На 20 суток арестован в Нижнем Новгороде активист Илья Мясковский
Он был осуждён за участие в акции под названием «Похороны выборов», которая проходила 11 марта. Активиста обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Однако в спецприёмник Мясковского поместить не смогли, так как судья датировал своё постановление 2017 годом. Активист провёл ночь в отделе полиции, сообщает ОВД-инфо.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vor_mbh_yo_xaxa 13 марта 2018 | 11:36
Ну, и чо, мясковский? Похоронил выборы, придурок проплаченный?
Теперь и сам схоронись.
tks 13 марта 2018 | 12:32
Обыкновенный путлеризм.