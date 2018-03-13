Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против руководства СИЗО «Матросская тишина»
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против руководства СИЗО «Матросская тишина» и подследственного Дионисия Золотова. В конце прошлого года газета «Московский комсомолец» написала, что в СИЗО существует так называемые вип-камеры. Которые были отремонтированы по инициативе Золотова. За то, чтобы находиться в этих камерах, арестованные. Якобы, платили сотрудникам СИЗО. СК провёл проверку и заявляет, что не выявил каких-либо фактов коррупции при размещении задержаны в отремонтированных камерах, передаёт Интерфакс.
Комментарии7
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x_signal 13 марта 2018 | 11:42
Кто бы сомневался - думали сами себя высекут чтоль.
nikitin43 13 марта 2018 | 11:52
x_signal: обычно эти ведомства любят насиловать друг друга , что-то пошло не так .
rom8883 13 марта 2018 | 11:43
Там, где можно бабки стричь, это святое. Или скрепа.
gregor 13 марта 2018 | 11:44
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против руководства СИЗО «Матросская тишина»
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Авось пригодится ....для самих ........ .
astet 13 марта 2018 | 11:52
gregor: Именно с прицелом на это ;)))
tks 13 марта 2018 | 11:59
Магистральные и универсальные суперверсии СК РФ:
1. ИХТАМНЕТ
2. НЕТИХТАМ
3. ТАМИХНЕТ
srk2658lu 13 марта 2018 | 12:11
Так рука руку моет! СК - СИЗО, СИЗО - СК.
Круговая порука, вашу мать!