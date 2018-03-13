В Марселе взят под стражу футбольный болельщик из России, которого подозревают в участии в беспорядках на ЧЕ 2016
В Марселе взят под стражу футбольный болельщик из России, которого подозревают в участии в беспорядках на Чемпионате Европы 2016 года во Франции. Как сообщает ВВС, россиянин был задержан ещё 21 февраля в аэропорту Мюнхена, откуда он собирался вылететь в Испанию на матч «Спартака» против «Атлетико». В ближайшее время задержанный предстанет перед судом. В случае признания виновным россиянину грозит до 15 лет тюремного заключения – за попытку убийства и нанесении тяжких телесных повреждений.
Комментарии9
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testmeter 13 марта 2018 | 11:40
ЧМ 2018 на России, говорите? Ну-ну...
olegleon 13 марта 2018 | 11:43
"В случае признания виновным россиянину грозит"
это такая шутка? во время информационной войны "в случае" быть не может.
poluputing 13 марта 2018 | 11:49
olegleon: к сожалению, внятный срок получит мелкий недоумок, а не менее мелкий, но гораздо более опасный параноик ещё 6 лет будет грозить миру
vinibi 13 марта 2018 | 11:59
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровской кремлевский режим- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
lisitsa1962 13 марта 2018 | 12:42
olegleon: во время информационной войны "в случае" быть не может.
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А вне информационной войны при наличии видео с матча - может?
А как радовались в 2016м что "уделали трусливых англосаксов", сколько веселья тогда было в комментариях... Вот теперь кое-кто и повеселится в тюремной камере.
Единственное что удивляет - зачем этот альтернативно одарённый попёрся в Европу? Он что, на полном серьёзе предполагал что французы всё забыли?
mamiluk 13 марта 2018 | 11:49
Для российских болельщиков -провокаторов...срока давности не существует...рано или поздно-за все преступления ответят по полной.
nikitin43 13 марта 2018 | 11:55
пресекать хулиганов без разницы какой национальности . можно как в россии - по уложениям трулльского собора или по шапокляк- яровой.
mercer57 13 марта 2018 | 12:05
всё идёт к тому, чтобы прокатить рашку с ЧМ.... Скорее всего, мундиаль пройдёт в Германии . Главкрыса удавится со злости...)))
srk2658lu 13 марта 2018 | 12:08
15 лет в марсельской тюрьме - достойное вознаграждение...