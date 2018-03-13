Арестован бывший начальник московского МУРа Виктор Трутнев
Его обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки. Под стражей также оказались несколько сотрудников ФСБ.
Бывшим начальником столичного угрозыска заинтересовались при расследовании дела о вымогательстве взятки у руководства научно-исследовательского технологического института Снегирёва. Одного из ведущих предприятий по производству взрывателей. Дома у Трутнева провели обыск, несколько раз его допросили, пишет газета Коммерсант. В разгар следственных действий он попал в больницу. После выписки бывшего начальника МУРа следователи предъявили ему обвинение — посредничество во взятке в особо крупном размере. Столичный гарнизонный военный суд Трутнева арестовал. По данным издания показания на него дали сотрудники управления ФСБ по Балашихе.
Они по версии следствия требовали от директора института Игоря Григорьева взятку. Обещая не возбуждать уголовное дело о мошенничестве или растрате. За нарушения при оформлении сотрудников. Григорьев пожаловался на угрозы в управление собственной безопасности ФСБ и передал 3 миллиона рублей — всё происходило под контролем оперативников. Четырёх чекистов-вымогателей прошлым летом задержали и отправили под стражу. В их числе как пишет газета отмеченный многочисленными госнаградами оперативник ФСБ Артур Юсуфов.
Трутнев возглавлял московский угрозыск в начале нулевых. Затем руководил УВД по Северо-восточному округу Москвы. В 2011 году со службы его уволили. Трутнев был награждён пистолетом Макарова, несколькими медалями и орденом Мужества.
Комментарии22
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patrik03 13 марта 2018 | 10:04
Виктора Трутнева обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки. Под стражей также оказались несколько сотрудников ФСБ...
Оборотней в погонах нужно приравнивать к изменникам Родине и приговаривать к высшей мере наказания - расстрелу.
oldpartizan 13 марта 2018 | 10:07
patrik03: ты часом не про тех, кто присягал ссср, а потом его променял на ношение портфелей?
vasilevich58 13 марта 2018 | 10:12
Чтобы победить коррупцию. надо бы посадить всех. включая солнцевеликого с ближним кругом, ГосДуму и руководство силовиков, но кто же это сделает, в их руках власть и оружие.
avp235 13 марта 2018 | 10:14
patrik03:
"...и приговаривать к высшей мере наказания - расстрелу".
Видимо, для облегчения задачи Трутнев и был награждён пистолетом Макарова, но не понял намека.
patrik03 13 марта 2018 | 10:22
avp235:
Ну, дело-то не в одном Викторе Трутневе, нужно ввести в систему, чтобы полицейские, судейские, таможенники, мчсники, военные... короче все, кто давал присягу и носит погоны - расстреливались за казнокрадство, взяточничество... а про убийства всякие, пытки, изнасилования и сотрудничество с преступным миром, я и не говорю.
vilingrad 13 марта 2018 | 11:23
patrik03: расстреливались за казнокрадство, взяточничество..."
Все будет, патрисио, не писяй кипятком преждевременно. Вот Вовка проголосуется, и пойдет чес. И тебя в подвальчике хлопнут со временем- больно громко воешь, зачем чекистам свидетели:)
lenin3 13 марта 2018 | 10:30
avp235: дык,он им давно пиво открывает да орехи колет, заржавел...)))
alo0000 13 марта 2018 | 10:59
А оборотней без погон приравнивать к защитникам и долго уговаривать больше так не делать.
vilingrad 13 марта 2018 | 11:19
patrik03: Надеемся, он ни к кому не домогался? Интересно, а к патрикам Пригожин домогается? Или это такая рвань, что противно велосипед прислонить?:)
mikhail_spb_ 13 марта 2018 | 10:04
Классные кадры "работают" в органах!
Обвешанные орденами, медалями и наградными пистолетами.
tvitov66 13 марта 2018 | 10:13
mikhail_spb_: там ужО вовсю пауки жрут друг друга - кормовая база сжалась как яички на морозе. Толи еще будет ... ой ё ёй
eduard53 13 марта 2018 | 10:05
Маладца, силовик! Настоящий герой Путистана! Все ж берут, чем он хуже? Никаких исключений ...
pro_hanov 13 марта 2018 | 10:05
Если взятки вынуждены давать директора секретных институтов по производству взрывателей, то стоит-ли удивляться появлению газа "Новичок" в Англии? Склоняюсь к версии номер два от Терезы Мэй.
komiccap_nkvd 13 марта 2018 | 10:11
Путин на деле борется с коррупцией, не взирая на чины
надо за него проголосовать
kriimsdyk 13 марта 2018 | 10:48
komiccap_nkvd: голосуй-не голосуй, все равно получишь ...
vilingrad 13 марта 2018 | 11:25
komiccap_nkvd: Путин на деле борется с коррупцией"
Если на деле, то главное для Путина острожность- как бы не выйти на самого себя:)
vlabumur 13 марта 2018 | 10:19
«Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья».
Н В Гоголь.
igor20012 13 марта 2018 | 10:25
Если трутнев награжден пистолетом макарова-то хоть застрелись по-человечески ! Покажи пример ! Как раз перед выборами-классная картинка будет !
comanchero 13 марта 2018 | 10:27
"Огласите, пожалуйста, весь списочек"
Кому собирался отнести взятку Трутнев?
curhatuy6 13 марта 2018 | 10:29
Наверно, Трутнева сняли за недобор. У нынешнего начальника "приход" объемней и качественней. Наверно:)))
vasya_von_smetankin 13 марта 2018 | 10:33
Не по чину вымагивал.
Или не у того.
А какие ещё варианты?
kriimsdyk 13 марта 2018 | 10:47
Всю ментовку, ФСИН, ГАИ и приставов можно арестовывать смело, до самого низового уровня. Там по каждому двадцаточка плачет.