Дирижёр Джеймс Ливайн уволен из «Метрополитен-опера»

Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Такое решение было принято по результатам расследования после того, как Ливайна заподозрили в сексуальных домогательствах. Как сообщается в заявлении «Метрополитен-опера», были получены доказательства того, что Ливайн причастен к сексуальному насилию и вымогательству к начинающим артистам, которые находились в зависимом от него положении.