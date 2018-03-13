Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы

Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов.

О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

А газета «Коммерсантъ» пишет, что разработки этого нервнопаралитического препарата были завершены в конце 80-х годов в Государственном Исследовательском институте органической химии и технологии. Кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. В Институте эти сообщения не комментируют, ссылаясь на секретность. Между тем, одни из бывших сотрудников Института Виль Мирзоянов, рассказал, что «Новичок» состоит из двух реагентов, по отдельности безвредных для человека. Они смешиваются и приводятся в боевое состояние непосредственно перед применением. Авторы называли это вещество сильнейшим и не имеющих аналогов химическим оружием в мире.