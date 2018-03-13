В Марселе взят под стражу футбольный болельщик из России, которого подозревают в участии в беспорядках на ЧЕ 2016

В Марселе взят под стражу футбольный болельщик из России, которого подозревают в участии в беспорядках на Чемпионате Европы 2016 года во Франции. Как сообщает ВВС, россиянин был задержан ещё 21 февраля в аэропорту Мюнхена, откуда он собирался вылететь в Испанию на матч «Спартака» против «Атлетико». В ближайшее время задержанный предстанет перед судом. В случае признания виновным россиянину грозит до 15 лет тюремного заключения – за попытку убийства и нанесении тяжких телесных повреждений.