В Верховной Раде Украины депутата Надежду Савченко обвинили в бегстве в Россию после вызова на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Сама же парламентарий утверждает, что встречается в Страсбурге с депутатами и публикует фотографии.

Обвинения в адрес депутата Верховной Рады прозвучали от другого парламентария, заместителя главы фракции Народный фронт Андрея Тетерука. Цитата по сайту lb.ua: «В Страсбурге Надежды Савченко нет. Она на территории страны-агрессора». Тетерук сослался на вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева, который объявил об отсутствии Савченко в Европарламенте. Служба безопасности Украины вчера вызвала её на допрос. Поводом стало дело главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

На Украине его подозревают в подготовке терактов, напоминает РИА. Тетерук не исключил, что Савченко покинула Украину из-за скандала с задержанием Рубана и вызовом на допрос в СБУ. Депутат Рады тем временем опубликовала в фейсбуке несколько фотографий с заседания в Страсбурге. Савченко сообщила, что основная тема её встречи с европейскими коллегами освобождение украинских политзаключённых в России и пленных в Донбассе. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, сообщил, что Савченко на международной конференции, хотя в число членов украинской делегации она не входит.

Надежду Савченко пару лет назад в России осудили на 22 года колонии по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Вскоре её помиловали, она вернулась на родину и стала депутатом Верховной Рады.