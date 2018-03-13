Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против руководства СИЗО «Матросская тишина» и подследственного Дионисия Золотова. В конце прошлого года газета «Московский комсомолец» написала, что в СИЗО существует так называемые вип-камеры. Которые были отремонтированы по инициативе Золотова. За то, чтобы находиться в этих камерах, арестованные. Якобы, платили сотрудникам СИЗО. СК провёл проверку и заявляет, что не выявил каких-либо фактов коррупции при размещении задержаны в отремонтированных камерах, передаёт Интерфакс.