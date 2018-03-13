В Верховной Раде Украины депутата Надежду Савченко обвинили в бегстве в Россию
В Верховной Раде Украины депутата Надежду Савченко обвинили в бегстве в Россию после вызова на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Сама же парламентарий утверждает, что встречается в Страсбурге с депутатами и публикует фотографии.
Обвинения в адрес депутата Верховной Рады прозвучали от другого парламентария, заместителя главы фракции Народный фронт Андрея Тетерука. Цитата по сайту lb.ua: «В Страсбурге Надежды Савченко нет. Она на территории страны-агрессора». Тетерук сослался на вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева, который объявил об отсутствии Савченко в Европарламенте. Служба безопасности Украины вчера вызвала её на допрос. Поводом стало дело главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
На Украине его подозревают в подготовке терактов, напоминает РИА. Тетерук не исключил, что Савченко покинула Украину из-за скандала с задержанием Рубана и вызовом на допрос в СБУ. Депутат Рады тем временем опубликовала в фейсбуке несколько фотографий с заседания в Страсбурге. Савченко сообщила, что основная тема её встречи с европейскими коллегами освобождение украинских политзаключённых в России и пленных в Донбассе. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, сообщил, что Савченко на международной конференции, хотя в число членов украинской делегации она не входит.
Надежду Савченко пару лет назад в России осудили на 22 года колонии по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Вскоре её помиловали, она вернулась на родину и стала депутатом Верховной Рады.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
captainobvious 13 марта 2018 | 11:04
да кому она тут нафиг нужна, больная на всю голову...
danko_pidla 13 марта 2018 | 11:12
captainobvious: Надежда наша!!! На отчёт приехала. Ведемченко бы не пережил.
kapitonovih_36 13 марта 2018 | 11:16
весь хордый и несгибаемый хохлозадо-верблюжий народ оказался горбатым не только со спины и в мозговой части...хи-хи....а как каклы заднюю воронку надрывали за наденьку, до боли....и оказались всем народом полными фуфелами...
skolzki 13 марта 2018 | 11:19
danko_pidla: Ахиджакова то выйдет на пикет за свободу Наденьки?))))))))))))))))))
haldey 13 марта 2018 | 11:16
captainobvious: Между свободной Украиной и тюрьмой Надя выбрала тюрьму! Вот смысл этого сообщения! Т.о. в свободной Украине хуже, чем в тюрьме! И демо-либералы мечтают о такой свободе? Когда же вы все поймете какой мир нам готовят англосаксы? Слава Богу, что народ умнее большинства тут присутствующих и нам хватило 90-х...
liberal_vulgaris 13 марта 2018 | 11:07
Каждая укронацистская гадина в душе остается проституткой. И савченко тут не исключение :)
kapitonovih_36 13 марта 2018 | 11:19
liberal_vulgaris: и скажем честно...в укростане проживают исключительно укронацисткие гадины, других там не водится...
specsalos 13 марта 2018 | 11:08
Оказалась полной дурой и ее вернули на фиг в РФ к таким же как она.
liberal_vulgaris 13 марта 2018 | 11:12
specsalos: Хотите сказать, что украинду в пасе представляла дура? Может вам и хохолбаши не нравится? :)
kapitonovih_36 13 марта 2018 | 11:13
specsalos: полными идиотами оказались все каклы....хи-хи....как за неё зад драли всем каклятским народом. как драли, до крови...и оказалось как всегда у каклов...оказались идиотами....хи-хи...
el_borz 13 марта 2018 | 11:23
kapitonovih_36: kapitonovih_36: kapitonovih_36:
Савушкинские лизоблюды ладно выстроились в лесенку .
А как же? Любимая их вонючая тема.
Рейтузы Нади Савченко.
Каждый норовит понюхать их первыми.
traviliberalovgazamiudushlivami 13 марта 2018 | 11:17
specsalos: Гудели паровозами.
mamiluk 13 марта 2018 | 11:12
Ну, если отозвался маститый портянка(подставился) со стажем-то Савченко -скорее нужна своим кураторам в Кремле...ФСБ-свою ставку на нее уже сделали...но вот раскусили ее вовремя...
zhnec07 13 марта 2018 | 11:22
Во как...помню как бились об стенку своими потными от праведного гнева лбами местные клошары, призывая "кровавый путинский режим" освободить героиню незалежной...ну и...? ну, конечно, Надя агент ФСБ, как и все вальцманы и вальцманята...эх, окраина, не страна, а дурдом с синими фонарями...
kara 13 марта 2018 | 11:23
джентльмены удачи!- в тюрьме сейчас макароны дают!
yakutt86 13 марта 2018 | 11:25
Девушка уже взрослая, куда захотела, туда и поехала.