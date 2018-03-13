В Москве могут установить новые дорожные указатели, регулирующие направление движения по полосам
Как сообщают РИА «Новости», новые знаки будут установлены только на дорогах, имеющих больше 4 полос в одном направлении. Вместо громоздких конструкций над проезжей частью появятся 2 указателя: один будет направлять движение машин по нескольким правым полосам, второй – по левым. Такая схема уже применяется в Белоруссии.
Комментарии3
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fikus74 13 марта 2018 | 11:45
Затрахали они новыми знаками и правилами. По придумывают правил, а сами эти чинуши жить по ним не хотят.
evgolius7 13 марта 2018 | 12:00
Новый распил бюджета...
Смысла нет , а деньги есть!...Они так держатся.....
timber_head 13 марта 2018 | 12:00
"Вместо громоздких конструкций над проезжей частью появятся 2 указателя: один будет направлять движение машин по нескольким правым полосам, второй – по левым."
Уже не знают, на что ещё бабло списать. ВОт, блин, первостепенная задача - заменить давно известные знаки с разблюдовкой, к которым все давно привыкли, на какую-то хрень, которая начнет с того, что будет вносить дикую путаницу.