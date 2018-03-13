Арестован бывший начальник московского МУРа Виктор Трутнев

Его обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки. Под стражей также оказались несколько сотрудников ФСБ.

Бывшим начальником столичного угрозыска заинтересовались при расследовании дела о вымогательстве взятки у руководства научно-исследовательского технологического института Снегирёва. Одного из ведущих предприятий по производству взрывателей. Дома у Трутнева провели обыск, несколько раз его допросили, пишет газета Коммерсант. В разгар следственных действий он попал в больницу. После выписки бывшего начальника МУРа следователи предъявили ему обвинение — посредничество во взятке в особо крупном размере. Столичный гарнизонный военный суд Трутнева арестовал. По данным издания показания на него дали сотрудники управления ФСБ по Балашихе.

Они по версии следствия требовали от директора института Игоря Григорьева взятку. Обещая не возбуждать уголовное дело о мошенничестве или растрате. За нарушения при оформлении сотрудников. Григорьев пожаловался на угрозы в управление собственной безопасности ФСБ и передал 3 миллиона рублей — всё происходило под контролем оперативников. Четырёх чекистов-вымогателей прошлым летом задержали и отправили под стражу. В их числе как пишет газета отмеченный многочисленными госнаградами оперативник ФСБ Артур Юсуфов.

Трутнев возглавлял московский угрозыск в начале нулевых. Затем руководил УВД по Северо-восточному округу Москвы. В 2011 году со службы его уволили. Трутнев был награждён пистолетом Макарова, несколькими медалями и орденом Мужества.