Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен веществом, разработанным в России
Об этом накануне заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сказав, что оно называется «Новичок». По некоторым данным, разработки вещества могли начаться еще в советские годы.
Нервно-паралитические вещества серии «Новичок» их авторами назывались сильнейшим и не имеющим аналогов химическим оружием в мире, пишет «Коммерсантъ». Их разработка, по данным газеты, велась специалистами Государственного исследовательского института органической химии и технологии. Они завершили свой проект к концу 80-х годов, а в 1991 году, по словам одного из его авторов, кураторы разработки получили за серию «Новичок» Ленинскую премию. Детали же в начале 90-х, отмечает «Коммерсантъ», рассказали сотрудники института Владимир Углев и Виль Мирзаянов, последний эмигрировал в США.
По их словам, «Новичок» состоит из двух реагентов, по отдельности безвредных для человека. Они хранятся независимо друг от друга и вводятся в боевое состояние непосредственно перед применением. За все время был официально зарегистрирован лишь один случай применения «Новичка»: более 20 лет назад им был убит банкир Иван Кивилиди. В самом НИИ, где предположительно было разработано вещество, отказались комментировать публикацию «Коммерсанта».
Власти Великобритании ожидают объяснений России по поводу отравления Скрипаля. В Москве отвергают причастность к случившемуся. Между тем в сентябре прошлого года Россия объявила о полном уничтожении своего химического оружия.
Комментарии51
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shicotus_live 13 марта 2018 | 10:06
Виль Мирзаянов, последний эмигрировал в США.
___________________________________________________
Так надо спросить у Штатов. Или поднимать голос на хозяина у мелкобриттов кишка тонка?)))
patrik03 13 марта 2018 | 10:12
За все время был официально зарегистрирован лишь один случай применения «Новичка»: более 20 лет назад им был убит банкир Иван Кивилиди...
!Прокурор Москвы Юрий Семин утверждает, что банкира Ивана Кивелиди отравили боевым ядом, изобретенным в одном из НИИ. Предположительно, его для убийцы банкира Владимира Хуцишвили создал талантливый специалист. Яд фактически является новым боевым отравляющим веществом, малая доза которого способна уничтожить большое количество народа.
"Я не имею права назвать обозначение яда, которым отравили Кивелиди, но могу подтвердить, что яд был аналогом боевого отравляющего вещества, причем до тех пор неизвестного"..."
Если банкир Владимир Хуцишвили сумел найти этот яд, то Михаилу Ходорковскому, за которым 70 человек убитыми или пропавшими без вести, такой яд найти - раз плюнуть.
rihard 13 марта 2018 | 10:15
patrik03: Решением суда подтверди , что Ходорковский убил 70 человек, слабо?
danko_pidla 13 марта 2018 | 10:16
patrik03: вот это правильно!!!
nelibermot16 13 марта 2018 | 10:16
Разработчик токсина "Новичок" в США, фабрика, где он производился в узбекском Нукусе - под полным контролем США, но то, что виновата Россия под сомнение никто и не пытается ставить.
rihard 13 марта 2018 | 10:18
nelibermot16: Неужели узбеки?
kottigr1 13 марта 2018 | 10:19
nelibermot16: A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. РФ была придумана ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. О каком узбекском Нукусе Вы доверчивым лохам рассказываете ?
kit07_12 13 марта 2018 | 10:30
kottigr1: //A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. //
Не успела Тереза Мэй закрыть рот, произнеся слово "Новичок", укротролль уже вещает на Эхе про какие-то Новичок-5 или, прости господи, а-232.
Оперативно работаете, г-да украиньци.
Кстати, как здоровье пана Стеця? В обмороки больше не падает?
kit07_12 13 марта 2018 | 10:44
kottigr1: Кстати, укротролль. А как в вашей недостране обстоит дело с боевыми ОВ? От ЯО вас обезвредили, а вот химическое вывозили ли? Думаю, шо в Укранде осталось немало разработок бСССР.
При этом Укранда как никто другой заинтересована в нагнетании антироссийскоой истерии - то есть мотив имеется.
Укранда - это надо поверить, но весьма вероятно - имеет запасы боевых ОВ советской разработки, так что возможность совершить преступление тоже имеется.
Наконец, Укранда откровенно бандитское государство, не связанное никакими рамками закона там или морали, способное на любое, совершенно отмороженное, действие. Как пример, в Укранде щас не придумали ничего более умного, как объявить украинского же переговорщика по обмену пленными с Донбассом, в подготовке теракта против Порошенко (!!!), для чего он, видите ли, якобы вывозил с Донбасса минометы и артиллерийские установки, видимо, хотел, по Поросю из миномета вдарить... это даже не 37 год, это похлеще будет...
kottigr1 13 марта 2018 | 11:02
kit07_12: Укранда..Поросю из миномета вдарить...
--------------------------------------------------------------
Болеете ?
patrik03 13 марта 2018 | 10:17
rihard:
А кто говорит что Мишка убивал? Он же миллиардер, у него посредников и киллеров - жопой жри.
rihard 13 марта 2018 | 10:22
patrik03: Если есть киллеры и посредники, то где сказано, что он заказчик убийств?
patrik03 13 марта 2018 | 10:26
rihard:
А кто говорил что Мишка заказывал? Умный начальник внутренней экономической безопасности и сам поймёт, если Хозяин при нём начнёт ругать какого-нибудь конкурента или несговорчивого акционера.
vaka257 13 марта 2018 | 10:32
patrik03: захарова назвала заседание Британского парламента "цирковым шоу".
Все знают, что такое Британский парламент, причем начиная с 13-го века.
И только немногие догадываются, что такое захарова...
platonnekafrin 13 марта 2018 | 10:21
rihard: Какого суда изволите? Басманного, Очаковского или Останкинского?
vaka257 13 марта 2018 | 10:28
rihard: Прямо сейчас Палата Общин парламента наложила запрет на вещание канала Russia Today в Великобритании...
danko_pidla 13 марта 2018 | 10:31
vaka257: самое время тебе поскакать старушка. Больше смотреть не будешь.
kit07_12 13 марта 2018 | 10:50
vaka257: //Прямо сейчас Палата Общин парламента наложила запрет на вещание канала Russia Today в Великобритании... //
Правильно. Теперь никто не помешает ВВС вещать о железобетонных доказательствах причастности Путина к убийству Скрипаля.
Однако, забавляют рефлексы британских депутатов. Их ответ на убийство в их стране бывшего сотрудника ГБ - запретить вражескую пропаганду.
tvitov66 13 марта 2018 | 10:31
27 сент. 2017 г. - Последние запасы химического оружия России уничтожены на полигоне в Удмуртии. Соответствующий приказ в ходе телемоста отдал президент Владимир Путин. Он назвал произошедшее «историческим событием»
И тут господин соврамши ... не раз навравший
rihard 13 марта 2018 | 10:13
shicotus_live: Помнится фраза Шарикова из фильма ''Собачье сердце''- А может это Зинка взяла?
from_russia_with_boyaryshnik 13 марта 2018 | 10:17
shicotus_live: кишка тонка?)))
---------------------------------------
Похоже , вы работаете проктологом в центральной кремлёвской больничке. Заглядывать в задницы - ваш особый природный дар.
vasilevich58 13 марта 2018 | 10:07
Террор бессмысленный и беспощадный. во вред самим себе.
Но в глазах ваты - круто!
curhatuy6 13 марта 2018 | 10:24
vasilevich58: А можно было необходимо хоть как-то перебить аргентинский кокаин? Ведь почти замолчали. Видимо кокаиновая дорожка приносила доход оправдывающий отравление?:)))
kit07_12 13 марта 2018 | 10:34
vasilevich58: //Террор бессмысленный и беспощадный. во вред самим себе.//
Ну почему же бессмысленный. Если целью террора было нагнетание антироссийской истерии, то цель достигнута сразу, 100% попадание.
vasilevich58 13 марта 2018 | 10:43
kit07_12: Портян меряет адекватные страны путинскими мерками.
Комплекс неполноценности и психология опущенной шпаны из питерской подворотни!
kit07_12 13 марта 2018 | 10:58
vasilevich58: Я просто ответил на вопрос КОМУ ВЫГОДНО.
А насчет адекатных и неадекватных стран - напомню, что адекватная Британия сама призналась в политических убийствах, причем в послевоенное время:
"В марте 2010 года появилась информация о том, что Патрис Лумумба был свергнут со своего поста и убит при участии сотрудницы британской Секретной разведывательной службы MI-6, баронессы Дафны Парк[7]. В марте 2013 года британская газета «Telegraph», со ссылкой на лорда Дэвида Эдварда Ли (David Edward Lea), сообщила, что сотрудница британской разведки Ми-6 баронесса Дафна Парк, с 1959 по 1961 годы бывшая консулом и первым секретарём в Леопольдвиле, незадолго до её смерти в 2010 году, призналась в организации убийства Патриса Лумумбы в 1961 году[8]. Причиной ликвидации Лумумбы стали его панафриканский национализм, левые симпатии и просоветские настроения. "
А также, весьма вероятно, приложила свои адекватные ручонки к убийству БАБа, засобиравшегося было вернуться в Россию и написавшего по этому поводу письмо Путину - беднягу удавили шарфиком, а Скотланд-Ярд сказал, что он самоубился. Сейчас бы, конечно, сразу нашли российский след, тогда это еще не вошло у них в моду, хехе
nikitin43 13 марта 2018 | 10:07
с литвиненко британия лоханулась ...можно дождаться когдакремлёвские бандиты пролезут парламент травить .
mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 10:08
Правильно: за изобретение сильнейшей отравы - ленинскую премию!
А если нацлидер заявил о полном уничтожении отравы, то это он применил военную хитрость - обманул врага.
danko_pidla 13 марта 2018 | 10:10
mikhail_spb_: юморной тролль. А если, наверное, вероятно, возможно, может быть.
ematveev 13 марта 2018 | 10:16
mikhail_spb_:
Кстати, забавный момент: в целом среднестатистический либераст считает, что Россия уже 16 раз на дне, отстала от всего мира на миллиарды лет и т.д. Но как чуть что, так запад заявляет, что у России есть что-то "не имеющее аналогов в мире".
Просто наблюдение, хомячкам можно не оправдываться.
tvitov66 13 марта 2018 | 10:34
ematveev: изобретатель этой отравы ужо давно в США пенсию получает ... "не имеющее аналогов в мире" вЭличие из вас прет - никак не заткнуть
kit07_12 13 марта 2018 | 11:16
tvitov66: //изобретатель этой отравы ужо давно в США пенсию получает ... "не имеющее аналогов в мире" //
То есть Вы подтверждаете, что США тоже имеют этот самый "Новичок". Любопытненько....
jktu 13 марта 2018 | 11:28
ematveev: :Жил в Гейропе в начале 90 х, так вот мы отстали от той, 90 х годов, на столетия.
kazlevich1949 13 марта 2018 | 10:08
Когда Василий Иванович стоит в штабе дивизии, пардон, со спущенными штанами, перед лежащей в голом виде на лавке у печи Анкой, и направляет свой именной "Маузер" на свой же, пардон, детородный орган и громким командным голосом приказывает: "Именем Революции встать"... то эту "картину маслом" тоже можно назвать: "Лондон предъявил ультиматум Москве"?!
chichanik 13 марта 2018 | 10:34
kazlevich1949:
Казлевича к боссу на ковёр, б ... без штанов,б ...
Он с похмелья Кремль сравнил с ... не хочу говорить,даже ...
kara 13 марта 2018 | 10:09
вот и не стало в публикациях слова-вероятно. Эхо это уже как факт подает.
ematveev 13 марта 2018 | 10:11
Британцы работают, как под копирку:
===
Мебель со следами вещества уже уничтожена...
===
То есть ПОВТОРНЫЙ анализ, в случае сомнений, провести не получится. Именно так было в деле с отравлением Литвиненко: вещество было подвергнуто разрушающему анализу, эксперт сделал предположительное заключение о российском происхождении полония... и вскоре совершил самоубийство, нанеся себе более 10 ножевых ран.
Кстати, интересно: никакого расследования и суда тоже не будет, как и по Литвиненко? Там ведь до сих пор НИЧЕГО НЕТ...
Ау, братья-либерасты, что там по Литвиненко-то есть, кроме аналогичного заявления Мэй? Ну или кто там в прошлый раз читал сказки вам...
chichanik 13 марта 2018 | 10:23
ematveev: братья-либерасты
vlabumur 13 марта 2018 | 10:27
ematveev:
в Высоком суде Лондона по делу Литвиненко, оглашен итоговый доклад-отчет.
Выводы доклада — Литвиненко был отравлен смертельной дозой радиоактивного полония-210, который ему на встрече подсыпали в чай Луговой и Ковтун. Заказчиком отравления, которое неминуемо вело за собой гибель жертвы, согласно докладу, было Российское государство.
+++++++++++++++++++++++++
Верить не верить, дело ваше я знал одного он Шейнину верил пока того не заплевали а Вероне.
ematveev 13 марта 2018 | 10:54
vlabumur:
Итоговый отчет? Это что-то типа журналистского расследования вообще-то было. К судебной системе Великобритании и к Высокому суду это чтиво отношения не имеет вообще.
Я про официальный Скотленд Ярд вообще-то спрашивал...
vlabumur 13 марта 2018 | 11:17
ematveev: Это что-то типа журналистского расследования
+++++++++++++++++++++++
судья-коронер сэр Роберт Оуэн, председательствовавший на слушаниях в Высоком суде Лондона по делу Литвиненко, представил парламенту свой итоговый доклад-отчет,
Это когда Путин мультики показывает лохи слюни пускают,а мир хохочет.Тут все сделано серьезно и совсем не зря Лугового депутатом сделали.
kit07_12 13 марта 2018 | 11:12
vlabumur: //Выводы доклада — Литвиненко был отравлен смертельной дозой радиоактивного полония-210, который ему на встрече подсыпали в чай Луговой и Ковтун. //
Мне просто интересно, как технически Луговой это сделал, подсыпал полоний в чай Литвиненко так, чтобы тот не заметил. Все ведь говорят и пишут, что полоний смертельно опасное вещество:
"Полоний обладает свойством легко впитываться в ткани, в связи чем заразиться можно даже после простого контакта с кожей. При попадании внутрь ему достаточно всего несколько минут, чтобы впитаться в органы. "
"Профилактикой отравления полонием может служить только соблюдение всех норм безопасности при работе с этим опасным металлом. В первую очередь, это использование маски и защитного костюма."
Значит, Луговой улучил момент, когда Литвиненко отвернулся, быстро надел маску, перчатки, вынул емкость с полонием, отвинтил крышечку и булькнул его в чай.
// Шейнину верил пока того не заплевали а Вероне. //
Это уровень, показывающий, на что способны украинские десантники. Плеваться как верблюды.
komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 10:13
в середине 90х, когда в нашей стране хозяйничали американские "менеджеры", они вывезли из страны образцы отравляющих веществ с целью создания противоядия.
теперь травят в Англии, Скрипалей
chichanik 13 марта 2018 | 10:16
Лосьон "Новичок" ... можно купить в любом Военторге...
От русофобская какая тётка
vaka257 13 марта 2018 | 10:22
Британцы могут быть очень жёсткими ребятами. Они первыми объявили войну гитлеровской Германии, и 2 года бились с ней, пока Сталин с Адольфом целовались в десна, и делили Европу...
boda 13 марта 2018 | 10:23
Сейчас Машка Мидовская начнет орать о "происках британских империалистов", а вконец спляшет и споет песенку в адрес Терезы Мэй и не только))):
"Эх, говори Москва, разговаривай Россия!
Эх яблочко, ты мое спелое
А вот барышня идет, кожа белая.
Кожа белая, а шуба ценная,
Если чего дашь, будешь целая!
Эх яблочко, да с голубикою,
Подходи буржуй, глазик выколю,
Глазик выколю, другой останется,
Чтоб видал гавно, кому кланяться!"
putin_itogy 13 марта 2018 | 10:26
Плешивый педофил, маньяк отравитель, начинал свои опыты отравления в глубокой молодости. Тогда он чтобы травить птичек и зверьков, использовал украденные у бабушки сулему, полетань(используемую бабушкой чтобы выводить в маленького вовы вшей с головы) и стрихнин и мышьяк для травли крыс и мышей. Маленький вова любил наблюдать, как накормленные им зверьки и птицы начинают кружиться судоргах, любуясь выходящей у них их пасти пеной.
Потом он закапывал умерщвлённых им зверьков и птичек в саду.
Когда вова вырос у него так и осталась эта маниакальная страсть.
Первое что сделал, став верховным главнокомандующим, при захвате басаевцами Норд-Оста, страшно обозлённый и испуганный последстиями, приказал немедленно применить газ "Новичок", против всех кто находился в здании, включая террористов с примитивными бутафорскими муляжами взрывных устройств.
Тогда спецам с Лубянки был прекрасно известен антидот, который надо было немедленно вводить всем агонизирующим заложникам. Всем 500 умиращих человек, валяющихся где попало не могущих дышать от спазмов, вызванных действием бинарного газа "Новичок".(Они точно также агонизировали, как Скрипаль с дочерью, вздымающий руки на скамейке английского парка)
Но приказ Лубянка естественно не дала. Военные потери, предусмотренные доктриной. Нельзя было, ни в коем случае, чтобы информация об этом попала в западные средтсва СМИ.
Ведь тогда сразу стало бы ясно специалистам, что было примененно, что имеется в наличии у чекистов, и военных в России.
Заложники должны были умереть, и унести с собой тайну. Как на перевале Дятлова, где тоже был применён воздушный взрыв бинарного заряда. Во время Норд-Оста, ни что не должно было помешать движению Фюрера вверх, начинающему свою величайшую карьеру и растущую мощь, Лубянскому Злодею и его братству..
igor20012 13 марта 2018 | 10:32
То, что эта химическая хрень разрабатывалась в союзе с 60-х годов (и это стало известно мирзаяну ) не значит, что в других странах ( америке, англии и пр. ) эту хрень не разрабатывали ( просто об этом ничего не известно ). Далее: "новичок"-это не химическое средство, а целая линия химических средств. Просто тереза"слышит звон, да не знает где он".
neon999 13 марта 2018 | 10:34
Всякие "ученые" и их подручные, работавшие в закрытых конторах (ящиках) на "оборонку" ничего кроме омерзения не вызывают. Наверное, это хорошо, что уровень образования в России падает, наука деградирует и "производственники" занимаются очковтирательством и погрязли в коррупции.
anatoli_antibandera21 13 марта 2018 | 10:41
Ну и что,автоматы калашникова разработаны в России и стреляют по всему миру,как впрочем и М-16 и что?,пора от бриташки оставить пролив имени Берия.
kb2 13 марта 2018 | 10:57
anatoli_antibandera21: Ну "бриташка" тоже вполне может оставить от твоего зажопинска "озеро имени Черчилля" например ))