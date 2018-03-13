Одному из подростков, напавших на школу в Перми, продлили арест

Мотовилихинский райсуд Перми во вторник удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста одному из подростков, обвиняемых в нападении на учеников и учителя школы N127, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в приемной суда.

«В отношении одного из обвиняемых судом удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения на два месяца», — сказал представитель суда.

По его словам, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении второго юноши.