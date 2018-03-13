Известный американский дирижер Джеймс Ливайн уволен из Метрополитен-оперы

Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах.

Руководство знаменитого концертного комплекса в Нью-Йорке решило расстаться с музыкантом, проработавшим в коллективе почти полвека, после проведенного расследования. Оно подтвердило обвинения в его адрес. Подробности не разглашаются, однако известно, что в ходе разбирательства были допрошены 70 человек. Выяснилось, что дирижер неоднократно домогался молодых исполнителей, оказывая на них давление своим авторитетом. «В свете этих данных Метрополитен-опера считает невозможным дальнейшее сотрудничество с Ливайном», — говорится в сообщении театра.

Скандал вокруг 74-летнего дирижера разгорелся в конце прошлого года на фоне целой серии обвинений известных деятелей шоу-бизнеса. Один из источников The New York Times рассказал, что подвергся домогательствам со стороны Ливайна в 80-е годы в возрасте 15 лет. Позже еще несколько человек сообщили о приставаниях дирижера. Он сам все обвинения категорически отрицал.

Ливайн работал в Метрополитен-опере с 1971 года. Он занимал пост музыкального, а потом и художественного руководителя. Также он был музыкальным директором Мюнхенской филармонии и Бостонского симфонического оркестра.