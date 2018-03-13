Еще одного депутата Госдумы обвинили в сексуальных домогательствах

Журналистка Дарья Комарова рассказала о непристойном поведении Станислава Говорухина.

Инцидент, по словам Комаровой, произошел в чебоксарском ресторане в 2012 году, когда она брала у режиссера интервью для местной газеты «ProГород». Говорухин, якобы предложил провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте. Также он попросил девушку «снять колготки и ходить подле него». Как пишет журналистка в Фейсбуке, она ответила, что ей «кинопроекты не интересны, как и его предложения».

После чего он заявил, что никакого интервью не будет. Тогда репортер потребовала заплатить ей за потраченное время и возместить гонорар за статью, в противном случае пригрозила устроить скандал. Интервью все же состоялось. Комарова утверждает, что после этого депутат дал ей свой телефон и попросил «никому не рассказывать о его непристойных предложениях». Однако, когда спустя несколько недель она ему звонила, чтобы взять комментарий по другому поводу, он ее не вспомнил. Журналистка объясняет, что написала этот пост, чтобы заступиться за коллег телеканала «Дождь», которые не постеснялись рассказать правду о домогательствах некоторых особей мужского пола из Госдумы.

Комментируя эти обвинения в интервью Meduza, Говорухин сказал, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.