Ветеран спецслужб: Россия не только прекратила производство газа «Новичок» , но и уничтожила все его запасы
Об этом РИА «Новости», заявил ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов.
О том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены этим веществом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
А газета «Коммерсантъ» пишет, что разработки этого нервнопаралитического препарата были завершены в конце 80-х годов в Государственном Исследовательском институте органической химии и технологии. Кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. В Институте эти сообщения не комментируют, ссылаясь на секретность. Между тем, одни из бывших сотрудников Института Виль Мирзоянов, рассказал, что «Новичок» состоит из двух реагентов, по отдельности безвредных для человека. Они смешиваются и приводятся в боевое состояние непосредственно перед применением. Авторы называли это вещество сильнейшим и не имеющих аналогов химическим оружием в мире.
Комментарии65
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vmatuhin 13 марта 2018 | 11:05
Уничтожили, ага, прям все.
Договорились как-то Брежнев с Картером, да и уничтожили все ядерные ракеты. Наутро звонит Картер брежневу и говорит: "Леня, а мы одну ракетку заныкали!". Брежнев в панике звонит в генштаб: "Мы все ракеты уничтожили?". Ему отвечают: "Да. понимаете, Леонид Ильич, один мудак, лейтенант Иванов, по пьяни, забыл уничтожить две ракеты, сейчас на гауптвахте отдыхает." Брежнев: "Во-первых не лаейтенан, а генерал-лейтенант, во-вторых, Героев Советского Союза нельзя держать на губе и, тем более, называть мудаками".
demosua 13 марта 2018 | 11:09
начинается... И Буков, сбивших Боинг, в России уже не делают... Ихтутнет...
timber_head 13 марта 2018 | 11:13
"но и уничтожила все его запасы"
Ну, что прекратила производство, я ещё могу поверить, но вот чтобы "уничтожила все запасы", не оставив даже маленькой заначки... Собственно, подобное заявление уже выглядит неумелой попыткой оправдаться. Очередной "ихтамнет".
glotze7 13 марта 2018 | 11:24
timber_head: А главное - заявитель то какой - шпион, чукист. Можно и нужно верить!