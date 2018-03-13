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10:31, 13 марта 2018

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против руководства СИЗО «Матросская тишина»

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против руководства СИЗО «Матросская тишина» и подследственного Дионисия Золотова. В конце прошлого года газета «Московский комсомолец» написала, что в СИЗО существует так называемые вип-камеры. Которые были отремонтированы по инициативе Золотова. За то, чтобы находиться в этих камерах, арестованные. Якобы, платили сотрудникам СИЗО. СК провёл проверку и заявляет, что не выявил каких-либо фактов коррупции при размещении задержаны в отремонтированных камерах, передаёт Интерфакс.

Комментарии

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tvitov66 13 марта 2018 | 10:42

Они не могут возбуждаться - они туда сами постояльцев набирают

vladimir1967 13 марта 2018 | 10:42

Ворон ворону глаз не выклюнет.

platonnekafrin 13 марта 2018 | 10:43

Сажать тюремщиков в тюрьму во вторник - абсурд. А по вторникам ведомство Бастрыкина абсурдом не занимается.

rampa 13 марта 2018 | 11:04

из рассказа очевидца-уголовника, проведшего почти всю свою жизнь "за колючей проволокой". Сейчас не помню в про какую местность он рассказывал (да и вряд ли это имеет большое значение, скорее всего таких мест много на территории нашей страны), но говорил о зоне (колонии что ли - не разбираюсь) для "рядовых" заключенных с типичными для нашей страны условиями в них, а рядом с зоной прекрасные коттеджи для "VIP" заключенных )))

vladimirbelarus 13 марта 2018 | 11:11

А за пропавшие 20 тонн мяса? Кто ответит за мясо? Кто его съел? Карлики?

alexx2101 13 марта 2018 | 11:28

Все правильно, как говорится, не плюй в колодец...

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