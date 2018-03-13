Совет ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан России и 38 компаний
Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза. Уточняется, что продление санкций связано с конфликтом на Украине.
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Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза. Уточняется, что продление санкций связано с конфликтом на Украине.
Русский шпион борется за свою жизнь после «отравления» неизвестным веществом в Солсбери Сергей Скрипаль, 66 лет, попал в реанимацию, оказавшись под действием неизвестного вещества, когда он сидел на лавке в центре Солсбери. 33-летняя женщина, находившаяся с ним, также находится в критическом состоянии…
Комментарии17
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skolzki 13 марта 2018 | 11:36
Друзья . !!!!!!!!!!! На этом сайте под тремя профилями строчит некий гражданин Израиля Яков Мандельштам ВОТ ЕГО ПРОФИЛЬ НА ФЕЙСБУКЕ https://www.facebook.com/yakorai ЭТО ЖИВОТНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАННО , ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО ПОСТАВИЛО СВОЙ ЛАЙК С ПРИЗЫВОМ ЖЕЧЬ РУССКИХ В ГАЗОВЫХ КАМЕРАХ , ВОЗМОЖНО ЭТО ЖИВОТНОЕ И УБЕРЕТ СВОЙ ЛАЙК , НО МЫ ДОЛЖНЫ ЭТОМУ ЖИВОТНОМУ ,А ТАК ЖЕ ЕГО РОДСТВЕННИКАМ УКАЗАТЬ НА ЕГО ФАШИСТКИЕ ВЗГЛЯДЫ , ПРОСЬБА НА ВСЕХ РЕСУРСАХ НАЧАТЬ ГНОБИТЬ ЭТО НИЧТОЖЕСТВО , Я ЛИЧНО НАЧИНАЮ ЕГО ПОИСК ПО ВСЕМ СОЦ СЕТЯМ ... ДАВАЙТЕ КА ЭТОМУ ЖИДУ УСТРОИМ НЕМНОГО СЧАСТЬЯ )))))))))))))))))))))))))))) МЫ УЖЕ НАЧАЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ ПИСЬМА В ОДНОКЛАССНИКАХ ЕГО РОДСТВЕННИКАМ ЧЕРЕЗ ЕГО ЖЕНУ РАЮ КАНСЕЛЬСОН (МАНДЕЛЬШТАМ
prutkov100 13 марта 2018 | 11:46
Совет ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан России и 38 компаний...
Цифры надо бы подкорректировать - против 150000 граждан и 380 компаний...
evgolius7 13 марта 2018 | 11:52
: skolzki: Друзья . !!!!!!!!!!!
И помои ....
Ну давай дружок посмотрим сколько у тебя друзей....
Кстати...и ссылка на другой сайт и всё большими буквами...
Надо читать соглашение когда регистрируешься....
Хотя...тебя регистрируют другие ребята....
nikitin43 13 марта 2018 | 12:01
prutkov100: и так сил нет собирать деньги на возврат налогов гражданину финляндии тимченко , сечиным и дерирыбкам , вротенбергам и прочей ...
ura_123 13 марта 2018 | 12:02
prutkov100: В ответ на санкции ЕС эти 150 так называемых "граждан России" и 38 компаний России ввели контрсанкции против остальных 149 миллионов граждан России,ну и само-собой Воронеж)))
vilingrad 13 марта 2018 | 11:49
skolzki: А нам все равно! Не боимся мы санкций и дерьма!
Друзья . !!!!!!!!!!! На этом сайте"
Тамбовский хряк тебе товарищ. У пригожинских провокаторов друзей нет и не может быть! Это мешает кидаться нечистотами:)
arabmot 13 марта 2018 | 11:40
Приехали!
vaka257 13 марта 2018 | 11:43
Совет ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан России и 38 компаний
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В ЕС видят,что для снятия санкций ничего не делается...
olegleon 13 марта 2018 | 11:45
опять? вчера только продлевал и сегодня с утра опять занялся этим вопросом??
rassvet_12 13 марта 2018 | 11:47
А США ввели санкции против ЕС!
rolar 13 марта 2018 | 11:55
Да и хрен с этим ЕС. Кстати а ЕС какого рода среднего.
ura_123 13 марта 2018 | 11:58
rolar: А РФ какого рода,лингвист ты наш доморощенный?
rolar 13 марта 2018 | 12:05
ura_123: Ответа нет если на вопрос вопросом отвечаешь. Снова выкручиваешься как вошь на гребешке.
ura_123 13 марта 2018 | 12:07
rolar: А с чего это ты взяло что твои "вопросы" требуют ответа?
rolar 13 марта 2018 | 12:23
ura_123: А тогда само зачем задаешь??
vaka257 13 марта 2018 | 12:02
Мама одаренного школьника из Екатеринбурга Марка Вишни, который в 2,5 года показывал умение считать быстрее калькулятора на шоу «Минута славы», увезла семью в США из-за «кошмарного образования» в России. Об этом сообщает E1.ru
«Когда Марку было 2 года, я поняла, что он не нужен России, „Минута славы“ это доказала. Я не могла вам в России сказать причину нашего отъезда. А сейчас могу. Мы просто с мужем вывезли наших детей из России. Потому что талантливые дети не нужны в стране. Потому что образование — это кошмар», — пояснила женщина.
Сейчас Марк учится в Хьюстоне в Pershing bell Schedule. Обучение в новой школе ведётся на английском и испанском языках.
odobryam_s 13 марта 2018 | 12:32
vaka257: Ну это и патриоты-начальнички понимают... Их дети давно за бугром. Или в изолированных от внешнего мира школах в России, где их учат иностранные учителя на иностранном языке по иностранным программам. Так что в деле вывоза семей и детей из страны нашим патриотам-чинушам нет равных!