Одному из подростков, напавших на школу в Перми, продлили арест
Мотовилихинский райсуд Перми во вторник удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста одному из подростков, обвиняемых в нападении на учеников и учителя школы N127, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в приемной суда.
«В отношении одного из обвиняемых судом удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения на два месяца», — сказал представитель суда.
По его словам, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении второго юноши.
Комментарии6
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skolzki 13 марта 2018 | 10:06
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max3446 13 марта 2018 | 10:13
Вот мне интересно, установлено что нападавшие на школу были миньонами и боевиками ничтожества наврального. Почему самого мутанта не привлекают по этому делу. А вдруг он был организатором этого нападения? Или британские с американскими спецслужбами. Достаточно ведь сказать что есть доказательства этому и либерастня поверит. Она любит на слово верить, без доказательств
neon999 13 марта 2018 | 10:27
Ну и что, что продлили арест ? Засоряют тут новости всяким хламом, пестрят хренью, о которой лучше бы не знать. Когда среди этого информационного мусора пишут пару строк о существенном, - то тема замыливается, видимо специально, чтобы не дать обратить на нее внимания.
kriimsdyk 13 марта 2018 | 10:31
Если бы напал на либералов - получил бы орден
olegleon 13 марта 2018 | 10:51
kriimsdyk: хочешь орден получить?
allasc 13 марта 2018 | 10:53
а почему родителей досихпор не арестовали???? и бабушку с дедушкой тоже