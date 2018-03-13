Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен веществом, разработанным в России

Об этом накануне заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сказав, что оно называется «Новичок». По некоторым данным, разработки вещества могли начаться еще в советские годы.

Нервно-паралитические вещества серии «Новичок» их авторами назывались сильнейшим и не имеющим аналогов химическим оружием в мире, пишет «Коммерсантъ». Их разработка, по данным газеты, велась специалистами Государственного исследовательского института органической химии и технологии. Они завершили свой проект к концу 80-х годов, а в 1991 году, по словам одного из его авторов, кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. Детали же в начале 90-х, отмечает «Коммерсантъ», рассказали сотрудники института Владимир Углев и Виль Мирзаянов, последний эмигрировал в США.

По их словам, «Новичок» состоит из двух реагентов, по отдельности безвредных для человека. Они хранятся независимо друг от друга и вводятся в боевое состояние непосредственно перед применением. За все время был официально зарегистрирован лишь один случай применения «Новичка»: более 20 лет назад им был убит банкир Иван Кивилиди. В самом НИИ, где предположительно было разработано вещество, отказались комментировать публикацию «Коммерсанта».

Власти Великобритании ожидают объяснений России по поводу отравления Скрипаля. В Москве отвергают причастность к случившемуся. Между тем в сентябре прошлого года Россия объявила о полном уничтожении своего химического оружия.