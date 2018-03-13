На 20 суток арестован в Нижнем Новгороде активист Илья Мясковский

Он был осуждён за участие в акции под названием «Похороны выборов», которая проходила 11 марта. Активиста обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Однако в спецприёмник Мясковского поместить не смогли, так как судья датировал своё постановление 2017 годом. Активист провёл ночь в отделе полиции, сообщает ОВД-инфо.