Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы
Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов. По его словам, последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось ещё в 90-х. В то же время сенатор отметил, что изготовление нервнопаралитического газа «Новичок» в подпольных условиях, хотя и опасно, но возможно. Для этого необходима лаборатория, специальное оборудование и соответствующие специалисты. Обычный человек «на коленке» этого не сделает. Сказал Морозов.
Комментарии82
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perz 13 марта 2018 | 12:21
Может и так,но кто же этому поверит !!
sapiens17 13 марта 2018 | 13:09
perz: может кто и поверит, но так ли это??
volkov_25 13 марта 2018 | 12:21
верим. Вот именно Вам верим.
tks 13 марта 2018 | 12:25
Вот и проговорился - в рамках "уничтожения" очень удобно списать любое кол-во "уничтоженного" )))
Сами как то, изъятый контрабас дорогого спиртного также "уничтожали" ))) всем отделом, себе во внутрь ))) и все были довольны!
pushok1971 13 марта 2018 | 12:28
Ветеран спецпедеразделений совсем с ума сошёл - считает Россию одушевлённой, и что она может что-то прекратить,или уничтожить...
alexword 13 марта 2018 | 12:30
Ну, конечно, как же можно, абсолютно всё униЧтожило, но... чуть, чуть оставило, так, на всякий случай: для тёщи, для зятя, для бывшего ГРУушника и т.д.
bozman1944 13 марта 2018 | 12:31
Последний(???) запас уничтожен в Солсбери.
grishakras 13 марта 2018 | 12:41
В спецслужбах работают патологические вруны. Разве вы об этом не в курсе? Ведь об этом в курсе весь мир.
mladek 13 марта 2018 | 12:42
В Сирии они тоже все отравляющие вещества как бы уничтожили, а само людей там до сих пор травят. Лгуны.
mjau 13 марта 2018 | 12:47
Я тоже всех тараканов в доме потравил...
elenaj1959 13 марта 2018 | 12:51
Хватило нескольких милиграммов
severnaj 13 марта 2018 | 12:53
Откопали какого-то "ветерана спецслужб", теперь его представят в британский парламент, как свидетеля, который "своимя глазами видел, как уничтожили весь-весь! "новичок", ничего не осталось. :-))))
needroid 13 марта 2018 | 13:06
Верим только Терезе. Она то вообще в курсах чокаво.