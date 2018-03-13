Еще одного депутата Госдумы обвинили в сексуальных домогательствах
Журналистка Дарья Комарова рассказала о непристойном поведении Станислава Говорухина.
Инцидент, по словам Комаровой, произошел в чебоксарском ресторане в 2012 году, когда она брала у режиссера интервью для местной газеты «ProГород». Говорухин, якобы предложил провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте. Также он попросил девушку «снять колготки и ходить подле него». Как пишет журналистка в Фейсбуке, она ответила, что ей «кинопроекты не интересны, как и его предложения».
После чего он заявил, что никакого интервью не будет. Тогда репортер потребовала заплатить ей за потраченное время и возместить гонорар за статью, в противном случае пригрозила устроить скандал. Интервью все же состоялось. Комарова утверждает, что после этого депутат дал ей свой телефон и попросил «никому не рассказывать о его непристойных предложениях». Однако, когда спустя несколько недель она ему звонила, чтобы взять комментарий по другому поводу, он ее не вспомнил. Журналистка объясняет, что написала этот пост, чтобы заступиться за коллег телеканала «Дождь», которые не постеснялись рассказать правду о домогательствах некоторых особей мужского пола из Госдумы.
Комментируя эти обвинения в интервью Meduza, Говорухин сказал, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.
Комментарии24
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b054026 13 марта 2018 | 10:09
Хер еще работает, а мозги, уже нет:
Говорухин пробудет в Чебоксарах до 1 февраля
http://moygorod-online.ru/city/city_2866.html
vinibi 13 марта 2018 | 10:11
Не удивлен- именитый режиссер и доверенное лицо путина- как и холуй шипулин смешавший спорт с политикой- оказались обыкновенными мерзавцами!!!
danko_pidla 13 марта 2018 | 10:12
b054026: что ж эта дуридла 6 лет молчала? Злобу копила? А у тебя не работает?
vasilevich58 13 марта 2018 | 10:31
Пока у Говорухина работают язык и пальцы - он не импотент!
shicotus_live 13 марта 2018 | 10:38
Странные у нас какие то депутаты)) настолько бездарные, что ни одну журналистку в койку затащить не могут. Ограничиваются "поглаживаниями в области лобка" и "хождением в колготках"))
ТО ли дело Ванштейн. С актерками из Голливуда поди не одну койку в пятизвездочных отелях поломал)))
vlabumur 13 марта 2018 | 10:55
vinibi: доверенное лицо путина
++++++++++++++++++++++++++
Нет давайте объективно, мухи отдельно, котлеты отдельно ...
То что он за Путина,плохо его характеризует в наших глазах и все .а то что он недостойно вел себя с дамой (если так и было) это другое. А Шипулин тут совсем не при делах.
vinibi 13 марта 2018 | 11:21
vlabumur: Шипулин как раз очень при делах-готов ради депутатского кресла стать холуем и полезным идиотом при путине- а если спортсмен смешивает спорт и политику--- это уже не спортсмен а обыкновенный меркантильный шоумен!!!
ag_bai 13 марта 2018 | 10:27
b054026: У кого-то еще работают: "У-упс! Страница куда-то пропала. Воспользуйтесь картой сайта."
skolzki 13 марта 2018 | 10:09
Друзья . !!!!!!!!!!! На этом сайте под тремя профилями строчит некий гражданин Израиля Яков Мандельштам ВОТ ЕГО ПРОФИЛЬ НА ФЕЙСБУКЕ https://www.facebook.com/yakorai ЭТО ЖИВОТНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАННО , ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО ПОСТАВИЛО СВОЙ ЛАЙК С ПРИЗЫВОМ ЖЕЧЬ РУССКИХ В ГАЗОВЫХ КАМЕРАХ , ВОЗМОЖНО ЭТО ЖИВОТНОЕ И УБЕРЕТ СВОЙ ЛАЙК , НО МЫ ДОЛЖНЫ ЭТОМУ ЖИВОТНОМУ ,А ТАК ЖЕ ЕГО РОДСТВЕННИКАМ УКАЗАТЬ НА ЕГО ФАШИСТКИЕ ВЗГЛЯДЫ , ПРОСЬБА НА ВСЕХ РЕСУРСАХ НАЧАТЬ ГНОБИТЬ ЭТО НИЧТОЖЕСТВО , Я ЛИЧНО НАЧИНАЮ ЕГО ПОИСК ПО ВСЕМ СОЦ СЕТЯМ ... ДАВАЙТЕ КА ЭТОМУ ЖИДУ УСТРОИМ НЕМНОГО СЧАСТЬЯ ))))))))))))))))))))))))))))
vasilevich58 13 марта 2018 | 10:34
skolzki: "Друзья . !!!!!!!!!!! ......."
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Тамбовский волк тебе "друг", тролль пригожинский!
spec71205 13 марта 2018 | 10:35
skolzki: бесполезно даже не думай исправить ситуацию. Он таким родился!
skolzki 13 марта 2018 | 11:22
spec71205: В одноклассниках есть его жена через которую мы нашли его родственников и друзей ,всем отправляются сейчас письма. Рая Кансельсон (Мандельштам
zztop1960 13 марта 2018 | 10:10
Может для депетатов оборудовать специальные кабинки , как в секс-шопах , где они могут поонанировать ?
julia_hooker 13 марта 2018 | 10:38
zztop1960: Ты это своим каклобандеровцам посоветуй, а сам пойдёшь первой девкой в эти кабинки.
platonnekafrin 13 марта 2018 | 10:16
Так вот зачем они в неё ходют! Не Дума, а Тайланд! И ведь не выкурить охальников! Прости, Господи!
tridrikh 13 марта 2018 | 10:17
пытался зажечь старичок...
neon999 13 марта 2018 | 10:20
Если еще актрисы подключатся, и вспомнят о том, что было много лет назад, то Говорухину мало не покажется. Было бы хорошо: за грязное поведение - пусть обливают помоями на старости лет.
from_russia_with_boyaryshnik 13 марта 2018 | 10:22
Госдума - сборище разлагающихся морально путиноидов.
valera_riga 13 марта 2018 | 10:25
Так заплатил за потраченное время или нет? Я думаю если заплатил и деньги взяла, то инцидент исчерпан и претензии к Говорухину не обоснованы.
spec71205 13 марта 2018 | 10:26
Не любят Русские женщины оральный секс! Это очень радует значит не утратили духовность!
sgvmajor_66 13 марта 2018 | 10:33
Нет ничего странного в том , что уродство процветает. Кто-нибудь из этих спас лично больного ребенка , усыновил сироту , оплатил лечение тяжело больного ? Хапать , как свиньи из корыта- вот главная идея "элитки ". Попутно важно сожрать себе подобного и посмеяться над "сирыми и убогими ". Нет ничего удивительного. Все ожидаемо и предсказуемо. За ними придут уже явные чудовища , которые приходили в 1917 . Не важно какие будут лозунги и флаги. Коммунизм- это прикрытие. Фашизм тоже инструмент. Маньяки у власти готовы на все под любыми знаменами.
julia_hooker 13 марта 2018 | 10:36
И эту проститутку трахнули? Все проститутки вспоминают свою бурную молодость, когда их ещё желали поиметь, а сейчас они никому не нужно, то хоть напомнить людям, что не всегда так было!
gramotei 13 марта 2018 | 10:51
СТАРЫЙ ПЕНЬДЮХ!!! ТРУХА С ОДНОГО МЕСТА УЖЕ СЫПЕТСЯ,А ВСЁ ТУДА ЖЕ................! НЕ СТЫДНО?!!!
farang 13 марта 2018 | 10:55
Напомнило, когда у прокурора Скуратова спросили - так вы были в бане или нет. А он - пусть следствие разбирается!