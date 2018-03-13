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11:32, 13 марта 2018

На 20 суток арестован в Нижнем Новгороде активист Илья Мясковский

Он был осуждён за участие в акции под названием «Похороны выборов», которая проходила 11 марта. Активиста обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Однако в спецприёмник Мясковского поместить не смогли, так как судья датировал своё постановление 2017 годом. Активист провёл ночь в отделе полиции, сообщает ОВД-инфо.

Комментарии

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vor_mbh_yo_xaxa 13 марта 2018 | 11:36

Ну, и чо, мясковский? Похоронил выборы, придурок проплаченный?

Теперь и сам схоронись.

tks 13 марта 2018 | 12:32

Обыкновенный путлеризм.

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