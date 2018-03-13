В Москве могут установить новые дорожные указатели, регулирующие направление движения по полосам

Как сообщают РИА «Новости», новые знаки будут установлены только на дорогах, имеющих больше 4 полос в одном направлении. Вместо громоздких конструкций над проезжей частью появятся 2 указателя: один будет направлять движение машин по нескольким правым полосам, второй – по левым. Такая схема уже применяется в Белоруссии.