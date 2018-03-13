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11:01, 13 марта 2018

Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы

Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов.
О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
А газета «Коммерсантъ» пишет, что разработки этого нервнопаралитического препарата были завершены в конце 80-х годов в Государственном Исследовательском институте органической химии и технологии. Кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. В Институте эти сообщения не комментируют, ссылаясь на секретность.

Президент Владимир Путин отказался прокомментировать ситуацию с Сергеем Скрипалём во время поездки в национальный центр зерна.

Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: до вечера вторника Москва должна представить правдоподобные объяснения, иначе Лондон будет рассматривать покушение, как незаконное применение Россией военной силы против Великобритании.

Комментарии

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danko_pidla 13 марта 2018 | 11:02

Тереза попала в грязь лицом.

danko_pidla 13 марта 2018 | 11:05

danko_pidla: зато хоклотроллям есть над чем скакать. Бабка вятка уже слониху родила. Свинорыл мимо лесенки прошмыгнул. Что ж так им не везёт?

olegleon 13 марта 2018 | 11:06

danko_pidla: у неё судьба такая, а иначе скинут с кресла. вот она ва-банк и пошла

danko_pidla 13 марта 2018 | 11:10

olegleon: ты думаешь у неё дембельский аккорд? Собираются бабку вятку сокращать, люстрировать в мусорном ведре и залить зеленкой? Может быть. Но я думаю, очко у всех наших клоклотроллей заиграло. Это известно всему Миру! Есть неоспоримые факты.

olegleon 13 марта 2018 | 11:19

danko_pidla: да её уже давно хотят скинуть, т.к. она не пользуется популярностью ни в партии, ни в обществе.
"Рейтинг премьер-министра Великобритании Терезы Мэй упал до рекордно низкого уровня. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает The Independent со ссылкой на данные недавнего опроса общественного мнения, проведенного Opinium.

Ее работу на посту главы британского парламента одобряют 30 процентов британцев, в то время как 51 процент подданных Соединенного Королевства относятся к деятельности премьера негативно." (июль 2017 года)

antimalin 13 марта 2018 | 11:21

В любом случае хорошо, что все предатели России теперь будут уже не так уютно чувствовать на Западе.
Запад принял, высосал, и выплюнул
Предателей никто чтить не будет.
Нигде в мире.

vinibi 13 марта 2018 | 11:26

antimalin: Пригожинский гермафродит выдавило из себя свою фекальную версию!!!

taglit 13 марта 2018 | 11:20

danko_pidla:

"Попаданцы" снова в бою
Евгений Ихлов: РФ оказалась в положении обожаемой ею Сербской монархии в июле 1914-го




"Англичанка гадит", или "Попаданцы" снова в бою (с отвратительными подробностями о "Новичке" и "Фолианте", а также с напоминанием о том, что 27.09.2017 РФ отчиталась перед ООН о полном завершении уничтожения БОВ)

Именно отказ Москвы предоставить детальные данные о программе "Фолиант" будет сочтен признанием факта агрессии против Британии, а предоставление оных - признанием права Лондона это требовать, т.е. признать себя подозреваемыми в терроризме и признать себя нарушителями "Конвенции* о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении"
(принята в Париже 13 января 1993 года).

ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО МОСКВА УЖЕ ОТЧИТАЛАСЬ О ПОЛНОМ УНИЧТОЖЕНИИ БОВ к 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА - СОГЛАСНО СОГЛАШЕНИЮ 1993 ГОДА.

Роскошные "вилы" - в духе "ты уже перестал хлестать водяру с утра".

Эрэфия наконец оказалась в положении обожаемой ею Сербской монархии - в июле 1914 года.

Это как в старом-престаром анекдоте про секретаря обкома, заказавшему себе у Золотой Рыбки звезду Героя, и оказавшегося осенью 1941 года под Волоколамском - с двумя гранатами и противотанковым ружьем - против трех немецких танков...

danko_pidla 13 марта 2018 | 11:24

taglit: тфу на тебя.

vasilevich58 13 марта 2018 | 11:28

Враньё - основное оружие путинской России!

И наличие Большого Хора портянок тут - очередное этому подтверждение!

vinibi 13 марта 2018 | 11:24

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровской режим- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

arabmot 13 марта 2018 | 11:27

olegleon: Остается вопрос, куда в данном случае лицом попала рашка? Вы отдаете себе отчет, что Великобритания объявила о вооруженном нападении со стороны РФ?

hi_kitty 13 марта 2018 | 11:07

danko_pidla:
одноклеточный, мне чертовски любопытно на тебя взглянуть, ты наверное внук шарикова?

danko_pidla 13 марта 2018 | 11:15

hi_kitty: ты в зеркало посмотрись, пальцем сделанная.

echo_shar 13 марта 2018 | 11:26

danko_pidla: hi_kitty: orqswen:
Интересно, а как бритосы определили, что это именно "Новичок"?
Значит он у них есть! )) Прикупили по ходу в 90-х...

ukov 13 марта 2018 | 11:23

hi_kitty:
многоклеточный, ты лучше наЗад поглядывай, когда в метро с чёрными садишься.
Мне ,конечно твой зад не жалко, но "чертовски любопытно на тебя взглянуть".

orqswen 13 марта 2018 | 11:02

кто-ж вам поверит? )) Империя Лжи и Вранья. Враньё на каждом шагу

ихтамнет
тамихнет
нетихтам

kottigr1 13 марта 2018 | 11:05

orqswen: Сначала российские власти всем врали, что примененный в Лондоне газ производился аж с 79-х годов прошлого века и мог быть у кого угодно.. Но когда выяснилось, что A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. РФ была придумана ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. Приходится теперь в Кремле придумывать новые сказки о том, что данный вид ОВ был уже уничтожен в РФ.

luger_max_otto 13 марта 2018 | 11:06

А остатки пошли в военторг и лондонский филиал военторга в особенности, да.
В общем, ихтамнет в данном случае- унасэтогонетом стал.

midnightblues 13 марта 2018 | 11:06

orqswen: А зачем это тут печатать?/
Ну-идиотам в массе по барабану
Британцы все равно удавят теперь-они это не читают
Умные люди тоже все давно поняли

vaka257 13 марта 2018 | 11:03

Андрей Мальгин:
Т.н. "Агент Новичок" производится в РФ в г. Шиханы Саратовской обл. Именно им был отравлен банкир Кивилиди в 1995, путём нанесения вещества на трубку телефона в его кабинете. Этим же веществом отравилась его секретарь Зара Исмаилова, а позднее эксперт, вскрывавший тело Кивелиди

olegleon 13 марта 2018 | 11:10

vaka257: а что же Вы не привели статью полностью?
"В ходе следствия выяснилось, что опасное вещество было приобретено у сотрудника филиала ГНИИОХТ, расположенного в Шиханах Саратовской области. Впоследствии он был осужден за превышение полномочий, так как незаконно синтезировал потенциально опасные реагенты. Убийца, сам получивший тяжелое отравление (тайком лечился в Институте имени Склифосовского), и заказчик преступления бизнес-партнер банкира Владимир Хуцишвили сели на длительные сроки."

ly4_sveta 13 марта 2018 | 11:20

vaka257: Точно, было такое. А совравшему, даже, единожды
нет веры никогда и ни в чем.

mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 11:04


Так и есть!
В то время, когда нацдилер заботливо выращивает зерно, чтобы накормить досыта весь мир, всякие злопыхатели пытаются обвинить его в терактах и убийствах!

danko_pidla 13 марта 2018 | 11:07

mikhail_spb_: юмоной тролль. Так и есть, вероятно, возможно, в то время,

ly4_sveta 13 марта 2018 | 11:18

mikhail_spb_: Досыта накормить весь мир этот отморозок
может только отравленным зерном. Очередная показуха,
пиар и пропаганда параноидального нарцисса.

sasass 13 марта 2018 | 11:07

Посол будет выслан , если не признается в содеянном , что ли...

condor00 13 марта 2018 | 11:09

То есть, к Литвиненко было применено законно? - Не удивлён.
Запущенное британцами "вы о колёсах, а мы о насосах" - сработало и пошёл первый ярус ответов. Тем более дорога давно проторена и на примере с Литвиненко это же прошло на "ура". И не факт, что здесь будет сильно иначе.

ivar1964 13 марта 2018 | 11:10

А что можно было ожидать от ветерана спецслужб? Особенно после Литвиненко и Скрипаля? Ветераны тоже хоЧУт жить!

ly4_sveta 13 марта 2018 | 11:10

Чекистская кодла и чтобы заначки не оставила!?)))
Насмешил...

vasya_von_smetankin 13 марта 2018 | 11:11

Ага, "уничтожила".
Примерно, как химическое оружие Асада в Сирии.

nitsahon 13 марта 2018 | 11:11

похоже,что газ теперь называется "Ветеран"... и поставляется крупными партиями в Великобританию...

gennady_77 13 марта 2018 | 11:13

а бриташки-то, поди, и не знают! срочно захарову зарядить, с тверком.

sarbus 13 марта 2018 | 11:15

Чего там сенатор,летчика Волошина надо вызывать срочно!

wuwer 13 марта 2018 | 11:17

Да мы чистые и пушистые...это всё природные явления:
помойки,талий на заводе, радиоктивные облака ...недра у нас всем этим насыщены

wuwer 13 марта 2018 | 11:24

wuwer: мендолий в моче, метанол в боярышнике , ручки-ножки в речке, танки в военторге .... список бесконечен

ostapbey 13 марта 2018 | 11:17

а ведь чистосердечное признание снижает наказание..
А в дальнейшем и УДО возможно..
Даже...

(комментарий скрыт)

alalrom 13 марта 2018 | 11:23

Верю, верю ... любому зверю...даже волку и ежу.
Но спецслужбам подожду.
ЕГОТАМНЕТ, ЕГОТАМНЕБЫЛО

karabay 13 марта 2018 | 11:27

Эх, жалко наших олигархов в Лондоне - на них, отыграются за Скрипаля, проклятые империалисты! И посла вышлют с Лондона, однако...

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