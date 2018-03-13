Депутат Верховной Рады Надежда Савченко покинула Украину и возможно находится в России
Об этом украинскому изданию LB.ua заявил зам.главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Накануне стало известно, что СБУ вызвало Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов. Пресс-секретарь Савченко утверждает, что политик находится с рабочим визитом в ПАСЕ, и никаких повесток она не получала. В то же время Тетерук утверждает, что Савченко нет в составе делегации Украины в ПАСЕ.
Напомню, в 2016 году Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Через 2 месяца её помиловали, и она вернулась на Украину.
Комментарии24
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danko_pidla 13 марта 2018 | 10:33
Вот это правильно!!! Где мрази колюклотролли? Скакать!
shicotus_live 13 марта 2018 | 10:35
Вот оно что! Оказывается злая ФСБ и Надюху перевербовать сумела))))
el_borz 13 марта 2018 | 10:42
Самое главное пукнуть. А вонь рассосется сама собой.
nelibermot16 13 марта 2018 | 10:54
Хорошо, что вдемченко не дОжил до этой новости
gonduras_on_kolima 13 марта 2018 | 10:49
danko_pidla: // Вот это правильно!!! Где мрази колюклотролли? Скакать! //
А я предлагаю тебе убиться головой об стену.
С этой намаханной лесбиянкой вы ещё навеселитесь.
liberal_vulgaris 13 марта 2018 | 10:56
gonduras_on_kolima: Зато как украинские дебилы раньше выли: отпустите надю, она наш депутат и народный герой :)
gonduras_on_kolima 13 марта 2018 | 11:16
liberal_vulgaris: Зато как раньше мокшанские деbилы выли, какая она убийца.
Оказалась вашей консервой, берите обратно это счастье.
Обрати внимание, удило: всё гуано к вам сплавляется.
И это ещё не установили, что организатор и исполнитель отравления Скрипаля.
И по МН-17 доклад на подходе.
Готовь боярку: с горя придётся не просыхать.
sergeev67 13 марта 2018 | 11:11
danko_pidla: Вот это правильно!!!
А чего правильно? Теперь Савченко на пару с Чапман будет передачу по РенТВ вести? Про летчиков Волошиных и про распятых мальчиков?
Ну, ветер в анус.
stoned_fox 13 марта 2018 | 11:26
sergeev67: Хахаха!!! Зелен виноград!
oo0oo 13 марта 2018 | 10:35
Надьку в президенты Украины! Наш парень!
cattt 13 марта 2018 | 10:39
oo0oo: Веревочка вьется, а кончик найдется.
silver1972 13 марта 2018 | 10:42
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу )))
komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 10:47
наш агент вернулся.
отработала хорошо. молодец
udavimliberala 13 марта 2018 | 10:50
Надюшка сбежала, герои АТО медали возвращают, поэтесса майдана прозрела, - назревает кипишь как на уркаине так и в головах либералов - эти вообще в шоке, все методички все убеждения все спутано.
physik 13 марта 2018 | 10:56
udavimliberala: Допустим, что вы в шоке.
Но почему об этом надо сообщать всему свету?
Подождите еще пару часов и методичку вам пришлют.
liberal_vulgaris 13 марта 2018 | 10:58
udavimliberala: а героиня майдана, которая хотела трусики и ес, подыскивает работу в России :)
tttyyy 13 марта 2018 | 11:25
liberal_vulgaris: помню, как ещё одна бабулька орала на Майдане, у нас сейчас пЭнсии будут как в Европе, в итоге страна разбегается, уже писала пару раз недавно ехали из Европы через Польшу, украинцев там как свиней нерезаных на заработках, их там все держат за быдло на самых отстойных работах.
vvs7651 13 марта 2018 | 10:55
Скрывается от газа "Новичок"?
stakanoff 13 марта 2018 | 10:57
Очередные шумерские истеричные фантазии.
vargor 13 марта 2018 | 11:01
Савченко не поддалась на бандеровщину и русофобщину? Поняла, что такое на самом деле майданутый переворот и карательная война киевской власти в Донбассе против собственного народа?
sbk 13 марта 2018 | 11:06
Любопытно, а почему заявление какого-то Тетерука надо воспринимать как окончательную истину?
stakanoff 13 марта 2018 | 11:17
sbk: Это еще что. Украинские "оналитики" выдают еще и не такое. Вот, например, раньше что писали: ""....настоящая украинская военнослужащая Савченко умерла в российской тюрьме от голода. Вместо нее на Украину вернулся некий Аркадий Шеститко" LOL!
sasass 13 марта 2018 | 11:15
Ее будут ставить президентом оккупированной Украины- ждемс ,победу Крыма над Украиной....
venikoff 13 марта 2018 | 11:25
Это правда! Вчера встретил Надюху в "пятёрочке",обменялись шифровками! Разошлись! Следующая встреча 18 марта!