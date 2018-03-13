В США выходит в свет книга, где сообщается о подготовке кибератаки на Россию при администрации Барака Обамы
Полное название потенциального бестселлера – «Русская рулетка: инсайдерская история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа». В 2016 году Белый дом собирался отвечать на предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы. Предложения разрабатывали координатор по кибербезопасности и эксперт по России в совете национальной безопасности.
Один из вариантов — ответная кибератака для выведение из строя российских сайтов и хакеров, которые похитили переписку Демократической партии. Также предлагался вариант DDOS-атаки на российские информационные сайты и разведывательные ведомства.
В администрации Обамы думали и об обнародовании засекреченного компромата на Владимира Путина. Планировалось раскрыть банковские счета дочери Путина в Латвии и передавать российским сайтам слухи о деньгах Путина, подружках российских чиновников, коррупции в «Единой России».
Отвечать России на возможное вмешательство в Белом доме в итоге отказались.
Комментарии1
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russkie_za_sverjenie 13 марта 2018 | 09:35
А в России издадут?;))