизнесменов из 90 х, ну а МИ 6 это только и нужно ))))))
ostapbey 13 марта 2018 | 12:41
skolzki: chapter_2: Всё намного проще и все в Англии это знают. Бывший фсбшник ....??
В Англии знают ВСЕХ БЫВШИХ фсбшников..
Как "облупленных"..
даже..
ostapbey 13 марта 2018 | 12:54
Облупить как яичко
кого. Устар. Прост. Отобрать у кого-либо всё, ограбить. — Э-эх! Купцы, купцы… сами-то крещёного человека при случае, как яичко, облупите (Н. Наумов. Как аукнется, так и откликнется).
Фразеологический словарь русского литературного языка.
x_signal 13 марта 2018 | 12:07
Провокация англо-саксов - Путину такая подстава перед выборами нафиг не нужна, тем более это даже не перебезчик был.
ostapbey 13 марта 2018 | 12:21
x_signal: зато теперь другим неповадно проторенной тропой в Лондоннн...
Даже..
ostapbey 13 марта 2018 | 12:25
голове столько мыслей, кому их рассказать?
Да и я здесь один - лучше их записать.
Нужно продолжать двигаться, а не бежать.
От себя не убежишь, в 30 это надо знать.
Ты можешь поменять страну и континент.
Ты можешь сорвать куш и упустить момент жить.
Будто бы границ нет.
Уходя, после себя оставить след.
Припев:
Я уеду жить в Лондон, я уеду жить в Лондон!
Я уеду туда, где большая вода, может быть навсегда.
Я уеду жить в Лондон, мне Москва будет сниться.
Но проблема одна: в направлении том из Москвы никогда не идут поезда!
Я уеду жить в Лондон
varangian2011 13 марта 2018 | 12:34
ostapbey: Сигнал дан - чтобы никому не повадно было и не только в Лондон. Все должны в страхе сидеть у царского сапога. А то мало ли что с 18 марта будет.
wrongway1 13 марта 2018 | 12:07
ответка---мультяшные ракеты на Лондон
physician 13 марта 2018 | 12:07
Самое чувствительное что может сделать Британия- арстовать счета и недвижимость российских чиновников и олигархов. Собственно, уже давно пора было это сделать, но вот и повод подходящий подвернулся
x_signal 13 марта 2018 | 12:13
physician: не будут они из-за какого-то шпиона портить отношения с российскими денежными мешками.
olegleon 13 марта 2018 | 12:15
physician: а Литвиненко был не подходящим поводом? да и после такого ареста арабы и китайцы быстро начнут выводить свои активы, т.к. поймут, что никто не гарантирует им честное разбирательство. достаточно просто будет устроить провокацию против твоей страны и всё арестуют.
ostapbey 13 марта 2018 | 12:08
Меры?? Тут и без чемоданов кокса МИДу РФ ясно что в зеркальных мерах предпринять. Выслать пора ангилийскую диаспору из России..Чтоб не гадили России.
Даже..
wrongway1 13 марта 2018 | 12:13
ostapbey: можна сразу королеву у неё ведь родство с Романовыми и Виндзорами
ostapbey 13 марта 2018 | 12:14
Опыт не пропьешь и с мельдонием.. Кокс запивая...
Депортация нелегальных и легальных мигрантов 2006 года происходила во второй половине 2006 года в Петербурге, Иванове, Калуге, Москве, Краснодаре. Депортация коснулась, в основном, граждан Грузии и происходила в период охлаждения российско-грузинских дипломатических отношений.
Содержание
pavel_svr 13 марта 2018 | 12:20
ostapbey:
Зачем высылать?! Отравить английским газом, дел-то на две копейки. Газ английский, после эля, лошадь с ног валит.
ostapbey 13 марта 2018 | 12:32
pavel_svr: но ты же встал!!! Потому что ЭЛЬ!!!!
А с боярышника ты бы не и чихнул..и не взбзднул..бы..
Даже..
julia_hooker 13 марта 2018 | 12:16
Надо срочно предоставить: - травануть мэю, бориса и всех мелкобриташкиных сэро-пэров!
tks 13 марта 2018 | 12:17
Магистральные и универсальные суперверсии МИД РФ:
1. ИХТАМНЕТ
2. НЕТИХТАМ
3. ТАМИХНЕТ
antimrakobes 13 марта 2018 | 12:17
Неужели теперь всех патриотов, которых насильно заставили переехать в Лондон и перевести туда семьи и счета, вернут на Родину?! Радость-то какая, скажите, портянки!
tks 13 марта 2018 | 12:19
Ответ мидаков будет мидацкий.
platonnekafrin 13 марта 2018 | 12:23
При Обаме только по подъездам гадили, а теперь, глянь, кокса подкинули, допинга подлили, покойника подложили. Трамп такой выдумщик!
a_111111 13 марта 2018 | 12:23
Напрягает молчание России. Если клевета то должен быть жесткий ответ, например отзыв посла и высылка британского посла... а вот молчание очень напрягает...
nadin57 13 марта 2018 | 12:59
a_111111: Какое молчание вас напрягает? Проснитесь! Путин четко сказал - вы там у себя разберитесь, потом обращайтесь к нам с претензиями.
estamp 13 марта 2018 | 12:24
если Кремль не представит разъяснений о покушении ...
---
Нравится мне эта колыбель законности.
Мол, "мв вас обвинили, а теперь вы доказывайте, что не виноваты".
А хомячки прутся!
Ну... вы поняли, как я думаю о вашем уровне?
ivar1964 13 марта 2018 | 12:27
Российские власти возмущены. Их можно было бы понять, если бы РФ сама не плевала на законы, договоренности, соглашения ... Каждому по делам его!
belovnikita 13 марта 2018 | 12:27
Правильно. Давите гнид повсюду! и их личинок
demokratru 13 марта 2018 | 12:30
может, нам на этих английских чмошников что нибудь покруче распылить, чтоб мозги у них начали работу? Да и демократия тогда бы восторжествовала!
hastings 13 марта 2018 | 12:32
В футбол с нами не поиграют, ой боюсь, боюсь! :)
tag188 13 марта 2018 | 12:34
Причем в этом Великобританию готовятся поддержать и другие страны – в частности, США и Новая Зеландия.
=========================
Президент же в последнем послании жаловался, что их не слышат в мире.
Вот, теперь похоже он своего добился. Услышали.
В Кремле довольны?
vladimir1917 13 марта 2018 | 12:57
я хренею с этих идиотов, сначала чего-то себе придумали, на этой придумки обвинили Россию, а теперь иы должны чего-то разъяснять
а не пошли бы лесом?
еще не извинились за убийство Павла I
neon999 13 марта 2018 | 13:08
Какой-то цирк: какие еще могут быть тут "разъяснения" ?
Да и "меры" никакие не будут приняты. Кремлю не понравилось бы, если б из Британии
вытурили всякую гопоту, типа Абрамовича, Усманова и Шувалова. Но на это не хватит духу,
а будет опять какая-нибудь фигня типа "чиновники не поедут смотреть футбол".
Следствие по Литвиненко спустили на тормозах, у Березовского вообще "самоубийство" быстренько признали. И сейчас будут шуметь, но ничего не сделают.