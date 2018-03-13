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11:02, 13 марта 2018

В Верховной Раде Украины депутата Надежду Савченко обвинили в бегстве в Россию

В Верховной Раде Украины депутата Надежду Савченко обвинили в бегстве в Россию после вызова на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Сама же парламентарий утверждает, что встречается в Страсбурге с депутатами и публикует фотографии.

Обвинения в адрес депутата Верховной Рады прозвучали от другого парламентария, заместителя главы фракции Народный фронт Андрея Тетерука. Цитата по сайту lb.ua: «В Страсбурге Надежды Савченко нет. Она на территории страны-агрессора». Тетерук сослался на вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева, который объявил об отсутствии Савченко в Европарламенте. Служба безопасности Украины вчера вызвала её на допрос. Поводом стало дело главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

На Украине его подозревают в подготовке терактов, напоминает РИА. Тетерук не исключил, что Савченко покинула Украину из-за скандала с задержанием Рубана и вызовом на допрос в СБУ. Депутат Рады тем временем опубликовала в фейсбуке несколько фотографий с заседания в Страсбурге. Савченко сообщила, что основная тема её встречи с европейскими коллегами освобождение украинских политзаключённых в России и пленных в Донбассе. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, сообщил, что Савченко на международной конференции, хотя в число членов украинской делегации она не входит.

Надежду Савченко пару лет назад в России осудили на 22 года колонии по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Вскоре её помиловали, она вернулась на родину и стала депутатом Верховной Рады.

Комментарии

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captainobvious 13 марта 2018 | 11:04

да кому она тут нафиг нужна, больная на всю голову...

danko_pidla 13 марта 2018 | 11:12

captainobvious: Надежда наша!!! На отчёт приехала. Ведемченко бы не пережил.

kapitonovih_36 13 марта 2018 | 11:16

весь хордый и несгибаемый хохлозадо-верблюжий народ оказался горбатым не только со спины и в мозговой части...хи-хи....а как каклы заднюю воронку надрывали за наденьку, до боли....и оказались всем народом полными фуфелами...

skolzki 13 марта 2018 | 11:19

danko_pidla: Ахиджакова то выйдет на пикет за свободу Наденьки?))))))))))))))))))

haldey 13 марта 2018 | 11:16

captainobvious: Между свободной Украиной и тюрьмой Надя выбрала тюрьму! Вот смысл этого сообщения! Т.о. в свободной Украине хуже, чем в тюрьме! И демо-либералы мечтают о такой свободе? Когда же вы все поймете какой мир нам готовят англосаксы? Слава Богу, что народ умнее большинства тут присутствующих и нам хватило 90-х...

liberal_vulgaris 13 марта 2018 | 11:07

Каждая укронацистская гадина в душе остается проституткой. И савченко тут не исключение :)

kapitonovih_36 13 марта 2018 | 11:19

liberal_vulgaris: и скажем честно...в укростане проживают исключительно укронацисткие гадины, других там не водится...

specsalos 13 марта 2018 | 11:08

Оказалась полной дурой и ее вернули на фиг в РФ к таким же как она.

liberal_vulgaris 13 марта 2018 | 11:12

specsalos: Хотите сказать, что украинду в пасе представляла дура? Может вам и хохолбаши не нравится? :)

kapitonovih_36 13 марта 2018 | 11:13

specsalos: полными идиотами оказались все каклы....хи-хи....как за неё зад драли всем каклятским народом. как драли, до крови...и оказалось как всегда у каклов...оказались идиотами....хи-хи...

el_borz 13 марта 2018 | 11:23

kapitonovih_36: kapitonovih_36: kapitonovih_36:


Савушкинские лизоблюды ладно выстроились в лесенку .
А как же? Любимая их вонючая тема.
Рейтузы Нади Савченко.
Каждый норовит понюхать их первыми.

traviliberalovgazamiudushlivami 13 марта 2018 | 11:17

specsalos: Гудели паровозами.

mamiluk 13 марта 2018 | 11:12

Ну, если отозвался маститый портянка(подставился) со стажем-то Савченко -скорее нужна своим кураторам в Кремле...ФСБ-свою ставку на нее уже сделали...но вот раскусили ее вовремя...

zhnec07 13 марта 2018 | 11:22

Во как...помню как бились об стенку своими потными от праведного гнева лбами местные клошары, призывая "кровавый путинский режим" освободить героиню незалежной...ну и...? ну, конечно, Надя агент ФСБ, как и все вальцманы и вальцманята...эх, окраина, не страна, а дурдом с синими фонарями...

kara 13 марта 2018 | 11:23

джентльмены удачи!- в тюрьме сейчас макароны дают!

yakutt86 13 марта 2018 | 11:25

Девушка уже взрослая, куда захотела, туда и поехала.

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