Дирижёр Джеймс Ливайн уволен из «Метрополитен-опера»
Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Такое решение было принято по результатам расследования после того, как Ливайна заподозрили в сексуальных домогательствах. Как сообщается в заявлении «Метрополитен-опера», были получены доказательства того, что Ливайн причастен к сексуальному насилию и вымогательству к начинающим артистам, которые находились в зависимом от него положении.
Комментарии10
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djuga 13 марта 2018 | 10:41
А у нас Слуцкий получил поддержку от Володина, таким образом только укрепив свой официальный статус.
Жду когда у нас кто-то в очередной раз провякает про исключительную русскую духовность. Сплошное лицемерие.
"Два мира - два Шапиро".
olegleon 13 марта 2018 | 10:48
djuga: лицемерие это 20-30 лет молчать, а выйдя на пенсию вспомнить, что 30 лет назад ставший богатым и известным тебя за коленку потрогал. но при этом молчать, что сама лезла в постель к режиссёрам и продюсерам ради получения роли. вот это точно лицемерие
djuga 13 марта 2018 | 10:54
olegleon: лицемерие это 20-30 лет молчать
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Не переводие стрелки, стараясь увести тему в сторону. Речь не об артисточках и не об их моральном облике, а о реакции Метрополитен-опера. А она молниеносна и беспощадна. Театр заботится о своей репутации.
olegleon 13 марта 2018 | 11:17
djuga: реакция во время всеобщей истерии не показатель, т.к. это "попытка быть в тренде".
это аналог заявлений адвокатов, что их подопечных судят только за то, что они чёрные и присяжные, которые не хотят прослыть расистами, оправдывают даже виновных.
так и тут. в США сейчас даже импотента обвинят в изнасиловании только на основании заявлений пары женщин. просто потому, что это сейчас модно и в тренде
djuga 13 марта 2018 | 11:22
olegleon: это сейчас модно и в тренде
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Вы в курсе всех подробностей этого скандала - аргументов, доказательств?
И что мешает этому дирижеру подать на клеветниц в суд, оправдать себя и получить еще и материальную компенсацию? Расскажите всем нам, поделитесь. Тогда и продолжим это обсуждение.
shicotus_live 13 марта 2018 | 11:03
olegleon: Как то навеяло)))
Начало концерта. Выходит дирижер и вдруг видит, что первой скрипки нету на месте! Ну, он наклоняется к оркестрантам и громким шепотом спрашивает:
— Где первая скрипка???
А ему, тоже шепотом, отвечают:
— В сортире др..ит!
Дирижер кидается в сортир, вламывается в кабинку и видит: точно — сидит и др..ит.
Дирижер (возмущенно):
— И это моя первая скрипка?! Выше локоть! Легче кисть!
olegleon 13 марта 2018 | 10:46
во же гад! нет чтобы к ветеранам-артистам приставать, а он на молодых позарился.
demokratru 13 марта 2018 | 10:54
он кого чпокал-баб или мужиков? Если баб-то почет и уважуха, так и надо, если мужиков-то это ж в стиле западной демократии и толерантности, там, на Западе, этих содомитов через одного если не каждый первый, поэтому за гомосятство там не наказывают. Значит, точно баб, если западная гомосятина так на него взъелась!
kriimsdyk 13 марта 2018 | 11:02
demokratru: жалко, тебя в оперу не возьмут
gvs 13 марта 2018 | 10:55
Не знаю, как там, а у нас половину зрелищных организаций закрыть придется )))